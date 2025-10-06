Las blusas boho sueltecitas y elegantes de Lefties que las estilosas llevan con vaqueros anchos y chaquetas de ante.

Quieres apostar po un look boho, pero no estar demasiado limitada, como te puede ocurrir con un vestido. La solución no es otra que hacer de una blusa romántica la protagonista del estilismo, a ser posible, con unos vaqueros anchos de estilo retro. Si eliges una blusita con algún estampado de estilo boho, en alguna tonalidad tierra o con detalles como volantitos y la combinas con unos pantalones anchitos y súper en tendencia cazadora de ante, tendrás un estilismo boho, pero basatnte más relajado.

Si eres de las que adoran la estética boho, pero los vestidos no son lo suyo, echa un vistazo a esta selección de blusas boho seultecitas y elegantes de Lefties que las estilosas llevan con vaqueros anchos y cazadora de ante. Es el estilismo más boho del otoño y con él no necesitarás nada más para sentirte poderosa este otoño.

Las blusas boho que más se llevan este otoño 2025

Los diseños de blusas suelen mantenerse más o menos similares. Al ser una prenda tan funcional (a pesar de la elegancia) y atemporal, tampoco se producen grandes novedades en lo relacionado con cortes, estampados y colores. Pero siempre llegan novedades con el cambio de utemporada. En el caso de las blusas de estilo boho, la base sigue siendo la misma, pero estos son algunos de los detalles que marcan la diferencia este otoño 2025.

Blusas bordadas con motivos clásicos : No tan marcados como en los diseños estivales, los bordados se observan en cuellos, puños o hombros. Sobre todo, los vemos en diseños lisos.

: No tan marcados como en los diseños estivales, los bordados se observan en cuellos, puños o hombros. Sobre todo, los vemos en diseños lisos. Colores otoñales : Los tonos tierra y todos los que recuerden al otoño son tendencia máxima esta temporada. Veremos muchas blusas en verde oliva, en tonos como el marrón chocolate, el terracota o el crema y algún que otro diseño en colores básicos que siempre funcionan, como el blanco.

: Los tonos tierra y todos los que recuerden al otoño son tendencia máxima esta temporada. Veremos muchas blusas en verde oliva, en tonos como el marrón chocolate, el terracota o el crema y algún que otro diseño en colores básicos que siempre funcionan, como el blanco. Mangas abullonadas y volantitos : Los detalles en las blusas boho son los que marcan la diferencia. Esta temporada, al igual que en las anteriores, veremos muchas mangas amplias, acompañadas de volantes en escotes, bajos y terminaciones de puños.

: Los detalles en las blusas boho son los que marcan la diferencia. Esta temporada, al igual que en las anteriores, veremos muchas mangas amplias, acompañadas de volantes en escotes, bajos y terminaciones de puños. Transparencias y tejidos ligeros : Se llevan mucho los tejidos como la gasa en prendas semitransparentes que permitan el uso de capas. La vaporosidad es un elemento clave de cualquier look boho, por lo que una blusa con estas características es todo un básico.

: Se llevan mucho los tejidos como la gasa en prendas semitransparentes que permitan el uso de capas. La vaporosidad es un elemento clave de cualquier look boho, por lo que una blusa con estas características es todo un básico. Estampados boho en versión renovada: Flores vintage, un delicado paisley o motivos geométricos minimalistas conviven con otras versiones lisas en las que los detalles de volantes y bordados son los que marcan la diferencia.

En clave denim y con volantes

No es una blusa boho al uso, pero tiene varias características que nos invitan a colarla dentro de la lista. En primer lugar, el corte holgado y sin botones, acompañado de unas mangas abullonadas. En segundo lugar, los detalle en forma de volantes que decoran la zona de los hombrors. Aunque estas no son las características que nos invitan a colocarla entre las propuestas, es la confección tejido denim lo que hace que esta blusa nos parezca todo un must.

Blusa boho de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa boho de Lefties tiene un precio de 17.99 euros.

Ref: 5494/394/405

Con estampado

La clásica blusa estampada con la que siempre vas a acertar cuando apuestes por un estilismo boho. En este caso, la prenda huye de tonalidades boho más relacionadas con la estética para apostar por el azul marino como base del diseño. Con las mangas abullonadas y de corte imperio, esta blusa combina muy bien con unos vaqueros de tiro alto y de corte flare para un aire bastante setentero.

Blusa boho de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa boho de Lefties tiene un precio de 15.99 euros.

Ref: 5914/321/401

En tonos tierra y con encajes

En un diseño básico, pero precisamente eso es lo que la convierte en tendencia. Los detalles en encajes sencillos en la zona del pecho y a mitad de la manga le dan un aire bastante romántico a una blusa que hace de marrón claro el protagonista. Para un look de lo más boho la puedes combinar con unos vaqueros acampanados de color azul intenso y una cazadora en efecto piel con flecos.

Blusa boho de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa boho de Lefties tiene un precio de 17.99 euros.

Ref: 5914/315/700

En burdeos y con volantes

La joya de la corona. Esta blusa boho lo tiene todo para que se convierta en tu favorita del otoño. Por un lado, tiene el escote y las mangas llenos de volantitos en forma de cascada que refuerzan la estética boho más romántica y vintage. Por otro, la blusa es de un intenso burdeos, el color en tendencia de este otoño 2025.

Blusa boho de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa boho de Lefties tiene un precio de 19.99 euros.

Ref: 5914/327/717