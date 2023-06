Todas las razones por las que deberías contratar servicio de fotografía de preboda y posboda.

Planificar el día de tu boda pasa por muchos procesos y etapas. Desde encontrar el vestido de novia con los diseñadores más top, a encontrar el lugar perfecto para la celebración, pasando por dar con el fotógrafo perfecto para el día del sí, quiero. Aspecto muy importante para los novios, encontrar el fotógrafo es sólo la primera parte del proceso, también hay que tener en cuenta la preboda y la posboda. Aunque hay muchos novios que se plantean si de verdad es necesario. Te contamos todas las razones por las que debería contratar el servicio de preboda y posboda.

Hoy en día las bodas son todo un reto, una carrera de fondo que comienza habitualmente entre un año y un año y medio antes de la fecha marcada en rojo en el calendario. Cada detalle se cuida al máximo incluso en su mínima expresión porque, aunque está claro que la importancia del día de la boda radica en el verdadero significado de este, la unión entre dos personas, también es verdad que las parejas buscan cada vez más vivir y hacer vivir una experiencia. Y es aquí donde entran los servicios de preboda y posboda de fotografía.

“No vemos la boda como una jornada aislada, sino como un todo. La experiencia de nuestras parejas con nosotros comienza con el primer contacto y acaba el día de la boda o, con suerte, el de la posboda, por eso consideramos importante que los novios tengan en cuenta esta experiencia”, comenta Manuel de Gala & Nava, fotógrafos profesionales afincados en Sevilla que se trasladan allá donde lo soliciten los novios, tanto para el día de la boda como para estos servicios extra.

¿En qué consiste una sesión de fotos de preboda?

La preboda se trata de una sesión de fotos que se realiza antes del evento en cuestión. Dependiendo del profesional y de cuándo se contrate el servicio, ya que habitualmente es algo que no se cierra desde primera hora, se hará con más o menos antelación. "En el caso de que la pareja tenga muy claro que quiere contar con este servicio recomendamos que lo haga para poder bloquear una fecha en nuestra agenda. Para nosotros la jornada de la preboda es fundamental. No se trata de un servicio sin más, sino que es la forma perfecta de que los novios se suelten delante de la cámara para que el día B se sientan más desinhibido y en confianza con nosotros. Durante los preparativos de la boda en especial suele haber muchos nervios y haber creado esa conexión previamente nos parece fundamental para que todo fluya. Además, si lo hacemos sobre unos nueve meses antes de la celebración puede ser una bonita forma de ilustrar el save the date, algo muy útil para bodas de destino, para aquellas en las que vienen invitados de fuera o para las que se emplazan en fechas que pueden llegar Fotos Gala & Nava a ser complicadas de cara a la asistencia como durante las vacaciones de verano, Navidad o ferias”, nos cuenta Manuel.

¿Por qué son importantes la preboda y la posboda?

Además, tanto preboda como posboda son las ocasiones perfectas para visitar con los novios esos lugares que les encantan por una cuestión estética o porque como pareja tienen algún significado especial para ellos. "Es muy típico que haya parejas que quieran hacer sus fotos de preboda o posboda en la playa, ya que muchos sueñan con una boda en la arena, pero a veces es complicado llevarlo a cabo por diferentes motivos. Igualmente, nos hemos desplazado hasta Italia para hacer este tipo de reportajes. La pareja solo tiene que solicitarlo y nosotros obraremos la magia", explica Manuel.

La posboda, por su parte, se hace como su propio nombre indica tras el día B. Es la forma ideal de que los novios vuelvan a entrar en esa burbuja de resaca del amor en la que están tras el “sí, quiero” y la luna de miel. Hay veces que la vuelta a la realidad es complicada y tras unos meses sumamente intensos puede ser una buena forma de volver conectar y alinearse.

"Muchos novios aprovechan su reportaje de posboda para anunciar un embarazo o simplemente se dedican a disfrutar el uno del otro. Hay novias que se ponen de nuevo su vestido y otras que se presentan en zapatillas. Aquí no hay nada escrito y nosotros, dentro de nuestra estética, estamos felices de adaptarnos a ellos", comenta Manuel, fotógrafo en Gala & Nava.

¿Y si hay que escoger por una cuestión económica entre preboda y posboda?

"Tenemos que partir de la base de que ambas sesiones suponen un extra, es decir, no es necesario como tal contar con ellas de cara al día B, pero sí que es cierto que, si tuviéramos que recomendar uno de los dos servicios, nos quedaríamos con el primero porque es el que tiene repercusión en la boda, donde los novios han de disfrutar de todo lo que han preparado al máximo para vivir la experiencia al completo”, cierra Manuel.