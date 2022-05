Cinco trajes de chaqueta de Zara para las madres de Comunión más alegres y alternativas.

La primavera es la estación de la eterna búsqueda del look perfecto. Los vestidos más bonitos y en tendencia para las bodas, los conjuntos más ideales para una madre de Comunión, los monos irresistibles para las graduaciones... En primavera se suceden multitud de eventos y, aunque eso nos haga felices porque significa que nuestra vida social estará a tope, a veces se nos hace un poco de bola pensar en tanto look y tanto estilismo para tan variados eventos. De ahí que después de ver el irresistible mono low cost que ha conquistado a las que más saben de estilo lo hayamos fichado por si las moscas, aunque quizás no nos sirva para todo tipo de eventos.

En el caso de las madres de Comunión, dar con el look perfecto pasa por acertar con la fusión entre elegancia, originalidad y comodidad, algo que en Zara nos ponen bastante fácil. Si eres una madre de Comunión que busca un look alegre y alternativo (ya empiezas a estar harta de ese vestido midi azul noche que no paran de recomendarte) es el momento de apostar por los trajes de chaqueta de Zara más ideales y económicos de la temporada.

Llevamos tiempo advirtiendo que los trajes de chaqueta se impondrían a todo tipo de outfits para las BBC, por eso esta opción que encontramos en Zara nos parece ideal para un look de madre de Comunión alegre y alternativo. Deja a un lado los vestido midi, los monos y los estilismo en dos piezas (¿hay algo más típico para una madre de Comunión que una blusa y una falda lápiz?) y márcate el lookazo con un traje de chaqueta de Zara a todo color. Quizás el rosa fucsia sea una propuesta demasiado atrevida para un look de madre de Comunión, pero a nosotras nos encanta.

Si buscas un look alegre, atrevido y que se salga de lo común, debes echarle un ojo a los cinco trajes de chaqueta de Zara que os proponemos para la Primera Comunión de vuestros retoños. Ojo, no sólo las madres pueden apostar por los trajes de chaqueta de Zara, las titas, madrinas, primas y amigas de la progenitora también estarán ideales con estas propuestas.

Traje de chaqueta blanco de Zara para madres de Comunión

Compuesto por una blazer y unos pantalones de color blanco, el traje de chaqueta de Zara para madres de Comunión tiene un precio de 59,95 euros, en el caso de la blazer, y 29,95 euros en el caso de los pantalones.

Traje de chaqueta rosa de Zara para madres de Comunión

Compuesto por una blazer y unos pantalones de color rosa, el traje de chaqueta de Zara para madres de Comunión tiene un precio de 59,95 euros, en el caso de la blazer, y 29,95 euros, en el caso de los pantalones.

Traje de chaqueta azul de Zara para madres de Comunión

Compuesto por una blazer y unos pantalones de color azul, el traje de chaqueta de Zara para madres de Comunión tiene un precio de 59,95 euros, en el caso de la blazer, y 39,95 euros, en el caso de los pantalones.

Traje de chaqueta verde de Zara para madres de Comunión

Compuesto por una blazer y unos pantalones de color verde, el traje de chaqueta de Zara para madres de Comunión tiene un precio de 59,95 euros, en el caso de la blazer, y 39,95 euros los pantalones.

Traje de chaqueta amarillo de Zara para madres de Comunión

Compuesto por una blazer y unos pantalones de color amarillo, el traje de chaqueta de Zara para madres de Comunión tiene un precio de 79,95 euros en el caso de la blazer y 39,95 euros en el caso de los pantalones.