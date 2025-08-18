Mango tiene los mejores 'total looks' para volver al trabajo: son cómodos, elegantes y querrás lucirlos de lunes a viernes sin complicarte

Emprendemos el viaje de la última quincena de agosto. Para muchas, esto significa que la vuelta al trabajo está cada vez más cerca; mientras que otras continúan con su rutina laboral bajo el intenso calor del verano. Sea como sea, lo cierto es que septiembre ya se vislumbra en el horizonte y, sobre esta idea, sobrevuela de nuevo un mar de responsabilidades y horarios. En este contexto, es inevitable acordarse de los looks de oficina, esos conjuntos ideales que siempre amenizan el proceso de retomar la actividad.

Para ello, Mango cuenta con una amplia selección de conjuntos de dos piezas, cómodos y elegantes, que las expertas en moda no dudarán en incluir en sus repertorios con vistas a la nueva temporada. Desde blazers que afinan la cintura hasta chalecos cruzados o abotonados, pasando por un clásico estilo total black o el frescor que se desprende del total pink; siempre con pantalones anchos y fluidos para equilibrar el conjunto.

Además, la ventaja que tienen estos estilismos es su sencillez; de manera que, con muy poco esfuerzo y sin complicarnos, podemos conseguir el look perfecto para ir a trabajar. Una vez elegido, solo habrá que pensar en los accesorios que queramos incluir para elevarlo un poco y darle ese toque personal que tanto nos gusta.

¿Cómo se lucirán los 'total look' esta temporada?

Los conjuntos de dos piezas son una de las mejores alternativas que puede haber, sobre todo cuando no hay mucho tiempo para pensar qué ponerse por las mañanas. En poco tiempo, se puede conseguir un estilo efectivo y rápido, perfecto para afrontar la jornada que empieza con el primer café del día. A continuación, vamos a ver algunas tendencias clave de esta temporada para que puedas arrasar en la vuelta a la oficina.

Looks de estilo satén, telas con efecto arrugado, de lo formal a lo informal... Las nuevas colecciones se caracterizan por su eclecticismo , algo que lleva marcando la moda de los últimos años. Por ello, es importante elegir el estilo que más se adapte a la personalidad de cada una y apostar por un outfit auténtico y cómodo. Esto último es esencial, si tenemos en cuenta que la rutina puede ser realmente agotadora.

Triunfan los colores tierra, verdes o rosas ... En cuanto a la colorimetría, lo cierto es que las tonalidades que aluden directamente a la naturaleza son un auténtico éxito esta temporada. Desde verdes pistacho o esmeralda hasta rosas palo y colores ocre. Sin lugar a dudas, son una apuesta segura.

Pantalones anchos y fluidos o de corte recto . En línea con la idea de la comodidad, los pantalones anchos y fluidos continúan estando en lo más alto. Ajustados en la cintura, estilizan la figura resultando muy favorecedores. También se llevan los pantalones rectos de traje, un clásico ideal para el día a día.

Complementos, el toque final . Para completar el look no pueden faltar los complementos, ya sea un cinturón XXL para resaltar la figura, collares largos o unos pendientes tamaño 'maxi'. La imaginación no tiene límites.

Zapatos. Por último, la elección de los zapatos es clave y todo dependera del conjunto. Así, con un total look satinado pordemos decantarnos por unas sandalias de tacón para aprovechar el verano y, a medida que nos acerquemos al otoño, unos zapatos de corte salón.

Mango tiene los mejores conjuntos de 'total look'

Si bien podemos encontrar conjuntos de dos piezas en una gran variedad de tiendas, como Zara, H&M o Massimo Dutti, hemos escogido una pequeña selección de Mango, con opciones para todos los gustos. Además, no hace falta esperar a septiembre para empezar a lucirlos, ya que muchos son fresquitos, de manga sisa y quedarán estupendos con unas bonitas sandalias planas o de tacón.

El verde, una tendencia que se mantiene en auge

Conjunto de blazer y pantalón de traje verde con lino / Mango

Como decíamos más arriba, los colores acordes a la naturaleza continúan siendo tendencia esta temporada. Ejemplo de ello es este favorecedor traje de Mango en verde pistacho. Compuesto por una blazer entallada y un pantalón recto, está confeccionado con mecla de lino y podemos completarlo con una blusita suelta de colores neutros, como el blanco o el beige. De esta forma, se equilibra el tono para que el traje sea el auténtico protagonista de nuestro outfit.

