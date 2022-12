Looks alternativos para una comida de Navidad que no encontrarás en Zara y que molan mucho más

Más que la Nochebuena y el Fin de Año, lo que más nos gusta de la Navidad son sus comidas. La posibilidad de vivir encuentros con aquellos que no son familias, pero a los que sentimos como tal nos parece una fantasía y es por eso por lo que dar con el look perfecto para este tipo de eventos es clave.

Nos ha quedado claro que las tendencias que marcarán los looks de Navidad vienen definidas por los vestidos de lentejuelas, que se han adueñado de todas las propuestas de estilo que nos inspiran en Instagram. Aunque no sólo los diseños de lentejuelas arrasan esta Navidad. El terciopelo, el rojo, los lazos, y hasta el efecto piel siguen siendo algunas de las tendencias más top de Navidad.

Acostumbradas a dejarnos llevar por las propuestas de looks de Navidad de última hora, muchas veces nos damos cuenta de que todas llevamos los mismos outfits de Zara y eso, cuando se trata de una comida de Navidad con amigas, nos da mucho coraje. Por eso, este año en el que las comidas de Navidad y todos los eventos festivos parecen volver a su ser toca profundizar un poco más para encontrar los looks alternativos para las comidas de Navidad que no encontrarás en Zara y que molan mucho más.

Instagram es una gran fuente de inspiración a la hora de encontrar looks alternativos, ya sea a través de las propuestas de influencers o de firmas que se convierten en referencia. A la hora de seleccionar esos looks alternativos a los básicos de Zara, esta red social nos ha dado la clave para lograrlo. ¿Preparada para ver algunos de los looks de Navidad irresistibles que no encontrarás en Zara?

Las botas XXL de Macarena Silva

La influencer sevillana es una de las que más nos inspira en Instagram porque sus propuestas siempre son sencillas y asequibles de conseguir. De ella nos ha conquistado esta propuesta con un vestido burdeos, con el que podemos huir del clásico negro sin ser tan atrevidas como para apostar por el rojo. Ella combina su vestido con unas botas XXL, ideales para una comida de Navidad y súper en tendencia.

Estampado geométrico y bolso mini

Similar a la propuesta de Macaren Silva, pero dándole protagonismo al estampado. Desde hace varias temporadas el print geométrico es uno de los más en tendencia y esta Navidad parece coger mucha más presencia en los looks con más estilo. Para darle un toque chic y no restarle protagonismo al estampado, combina el look con un bolso mini.

Un look de diez con terciopelo y blusa con lazada

Se ha convertido en uno de los perfiles que más visitamos a la hora de encontrar un look de última hora gracias a las recomendaciones de estilo de influencers como Bearuma y ahora El Armario de Paola vuelve a proponernos un súper look alternativo para una comida de Navidad. Sin dejar a un lado las tendencias, pero dándoles un nuevo aire, el outfit que proponen en este espacio combina el terciopelo y los lazos de forma sobresaliente y en dos tonalidades que nos encantan.

Traje sastre de lentejuelas para brillar en Navidad

Ya hemos dicho que las lentejuelas son la tendencia protagonista de la Navidad, pero a la hora de apostar por ellas en un look para una comida es preferible decantarse por ellas de forma diferente (y así huir un poco de convencionalismos). El traje sastre que proponen desde Pijichic nos parece la mejor de las opciones para lucir lentejuelas con estilo y sin caer en clichés. Además, la opción multicolor nos parece muy original.

Un look black and white con un toque chic

Cuando no sepas qué ponerte, apuesta por un look en blanco y negro. Eso sí, si vas a llevarlo a una comida de Navidad con tus amigas, te recomendamos que hagas como Carmen Bazán (La Mar de Cuqui) y combines tu outfit con un favorecedor y súper en tendencia cuello de pelos.

Falda y jersey para un look informal, como el de Beruma

No todas las comidas de Navidad son de etiqueta, algunas nos permiten relajarnos un poco con el look, pero sin descuidar las formas y el estilo. Esta temporadas nos ha quedado claro que las faldas se llevan con jersey y que cómo combines sus complementos serán la clave para tener un look con rollazo. Eso es lo que hace Beruma y por eso su propuesta de look nos parece ideal para una comida de Navidad con amigas.

Un LBD con blazer efecto piel al estilo Isa Ramos

A veces sólo necesitas un vestido negro para un perfecto look de Navidad (o de cualquier otra cosa) y todo lo demás viene rodado. Haz como Isa Ramos y apuesta por un sencillo y básico LBD, que combinarás con una blazer un poco más llamativa y algún complemento más en tendencia. Su look nos parece muy actual y millennial, perfecto para una comida de Navidad informal y a la moda.