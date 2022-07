Los mejores looks de verano de las mujeres mayores de 50 que quieren copiar las de 20.

Son nuestras musas de estilo indiscutibles y, que nos perdone Rocío Osorno, sus propuestas de looks para el verano nos parece mucho más interesantes. Las mujeres de más de 50, las mismas que saben cuáles son las tiendas en las que encontrar looks alternativos y hace años que se hicieron con los imprescindibles de rebajas porque van un paso por delante, son nuestra fuente de inspiración este verano y es con ellas con quienes descubrimos los mejores looks.

Fruto de las tendencias de la temporada, resultado de un buenísimo y completísimo fondo de armario, los mejores looks del verano los tienen las mujeres mayores de 50 y los van a querer copiar las de 20. Seguras de sí mismas y con una personalidad ya muy forjada, las mujeres de más de 50 tienen la capacidad de atreverse y crear looks irresistibles. Quizás las de 20 no ven posibles determinadas combinaciones porque están cegadas por las tendencias del momento, por eso, al ver los looks de las mujeres mayores de 50, quieren copiarlos todos.

A la hora de encontrar los mejores looks del verano de las mujeres mayores de 50 hemos buscado la inspiración en tres de nuestras influencers favoritas: Carmen Gimeno, Patrizia Casarini y Susi Rejano. A través de sus propuestas de looks de verano encontramos los mejores estilismos para la época estival.

Un look de verano todo al naranja

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patrizia Casarini (@patzhunter)

Es el color vitamina más en tendencia del verano y nada mejor que darle un golpe de tuerca a lo básico y apostar por una blusa vaporosa y un pantalón fluido como hace Patrizia Casarini.

Look de verano con combinación de estampados

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Gimeno (@carmen_gimeno)

La seguridad a la hora de vestir que tienen las mujeres maduras es un plus a la hora de combinar diferentes tendencias. Prueba de ello es el súper look de verano de Carmen Gimeno, que no duda en combinar una falda de flores con la blusa básica de rayas que todas tenemos en el armario.

Look de verano de blanco impoluto

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susi Rejano (@susirejano)

El vestido blanco es al verano lo que el turrón a la Navidad, por eso nos encanta ver cómo las mujeres de más de 50 no renuncian a esta súper tendencia estival. ¿Le puede quedar mejor el look veraniego a Susi Rejano?

Look de verano con blusa y pantalones

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patrizia Casarini (@patzhunter)

Que las altas temperaturas no te hagan renunciar a lookazos tan ideales como éste de Patrizia Casarini. Haz como ella y combina un pantalón muy fluido y vaporoso con una camisa cruzada en lugar de un top y márcate el lookazo del verano.

Look de verano con vestido de flores y cinturón

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Gimeno (@carmen_gimeno)

La Princesa Leonor también ha apostado por este vestido de flores rojas que luce Carmen Gimeno, aunque a nosotras nos gusta mucho más cómo lo combina la influencer. Al tratarse de una prenda muy fluida y con mangas abullonadas, nada mejor que enmarcar la figura con un cinturón y rematar el look con un balsito de paja.

Look de verano con kaftán

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susi Rejano (@susirejano)

Las mujeres maduras juegan en otra liga y saben sacarle partido a sus looks mucho mejor que cualquiera de nosotras. La apuesta que Susi Rejano hace de un kaftán satinado con cesta y sandalias de yute nos parece el look definitivo del verano.

Look de verano 'total white'

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patrizia Casarini (@patzhunter)

Al igual que Susi Rejano, Patrizia Casarini también apuesta por el blanco en sus looks de verano. En esta ocasión, la influencer madura va un paso más allá y cambia el clásico vestido blanco de verano por una camisa cropped y unos pantalones palazzo. De diez.

Un look de verano 'color block'

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Gimeno (@carmen_gimeno)

El verde es otro de los colores vitamina que están en tendencia este verano y la combinación que hace Carmen Gimeno (la reina de las combinaciones arriesgadas) nos parece una opción de look de verano súper ácido, fresco y juvenil. Si eres de las que se atreven, el color block es para ti.

Look de verano con vestido corto

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susi Rejano (@susirejano)

¿En qué lugar pone que las mujeres de más de 50 deben renunciar a los vestidos cortos? Si eres de las que adoran presumir de piernas, sobre todo cuando estás morena, haz como Susi Rejano y márcate el lookazo del verano con un vestido que fusiona el estilo camisero y el babydollen versión un poco más larga.