Por último, optar por un maquillaje natural en tonos tierra, unos collares largos o llamativos pendientes en plata y unos zapatos blancos (ya sean sandalias o tacones de corte salón) le confiere un aire sofisticado y fresco. Además, podemos elegir también unos bonitos tenis de tonalidades claras, para disfrutar de la máxima comodidad sin perder estilo.

La chaqueta, disponible desde la talla XS hasta la XL, cuesta 89,99€; y el pantalón, que va desde la 32 hasta la 42, 59,99€.

Referencias: 17064790 (blazer); 17074790 (pantalón)

Conjunto de tejido satinado con efecto arrugado

Conjunto de efecto arrugado / Mango

Hilando por los colores tierra, este traje de tono chocolate es una apuesta segura. Se trata de una alternativa más desenfadada que la anterior, más fresca para los días y que sigue una de las tendencias más fuertes: los tejidos satinados. Con un llamativo efecto arrugado, el chaleco se cruza a la cintura, permitiendo así ajustar la figura a la perfección.

En este caso, unos accesorios más étnicos, marrones o en tonos dorados y cobrizos, son el acompañante perfecto. El chaleco (45,99€) está actualmente disponible desde la talla S hasta L; y el pantalón (49,99€), de diseño recto, de la 34 a la 42.

Referencias: 17074146 (chaleco); 17014148 (pantalón)

Tonos arena: favorecedores, elegantes y frescos

Conjunto de chaleco y pantalón / Mango

Esta opción es de las más fresquitas que hemos elegido. Totalmente realizado en lyocell, una fibra semisintética de origen vegetal, consta de un chaleco corto y un pantalón de tiro medio, ambos de diseño recto. Es ideal para lucir desde agosto y aprovechar con fuerza las últimas semanas del verano.

El chaleco (35,99€) está disponible en las tallas XXS, S, M, L, XL y XXL; mientras que el pantalón (39,99€), lo podemos encontra en la 32, 36, 38, 40, 42, 44 y 46. Desde luego, es uno de los looks más sencillos y cómodos.

Referencias: 17062534 (chaleco); 17042535 (pantalón)

El rosa, un color perfecto para cualquier ocasión

Conjunto rosa y holgado / Mango

En este caso, nos encontramos con un look elegante y clásico, perfecto para lucir si vamos como invitadas a alguna boda o bautizo de otoño; así como también en ocasiones especiales. No obstante, también puede ser una opción de oficina en días que queramos ir un poco más arregladas, dependiendo de los complementos con los que lo acompañemos.

La blazer, de diseño cruzado y recto caer de una manera más holgada y cuenta con un precio de 89,99€. El pantalón, por su parte, es de diseño wide leg y cuesta 59,99€.

Referencias: 17024149 (blazer); 17014150 (pantalón)

Total black: clásico y favorecedor

Conjunto 'total black' / Mango

Si prefieres una opción clásica y que estilice la figura, esta es quizás una de las mejores. El total black no falla y así lo podemos ver en este traje completamente negro y con hombreras. Además, el pantalón está disponible hasta la talla 52 y la chaqueta hasta la 4XL. Su precio es de 39,99€ y 59,99€, respectivamente.

Referencias: 17094118 (blazer); 17024119 (pantalón)

Rosa y satinado, la combinación perfecta

Conjunto de dos piezas satinado / Mango

De nuevo, volvemos a los tejidos satinados con este maravilloso conjunto de dos piezas efecto arrugado. En un bonito color rosa y sencillo, es ideal para salir a tomar algo después del trabajo, aprovechando así el verano. Además, en el caso de que refresque, lo podemos completar con una chaqueta vaquera, una americana blanca y negra o con un sencillo chal.

Referencias: 17034096 (blusa); 17064421 (pantalón)

Color cereza y cuello halter

Conjunto de estilo traje en color cereza / Mango

Por último, no podía faltar en esta lista un conjunto de color rojo. En concreto, se trata de un bonito color cereza que se vende exclusivamente online. El tejido es mezcla lino y lyocell, y se compone de un elegante chaleco con cuello halter, muy de moda, y un pantalón de tiro medio, detalle de pinzas y estilo balloon.

El pantalón (49,99€) está disponible desde la talla 32 hasta la 46; y el chaleco (39,99€), desde la XXS hasta la XXL.

Referencias: 17051206 (chaleco); 17031206 (pantalón)