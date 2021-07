Las cinco prendas básicas que no deben faltar en tu maleta de vacaciones según los estilistas.

Puede que estos días andes inmersa en unas de las tareas que más sentimientos enfrentados nos provocan: preparar las maletas. Nos gusta hacerlas porque es sinónimo de vacaciones, pero odiamos prepararlas porque nunca sabemos qué meter. Aunque tenemos claro que las alpargatas para nuestros estilismos boho no van a faltar, al igual que los vestiditos más coloridos para nuestros looks de playa.

A pesar de ello, nos cuesta pensar en los mejores looks que meter en la maleta de vacaciones. Queremos meter en ella todas las tendencias del verano si ser conscientes (o sí) de que al final no nos pondremos todas esas prendas, ni siquiera sabremos cómo combinarlas porque nos entrará el agobio al ver tanta ropa y no saber que hacer con ellas.

Para hacernos las vida un poquito más fácil a la hora de hacer la maleta de vacaciones y que no nos falte ni son sobre nada, hemos hablado con Piluka de Echegaray, la estilista de las celebrities, que nos ha dado las cinco prendas básicas para nuestros looks de verano.

Las temperaturas suben y con él, las capas de ropa cesan; no es ciencia, es ley de vida. No obstante la moda no para, al igual que las tendencias y la necesidad de expresarnos por medio del estilo e imagen. Es por eso que la estilista Piluka de Echegaray nos da la perfecta guía de prendas para poder combinar creativamente con nuestro armario, lucir increíble y no morir de calor en el intento.

Para la estilista de las celebrities Piluka de Echegaray, este verano la comodidad prima, permitiéndote disfrutar aún más de esos momentos de libertad que tanto estábamos deseando que llegaran, de la mano de looks que potencian tu belleza natural. Si todavía no has hecho la maleta para tus vacaciones de verano, esta selección de prendas que nos propone la estilista no debe faltar entre tus básicos.

Pantalones blancos como prenda básica para 'looks' neutros

Sabemos que el blanco es una opción increíble para el verano ya que se consigue un estilo limpio logrando resaltar el moreno y dando un toque de pureza a nuestra imagen. Ahora, mezclado con materiales como el denim o lino, y con tonalidades neutras como el beige se logra crear looks neutros para diferentes ocasiones del día sin dejar la elegancia a un lado.

Camisa oversize de lino para un look fresco y estiloso

Amplias, transpirables, cómodas e ideales para el día a día. Una de esas tendencias que todos deseamos rescatar para los días más calurosos del verano.

Esta tendencia aporta un toque francés que resulta muy chic. Además, gracias a su versatilidad funcionan como sobrecamisa en la playa, aportar un toque mediterráneo a un look denim o para un look básico de oficina.

Bermuda de talle alto para un estilismo de verano más sobrio

Las bermudas de talle alto son una de las opciones de esta temporada que no tienen edad, ya que le sientan bien a cualquier mujer, talla y silueta. Podemos encontrarlas en versión sastre de lino, denim, polipiel y en los colores más aclamados de este verano. "La mejor opción siempre será apostar por la estructura de pinza de estilo sobrio y ejecutivo en colores neutros que jugarán un papel determinante", explica la estilista.

Vestido crochet para un verano años 60

El tejido que nos recuerda a los looks de los años 60 siempre es la estrella del verano. Su inspiración con toques artesanales y bohemios hace que cualquier look sea ideal para esta época del año. Además, es una prenda que combinada con un denim servirá para la noche y aunada con rafia será el look relajado y perfecto para la playa.

Una camiseta de canalé para tus looks de verano

Sí, estás en lo cierto, aunque el canalé es un tejido usualmente empleado en campañas otoño/invierno, su gran tacto y comodidad, lo hacen el aliado perfecto para los días estivales. ¿Cuál es el detonante para su manejo en verano? El diseño de sisa entrada, ideal para cualquier look (jeans, bermuda, falda...)