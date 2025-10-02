Las blusa más romántica y elegante del otoño está en Zara: Es rosa, tiene lazada y la llevarás con pantalones, jeans y faldas

Las blusa más romántica y elegante del otoño es de Zara: Es rosa, tiene lazada y la llevarás con pantalones, jeans y faldas.

Teníamos dudas sobre la existencia o no del amor a primera vista y ya las hemos disipado por completo. Buceando entre la snuevas tendencias de otoño y buscando con qué combinar los pantalones anchos que más se llevan, nos hemos topado con una de las blusas más bonitas y elegantes de la temporada. Ideal para llevarla con unos vaqueros anchos, pero también con una falda midi e incluso hasta con el pijama, esta blusa atiende a todas las tenencias coquetas y románticas del momento y se ha convertido ya en una de nuestras favoritas.

Como las blusas con lazadas siguen estando bastante demandadas entre las más estilosas, que las combinan con pantalones sueltecitos, firmas como Zara no dejan de lanzar propuestas con las que nos conquistan por completo. Aunque el último diseño será difícil de superar, por muy elegante y favorecedora que sea la próxima blusa con lazada que saque Zara. Te contamos en qué consiste esta nueva blusa y por qué es tan especial.

Así son las blusas con lazada que más se llevan este otoño 2025

Las lazadas tienen cierto aire nostálgico que enraíza bastante bien con la estética coqueta que tanto se lleva este otoño. Quizás algo almibarada por los excesos rosas, la estética coquete también bebe de algunas tendencias setenteras. Como es el caso de los lazos en las blusas.

Es una tendencia romántica, sí, pero destacó bastante en este tipo de prendas en los setenta con un objetivo distinto al de romantizar la prenda. Ahora vuelven a ser tendencia y estos son los disños en los que más los veremos.

En blusas color pastel : Son las que más nos recuerdan a la estética coqueta y esta temporada, además, sueman a sus diseños algún detalle, como pedrería o botonadura en versión joya.

: Son las que más nos recuerdan a la estética coqueta y esta temporada, además, sueman a sus diseños algún detalle, como pedrería o botonadura en versión joya. En blusas con estampado paisley : Las más setenteras, las veremos en este estampado pero en tonalidades bastante más apagadas, siendo los tonos tierra los que predominen.

: Las más setenteras, las veremos en este estampado pero en tonalidades bastante más apagadas, siendo los tonos tierra los que predominen. En blusas en tonos tierra : Tanto estampadas, como lisas, las blusas con lazada en todo tierra proliferarán bastante, ya que son los colores clave de este otoño. Al apostar por estas tonalidades, se desligan un poco de las tendencias más coquetas.

: Tanto estampadas, como lisas, las blusas con lazada en todo tierra proliferarán bastante, ya que son los colores clave de este otoño. Al apostar por estas tonalidades, se desligan un poco de las tendencias más coquetas. En blusas en clave denim: El denim vuelve a ser tendencia y se romantiza un poco al añadir a sus blusas mangas abullonadas y cuellos con grandes lazadas.

Rosa y con lazada, así es la blusa de Zara que querrás llevar con pantalones, faldas y jeans

Si sólo pudiéramos comprarnos una única blusa en todo el otoño, tenemos claro que sería esta de Zara. Nada más verla nos hemos enamorado por completo de ella porque tiene todos los ingredientes para ser la más elegante, la más favorecedora y, por qué no, la más versátil. En un favorecedor rosa (tirando a malva) esta blusa presenta un cuello bastante subidito del que salen dos grandes lazos.

Blusa con lazada de Zara. / Zara

A la hora de llevar esos lazos tienes dos opciones, o hacerlo a modo de fular, que también se lleva bastante este otoño, o plantarte una enorme lazada en uno de los laterales del cuello. Personalmente, nos quedamos con la enorme lazada y el efecto tan romántico y coqueto que causa en la prenda y en el look. Coquetería que se ve reforzada, además, con los botones en forma de hojas que la prenda presenta en los puños. De diez.

Blusa con lazada de Zara. / Zara

A la hora de combinar esta espectacular blusa, lo primero que se nos viene a la mente son unos pantalones palazzo de color negro, una opción bastante elegante y con la que seguro que solucionarás infinitos looks.

También nos parece buen idea llevarla con unos vaqueros rectos y unos salón en color nude, pero es que también nos gusta con una falda vaporosa de color burdeos. Cuando la prenda es tan especial, es imposible no encontrar otra con la que hacer match.

Blusa con lazada de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa rosa con lazada de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 8946/839/612

Otras blusas elegantes de Zara que también combinan con todo

Las blusas tienen el poder de subir de nivel cualquier estilismo. Ya sean unos vaqueros, unos pantalones de vestir o una falda, si la blusa que escojamos tiene algún detalle que la haga especial, habremos acertado con la elección. Por eso, detalles como lazadas, volantes o incluso detalles joya, son fundamentales a la hora de conseguir marcar la diferencia. Estas dos opciones de blusas elegante que te proponemos también pueden lograr esa misión.

Con detalle en joya

En el color más en tendencia del otoño, el burdeos, esta blusa cuenta con un detalle en dorado en el escote con el que pasa de ser una prenda sencilla, una pieza muy elegante. Los pliegues del escote y las mangas abullonadas le dan un extra de elegancia.

Blusa con detalles dorados de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con detalle en joya de Zara tiene un precio de 25.95 euros.

Ref: 3897/174/667

Con lazada y de rayas

Las lazadas están muy presentes este otoño y, como avanzábamos al princpio, no sólo las veremos en blusas en tonos pastel. Las tonalidades tierra, con los marrones y los cobrizos como protagonistas, son las que más se llevan y le dan un aire setentero muy potente a este tipo de blusas.

Blusa con lazada de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con lazada y de rayas de Zara tiene un precio de 25.95 euros.

Ref: 4387/230/913