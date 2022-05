Zara tiene la combinación definitiva del verano 2022: pantalones blancos y blusa rosa.

Lo tenemos claro, cualquier prenda, look o combinación que saquen en Zara terminará convirtiéndose en tendencia total y absoluta. Lo hemos visto con sus vestidos midi perfectos para llevar con alpargatas, que se agotan una y otra vez y a veces resultan imposibles de comprar, con el mono low cost perfecto para un look de invitada y hasta con las faldas midi que conquistan a mujeres de todas las edades. Zara tiene un don para anticipar (o para imponer) tendencias y este verano 2022 no iba a ser menos.

En la primavera pasada vimos cómo Zara nos coló de pleno el color rosa en todas las prendas, llegando incluso a hacer viral una de sus prendas más icónicas (¿conseguiste hacerte con los pantalones?) y este verano 2022 Zara vuelve a regalarnos la combinación definitiva de la temporada y no podemos estar más encantada con ella: pantalones blancos y blusa rosa.

Los pantalones blancos siempre son una prenda básica de verano, por lo que no nos extraña que Zara la haya incluido en diversos modelos en su nueva colección, pero lo que no es un básico de todos los veranos son las blusas rosas que el buque insignia de Inditex pretende volver a poner de moda. Decimos volver porque las blusas rosas con las que Zara quiere que combinemos sus pantalones blancos ya se llevaron en los 90 y ahora parecen querer vivir una segunda juventud.

Sí, como estás imaginando, las blusas rosas de Zara para la combinación definitiva del verano 2022 son satinadas, pero bastante más estilosas que las que se llevaban en los 90. En el caso de la combinación definitiva del verano 2022 que proponen desde Zara son dos las apuestas que más nos han llamado la atención.

Ambas con pantalones blancos (unos en versión cropped y otros de corte recto), se combinan con dos blusas rosas, una de ellas en un tono más claro y otra en un vibrante rosa fucsia. Con independencia de lo que dicte Zara, esta combinación para el verano 2022 nos parece ideal porque, además de resaltar nuestro morenito, ambos colores juntos tienen una chispa súper especial y por la que nos gusta apostar en nuestros looks estivales.

Ha llegado el momento de que te enamores de la combinación definitiva del verano 2022 que hemos descubierto con Zara y que decidas si eres más de un rosa pastel o prefieres jugar fuerte con un intenso fucsia.

Pantalones blancos y blusa rosa: La combinación de Zara para este verano

La primera versión de combinación perfecta de Zara para el verano 2022 se presenta con unos pantalones blancos en versión cropped (que tienen un precio de 25,95 euros) y una blusa rosa satinada en una tonalidad clara (con un precio de 27,95 euros).

La segunda versión de combinación perfecta de Zara para el verano 2022 se presenta con unos pantalones blancos con un corte recto (que tienen un precio de 25,95 euros) y una blusa rosa satinada en una tonalidad más intensa y con largo cropped (con un precio de 25,95 euros).