El vestido de Zara tipo pareo para un look de madre de Comunión sobresaliente.

No busques ni te compliques más. Si estás como loca buscando el look sobresaliente para ser la perfecta madre de Comunión y los trajes de chaqueta low cost no te convencen porque consideras que va a hacer mucho calor, los vestidos de invitada más ideales te parecen demasiado formales y el vestido de lunares con efecto vientre plano no lo ves apropiado para este tipo de celebración es el momento de que eches un vistazo al vestido tipo pareo de Zara por el que morirás de amor en cuanto lo veas.

Pensado para un look de madre de Comunión elegante, pero no tan formal como otras propuestas (sobre todo con idea de poder lucirlo en muchas más ocasiones), el vestido tipo pareo de Zara se antoja la mejor de las opciones.

Con un largo midi y la manga ligeramente abullonada, el vestido de Zara para un look de madre de Comunión sobresaliente apuesta por una de las tendencias que ya pisaron fuerte la temporada pasada: el formato pareo. Aunque antes la habíamos visto en prendas como faldas (en versión midi y mini), este tipo de corte tan favorecedor da un salto esta temporada y también se adueña de los vestidos.

En el caso del vestido tipo pareo de Zara para un look de madre de Comunión sobresaliente, además, debemos añadir que cuenta con un estampado realmente primaveral. Con un largo midi, este vestido se antoja perfecto si eres una madre que huye de convencionalismos y aboga por un look un poco más cómodo, fresco y juvenil.

A la hora de combinar este súper vestido tipo pareo de Zara recomendamos apostar por unas sandalias de tiras, ya sea en dorado envejecido o en algún color vitamina. La melena al viento y poco trabajada y unos maxi pendientes en dorado pueden terminar de rematar es look de madre de Comunión sobresaliente.

Así es el vestido tipo pareo de Zara para una madre de Comunión

Se trata de un vestido midi de escote pico y manga larga abullonada acabada en elástico. Cuenta con un cierre frontal cruzado tipo pareo con lazadas en mismo tejido. Aunque pensábamos que las tendencias tipo pareo estaban predestinadas en exclusividad a las faldas, este vestido ideal para un look sobresaliente de madre de Comunión nos demuestra justo lo contrario. Con un alegre y colorido estampado, este vestido es clave si quieres marcarte un look de madre de Comunión elegante, pero con un punto alternativo y boho.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido tipo pareo de Zara para un look de madre de Comunión sobresaliente tiene un precio de 59,95 euros.