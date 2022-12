Los vestidos de lentejuelas de Zara que llevan tus looks de Navidad a otro nivel

Las lentejuelas, el rojo y el negro son los tres pilares sobre los que se sustenta en look de Navidad perfecto. Sobre todo esta Navidad, en la que el brillibrilli se ha convertido en el autentico protagonista de todos los looks. Lo hemos visto en los looks con los que acertar en Navidad e incluso en los peinados glamurosos que ya ha llevado Rocío Osorno.

Las lentejuelas están en el ambiente y nada mejor que apostar por ellas para marcarte los mejores looks de Navidad. En Zara, que siempre van un paso por delante, ya tienen los vestidos de lentejuelas que llevan tus looks de Navidad a otro nivel y nosotras ya hemos fichado las meojres propuestas.

Este año, la mayoría de firmas han lanzado una colección muy completa de vestidos low cost que se suman a todas las tendencias de esta temporada.

Buscando el outfit perfecto para Navidad nos hemos dado cuenta de que las lentejuelas y el brillibrilli son los verdaderos protagonistas, sobre todo en las propuestas de estilo que encontramos en Zara. A pesar de que lleva desde principios de otoño dando fe de que las lentejuelas son la tendencia revelación de 2022, es ahora cuando Zara lanza todo su arsenal de brillibrilli y convierte a las lentejuelas y la purpurina en las protagonistas de sus propuestas de looks de Navidad. Esta selección de vestidos de lentejuelas de Zara se antoja perfecta para todos tus looks de Navidad.

Vestido de lentejuelas de Zara para un look de Navidad

Este vestido de Zara con el escote en pico y unos tirantes anchos sobre el hombro, puede ser la la opción perfecta como el mejor estilismo para Navidad. Tiene un precio de 35,95 euros, la excusa perfecta que te harán brillar y con la que no pasarás desapercibida.

Vestido de lentejuelas de Zara para un look de Navidad

La manga asimétrica de este vestido permite que sea el conjunto ideal para un look de fiesta. Además, el detalle del cuello subido ayuda a darle un toque más atrevido. Sin duda la combinación de este vestido con un buen recogido y unos taconazos, puede ser la opción perfecta para Fin de Año. Tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido de lentejuelas de Zara para un look de Navidad

Este vestido negro de Zara que combina un escote de lentejuelas con unos tirantes finos y un largo midi, es la opción perfecta para una comida de Navidad. Una americana sencilla y unas botas de tacón, ofrecen el toque informal que necesita este vestido para convertirlo en un look de día. Tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido de lentejuelas de Zara para un look de Navidad

Si buscas un look perfecto para lucir de día, sin duda es este y lo puedes encontrar en Zara. Su color dorado y su forma de saco acompañado de un escote redondo, permite que sea el vestido perfecto para combinarlo con unas botas altas y lucirlo en una comida de Navidad. Tiene un precio de 49,95€.

Vestido de lentejuelas de Zara para un look de Navidad

Este vestido largo de Zara con el cuello redondo y manga corta, hace que sea una opción muy elegante. El vestido perfecto de Zara para una comida de Navidad tiene un precio de 39,95€.