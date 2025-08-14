Zara tiene la blazer en 'animal print' definitiva para volver a la oficina: es elegante, tiene estilo y la llevarás sin parar con vaqueros

La colección otoño-invierno 2025 ya está llamando a la puerta y, aunque todavía queda mucho verano por delante, una cosa está clara: los estampados animal print llegan cargados de fuerza. Así lo podemos comprobar en el catálogo de firmas como Zara, que apuesta por los diseños en cebra para algunas de sus prendas estrella de la temporada. Entre ellas, encontramos pantalones anchos y fluidos, sandalias, faldas tubo e incluso una estilosa y elegante blazer que elevará la 'vuelta a la oficina' a otro nivel.

Los estampados de animal print abrigan los outfits más rompedores; inundándolo todo a su paso, como en su momento lo hizo (y así lo sigue haciendo) el denim. Desde sencillos complementos hasta total looks, lo cierto es que no pasan desapercibidos y esa es, precisamente, la idea. Originales y atrevidos, llaman la atención de las expertas en moda que no dudan en incluir esta tendencia en su armario.

Además, se trata de una opción perfecta para cualquier tipo de ocasión. En el caso de la blazer de Zara, el estampado en cebra le concede un toque extra de elegancia, que se rompe y se eleva a la vez en compañía de unos buenos vaqueros. De esta forma, la comodidad y el estilo vuelven a ir de la mano para componer creativos y sencillos looks que no dejarán a nadie indiferente.

Consejos para combinar el estampado de cebra

Blazer estampada de 'animal print' / Zara

Como podemos ver, los estampados de cebra son una de las tendencias fuertes de 2025 y la inspiración que surge a su alrededor es infinita. Sin embargo, se trata de un estilismo cargado de personalidad y, por ese motivo, es importante que cada una se sienta cómoda al llevarlo. En este sentido, los complementos, los accesorios y las demás prendas pueden marcar la diferencia entre crear un look fresco o recargado. A continuación, damos algunos consejos para que la elección del estampado de cebra sea un auténtico acierto:

La búsqueda del contraste para equilibrar el outfit . Lo primero que hay que tener claro es que la pieza que escojamos con este estampado es la estrella del look, la protagonista. Por ello, una apuesta segura es la de optar por tejidos neutros y lisos para las demás prendas. Por ejemplo, si compramos unas botas de cebra, lucirlas con un vestido liso y negro hará que la atención recaiga directamente sobre ellas y el conjunto se verá más relajado.

. Lo primero que hay que tener claro es que la pieza que escojamos con este estampado es la estrella del look, la protagonista. Por ello, una apuesta segura es la de optar por tejidos neutros y lisos para las demás prendas. Por ejemplo, si compramos unas botas de cebra, lucirlas con un vestido liso y negro hará que la atención recaiga directamente sobre ellas y el conjunto se verá más relajado. El uso del color estratégico . Como el estampado en cebra se caracteriza por su dualidad tonal (en blanco y negro), también podemos jugar con algún punto de color para focalizar el interés . Es decir, elegir un bolso rojo o unos pendientes dorados harán que el contraste y la intensidad sea todavía mayor, pero de una manera dirigida. También podemos ayudarnos del maquillaje.

. Como el estampado en cebra se caracteriza por su dualidad tonal (en blanco y negro), también podemos jugar con algún . Es decir, elegir un bolso rojo o unos pendientes dorados harán que el contraste y la intensidad sea todavía mayor, pero de una manera dirigida. También podemos ayudarnos del maquillaje. Combinarlo con otro estampado . Aquí hay que tener mucho cuidado. Como la creatividad no tiene límites, es posible alternar diferentes estampados en un mismo look, pero la clave está en preservar la armonía y el equilibrio. Por ello, es recomendable seleccionar una prenda de la misma tonalidad (blanco y negro).

. Aquí hay que tener mucho cuidado. Como la creatividad no tiene límites, es posible alternar diferentes estampados en un mismo look, pero la clave está en preservar la armonía y el equilibrio. Por ello, es recomendable seleccionar una prenda de la misma tonalidad (blanco y negro). Los vaqueros y el estampado en cebra. Por último, lucir un vestido con estampado de cebra y una chaqueta vaquera es una apuesta asegurada; así como también un top de cebra y unos pantalones vaqueros.

Así es la blazer en 'animal print' de Zara que lucirás con vaqueros en la vuelta a la oficina

Blazer estampada de 'animal print' / Zara

En Zara encontramos esta imponente blazer, una de las últimas apuestas de su colección. Confeccionada con hilatura en mezcla de viscosa y un 21% de lino, se trata de una de esas 'joyas' que solo llegan al final del verano para amenizar el ambiente de la vuelta a la oficina.

Además, su corte holgado la hace realmente favorecedora y promete ser ese tipo de chaqueta que, en compañía de unos buenos vaqueros, es ideal para afrontar la rutina del día a día, ir a cenar o sencillamente disfrutar de una tarde de café entre amigas.

Blazer estampada de 'animal print' / Zara

Referencia: 8436/051/064

Precio: 109,00€

Llega a Zara una explosión del estampado en cebra

Por si con esta fabulosa blazer no fuera suficiente, la firma de Inditex apuesta por el mismo estampado en prendas de lo más diversas. Así, por ejemplo, lo encontramos en pantalones anchos y fluidos que, desde hace años, se consolidan como una de las tendencias más importantes. Cómodos y frescos, vienen de maravilla para aprovechar los últimos vestigios del verano. Se pueden lucir, como en la imagen del catálogo, con un sencillo top satinado de color negro.

Pantalones anchos estampados / Zara

Referencia: 8398/054/070

Precio: 49,95€

Y de la blazer o los pantalones anchos pasamos a una prenda completa: un vestido de escote halter; perfecto para las tardes veraniegas de la última quincena de agosto. Con una tela ligera, holgado y cómodo, viene muy bien para esos días en los que empiezan a bajar las temperaturas y se puede acompañar de una chaqueta vaquera.

Vestido estampado / Zara

Referencia: 8405/052/070

Precio: 55,95€

Además, el estampado en cebra también llega a los zapatos. De esta forma, en Zara encontramos elegantes sandalias como estas, que podremos lucir tanto con vaqueros como con vestidos o faldas, según el tiempo que haga y la ocasión en que decidamos lucirlas.

Sandalias 'mule kitten' / Zara

Referencia: 1360/610/194

Precio: 49,95€

Por último, los conjuntos de dos piezas se mantienen en auge y así lo podemos ver en este top asimétrico acompañado por una falda de tubo midi. Sin duda, se trata de un look bastante elegante, que no podrá faltar en el armario de las más estilosas.

Top y falda con estampado de cebra / Zara

Referencias: 8505/055/070 (top) y 8430/055/070 (falda tubo)

Precios: 29,95€ (top) y 45,95€ (falda tubo)