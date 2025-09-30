Zara tiene los pantalones anchos de rayas diplomáticas con efecto tipazo que llevarás con blazer en un look de oficina

La temporada de otoño - invierno 2025 ha llegado pisando fuerte, con una amplia selección a populares tiendas como Zara, Mango o Sfera. En estas y otras firmas, encontramos escaparates vestidos de variadas tendencias, muestra del eclecticismo que ya se viene explorando desde hace tiempo. Así, entre vestidos boho chic, looks setenteros, cazadoras de ante y el auge del marrón chocolate como protagonista indiscutible, encontramos en Zara unos pantalones anchos de rayas diplomáticas.

Eso sí, se alejan del corte tradicional, permitiendo una favorecedora caída fluída y amplia, muy acorde a todo lo que arrasa esta temporada. Además, prendas como esta no solo apuestan por la comodidad, sino que son perfectas para crear auténticos outfits de oficina con los que volver a la rutina.

Ya sea para lucir con tacones o mocasines, y acompañados de una bonita blazer, los pantalones de este estilo son muy versátiles y fáciles de combinar. Por ello, se trata de una buena elección para esos días en los que vestirse rápido no impide salir de casa con el mejor estilismo posible.

Cómo combinar unos pantalones de rayas diplomáticas en un look de oficina, con y sin blazer

A la hora de combinar los pantalones anchos de rayas diplomáticas, no siempre es necesario optar por una blazer. Claro que, en este caso, estaríamos apostando por un look elegante y sofisticado, que puede ir desde lo casual hasta algo más arreglado, según las circunstancias. Sin embargo, existe otras opciones más rompedoras. A continuación, vemos algunas de ellas:

Blazer oversize o entallado , con el mismo tejido o complementario. Como decíamos, el eclecticismo está en el aire de la moda. Así, en cuanto a chaquetas, las encontramos desde cortes oversize hasta los más entallados que afinan la cintura. Todo depende del gusto personal de cada uno. Por ello, sea cual sea la opción escogida, creará un look perfecto junto a los pantalones de raya diplomática.

Jersey fino metido por dentro para un estilo más chic . Además, en este caso se puede combinar con una blazer o, si no, con un abrigo largo estructurado o una cazadora encerada. Por otro lado, podemos incluir un cinturón que le dé un toque especial y afine la cintura.

Con un top y una bomber o biker de cuero, ya sea de piel 100% o efecto piel. Hablamos aquí de un estilo minimalista, preferiblemente en total black. Sencillo, clásico, aunque ligeramente rompedor gracias a las texturas y los cortes más desenfadados.

¿Y con una blusa romántica? Sí, el boho chic también tiene sus sitio aquí. Por ello, independientemente de la chaqueta o abrigo que elijamos, podemos decantarnos por una camisa con lazada, volantes, bordados y hasta mangas abullonadas, fusionando lo formal y lo femenino.

Así son los pantalones anchos de rayas diplomáticas de Zara

Pantalones anchos de rayas diplomáticas / Zara

En Zara encontramos este pantalón ancho de rayas diplomáticas, un estampado con una larga trayectoria en el mundo de la moda. Siempre asociado a lo formal, el corte fluido de la pierna lo desestructura ligeramente y jugar un poco más con las posibilidades a la hora de combinar esta prenda.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, por un precio de 49,95€, es de tiro medio y cuenta con bolsillos laterales ocultos en la costura.

Precio: 49,95€

Referencia: 8219/100/104