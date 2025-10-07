Recién llegados a Mango: Los jerséis finitos, elegantes y estilosos perfectos para llevar con vaqueros y pantalones de vestir.

Cuando hay novedades en nuestras firmas favoritas nos sentimos como una niña en la mañana de Reyes. Sobre todo, ahora en otoño, cuando estamos deseando dar carpetazo a los estilismos más ligeritos (en mucho puntos de la geografía española todavñia hace bastante calor) y abrazar los interesantísimos combos que nos plantea esta estación. Con los vaqueros anchos como protagonistas, el otoño y sus looks todoterreno parecen configurarse en base a dos prendas.

Aunque los vestidos boho también son tendencia, para el día a día prefereimos un mix de pantalones cómodos y alguna blusita romántica. Pero no siempre vamos a poder llevar una blusita elegante. Aunque podamos añadirle al look una cazdora con la que no pasar frío, también estamos deseando combinar nuestros pantalones de vestir y vaqueros holgaditos con alguno de los jerséis finitos que acaban de llegar a nuestras frimas favoritas.

Recién llegados a Mango, los jerséis que hemos seleccionado son tan sencillos, elegantes y atemporales, que podrás llevarlos en todos los estilismos que se te pasen por la cabeza este otoño. Además, cuando el mercurio descienda, podrás seguir llevándolos con algún abrigo de paño o incluso de pelo, una de las tendencias que más fuerte pisan de cara a este invierno. Si eres como nosotras y te encanta que haya novedades en tus tiendas favoritas y, además, estabas esperando a que llegasen las prendas perfectas con las que combinar tus vaqueros y pantalones de vestir, echa un vistazo a estos jerséis finitos, elegantes y estilosos de Mango.

En camel y para llevar con pantalones negros

Hay jerséis que tienen que estar sí o sí en tu armario. Casi siempre en colores neutros, estos jerséis te solucionan cualquier look cuando no sabes qué ponerte. Eso ocurre con este jersey de Mango. Con el cuello a la caja y ligeramente holgadito, este jersey de color camel es perfecto para llevarlo con unos pantalones de vestir negros, aunque también combinan con unos jeans claritos o unos pantalones en fecto piel, negros, por supuesto.

Jersey camel de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito y elegante de Mango tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 17007790

De rombos y para llevar con vaqueros azules

Con vaqueros en azul oscuro, pero también con unos pantalones de vestir azul marino o gris, este jersey clásico y atemporal es ideal para recrear estilismos de inspiración college, pero con un punto actual e incluso urbanita. Nos gusta el combo pantalones azules, jersey y mocasines, remarcando la cintura con un cinturón con hebilla dorada. Si lo vas a llevar con unos pantalones grises, puedes combinarlo con unas deportivas vintage.

Jersey de rombos de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito y elegante de Mango tiene un precio de 29.99 euros.

Ref: 17007818

En burdeos, para ir en tendencia

Es un jersey de lo más sencillo, pero es nuestro favorito. El burdeos es el color en tendencia del otoño (junto con el marrón) y las más estilosas saben que es casi obligatorio tener un jersey en este color en el armario. Nosotras, con independencia de las tendencias, consideramos que un jersey así es un must de otoño porque favorece a todo el mundo y, además, puedes combinarlo con prendas más anodinas y darles un punch de color sin que el look resulte demasiado llamativo. Nos gusta mucho con gris.

Jersey burdeos de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito y elegante de Mango tiene un precio de 25.95 euros.

Ref: 17007817

En marrón, para jeans y pantalones básicos

Hemos destacado este jersey de color marrón porque es el otro tono en tendencia de este otoño, pero este diseño está disponible en varias tonalidades, resultando un básico indispensable de fondo de armario. Su diseño es bastante sencillo, cuello a la caja, ligeramente holgadito y mangas terminadas en puño cerrado, un básico para llevar con prendas de diario, como tus vaquero favoritos o cualquiera de los pantalones de vestir que cuelgan en tu armario.

Jersey marrón de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito y elegante de Mango tiene un precio de 19.99 euros.

Ref: 17005817

De rombos clásicos

A diferencia del primer jersey, este se prensenta con rombos que recorren toda la prenda. Tiene bastante caída, por lo que lo puedes llevar por dentro de tus vaqueros y pantalones de vestir con un efecto muy favorecedor. Es un básico y como tal lo puedes llevar con vaqueros de diferentes colores. En el caso de los pantalones de vestir, nos gusta con unos de color marrón o grises.

Jersey de rombos de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito y elegante de Mango tiene un precio de 29.99 euros.

Ref: 17007827

En rosa bebé, para los vaqueros claritos

Siempre hay un día del otoño en el que nos apetece apostar por un estilismo muy dulce, romántico y coqueto. Los tonos pastel son perfectos para ello, por lo que un jersey como este de color rosa clarito se antoja ideal para llevarlo con unos vaqueros anchos en un azul muy clarito. Al igual que el jersey marrón, este diseño está disponible en más tonalidades, pero la rosa nos parece la más interesante.

Jersey rosa de Mango. / mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito y elegante de Mango tiene un precio de 25.99 euros.

Ref: 17007814

Para looks más especiales

Siempre hay que tener un jersey un poco más especial para los días en los que queremos subir de nivel nuestros estilismos. No es que esta propuestas sea apta para una fiesta (ya llegarán los jersey para eventos navideños), pero sí para un día un poco más especial porque tiene detalles en lúrex por toda la prenda.

Jersey finito de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito y elegante de Mango tiene un precio de 29.99 euros.

Ref: 17007810