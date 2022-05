Los pantalones culotte de Mango más fresquitos para el verano sólo valen 20 euros.

Que sí, que el verano nos encanta por los looks son mucho más divertidos, pero a veces las elevadas temperaturas nos complican un poco el estilismo. De ahí que prefiramos apostar por ese vestido de lunares con efecto vientre plano y nos resistamos un poco a llevar la combinación definitiva del verano: pantalones blancos y blusa rosa.

En verano hace calor y las faldas midi se convierten en nuestras mejores aliadas de estilo pero, ¿y si hubiera unos pantalones culotte súper fresquitos y low cost con los que marcarnos los mejores looks del verano? Pues resulta que los hay, que son de Mango, que sólo valen 20 euros y que los puedes comprar en cuatro modelos diferentes.

Los pantalones culotte de Mango, además de valer sólo 20 euros (algo que nos tiene algo extrañadas, ya que la firma no suele apostar por poner estos precios a prendas así) resultan muy fresquitos y nos salvan la vida a la hora de no pasar calor con nuestros looks de verano.

Además de por su diseño tipo culotte (con un largo a media pierna), están confeccionados en un tejido que resulta verdaderamente fresquito y fluido. Además, se presenta en una versión wide leg, todavía más ancha que los tradicionales culotte y un plus a la hora de conseguir ese look fresquito de verano.

Además de ser fresquitos y muy baratos, los pantalones culotte de Mango están disponibles de cuatro modelos, para que hagas de ellos la prenda del uniforme de este verano. A nosotras nos gusta especialmente la combinación de los pantalones culotte de Mango más fresquitos del verano en color negro y con una camiseta de rayas marineras. Un look muy navy y parisino que nos morimos de ganas por lucir.

Así son los pantalones culotte de Mango más fresquitos del verano

Los pantalones culotte de Mango más fresquitos del verano atienden a un diseño súper fluido, con pernera wide leg y tiro alto. A pesar de que a nosotras el que más nos gusta es el negro por todas las posibilidades de looks que ofrece, los pantalones culotte e Mango más fresquitos del verano están disponibles en coral, con estampado de flores negras y con estampado de flores rojas. Cuatro posibilidades de looks para el verano súper asequibles, ya que los pantalones culotte de Mango más fresquitos tienen un precio de sólo 20 euros (para que no tengas remordimientos si decides hacer con un par de modelos.

Disponibles en cuatro modelos (dos lisos y dos estampados), los pantalones culotte de Mango más fresquitos del verano los puedes adquirir desde la talla XXS hasta la 4XL y tienen un precio de 19,99 euros.