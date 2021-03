La nueva colección de complementos de Parfois hace del color y la frescura las tendencias clave para recibir la primavera

La primavera está a la vuelta de la esquina y cuando creíamos que ya teníamos más que controladas todas las propuestas de nuestras firmas preferidas, llega Parfois y nos pega la sorpresa. Después de ir mostrando pequeñas pinceladas de lo que iban a ser su propuestas de cara a la primavera 2021, Parfois acaba de lanzar su nueva colección de complementos. Bajo el nombre de Crazy about scarves, se trata de una colección llena de color y frescura, perfecta para recibir la primavera con los brazos abiertos.

La firma de complementos portuguesa ya nos tenía in love con el bolso low cost que ha enamorado a las que más saben de estilo y nos había tentado con su pañuelos rebajados y perfectos para los peinados de primavera, pero ahora Parfois nos conquista con una colección que hace de los colores y la frescura la seña de identidad de los complementos más primaverales. En Crazy about scarves no falta el color rosa, la tendencia de la primavera, pero también están muy presentes los estampados originales, sobre todo en los pañuelos, vestidos y camisas.

Así, Parfois presenta las primeras propuestas para primavera con una visión sin complicaciones, la ligereza y el color son constantes. Diseñadas para lucirlas en los primeros días de sol, las piezas de la marca aportan frescura a los looks que ya no quieren ser tan oscuros. La apuesta pasa por detalles y accesorios que, sin esfuerzo, marcan la diferencia.

Una colección de complementos que se inspira en los 90

No es ningún secreto que las tendencias revisitan otras décadas para encontrar inspiración y crear algo nuevo. En esta colección encontramos referencias de los 90 en propuestas más deportivas que se asemejan al célebre estilo casual de figuras como Lady Di, pero también de los 60, con el regreso de piezas clave como los jeans de campana.

Destacan también las bufandas como pieza clave de la temporada, usadas como bandana, top o cuello, el complemento perfecto para transformar cualquier look en pocos segundos. La apuesta se multiplica en varios estampados, hay motivos geométricos, abstractos, tropicales o florales, siempre con mucho color. Los tonos primarios como el azul y el amarillo se combinan y como colores de tendencia destacan el naranja y el verde.

Complementos bohemios y prendas deportivas

En joyería se reinterpretan piezas de inspiración bohemia con un toque moderno: conjuntos de cadenas, medallones, colgantes, o propuestas más divertidas en acrílico, perlas y con color. Estas se combinan con piezas más deportivas como sudaderas y zapatillas en colores pastel para una versión moderna del sport & chic.

Por último, piezas como los sombreros y las gafas de sol de inspiración retro son sinónimo de frescura. Como lema de la temporada, un armario con una melodía de fondo: Here comes the sun. En definitiva, una colección de complementos (y también ropa) con la que dar la bienvenida a la primavera por la puerta grande. Días soleados y cálidos, venid ya y quedaos para siempre.