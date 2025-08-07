Colas en Zara por sus nuevos pantalones anchos: Son cómodos, elegantes y quedan ideales con blusitas y camisetas.

No lo podemos evitar. Dan igual cuántos pantalones anchos tengamos en nuestro armario, nunca son suficientes. Son cómodos, son elegantes, versátiles y están en tendencia máxima. Por eso, nuestras firmas favoritas no han dejado de lanzar nuevas propuestas de pantalones anchos y por eso nosotras no dejamos de ficharlos. Es la pescadilla que se muerde la cola y bendita pescadilla porque, con independencia de que nuestros armario también necesiten otras prendas, nada mejor que unos pantalones sueltecitos.

La comodidad fue la primera característica que los convirtió en imprescindibles. Veníamos de unas tendencias dominadas por los pantalones ajustados y las formas más ceñidas, limitando nuestras movilidad durante nuestras jornadas todoterreno. Las necesidades más funcionales nos invitaron a apostar por formas bastante más sueltas y fluidas, garantizando nuestra movilidad y comodidad. A esa comodidad le siguieron la elegancia y la versatilidad, dos características que convierte a cualquier prenda en todo un must. En el caso de los pantalones, al ser anchos y tener mucha caída, la conceden a cualquier look ese extra de elegancia que necesita de muy poco para convertirse en un lookazo. La versatilidad es el remate final porque nada nos gusta más en una prenda que poder llevarla en múltiples contextos.

Todas estas características hacen que estos pantalones anchos de Zara se hayan convertido en una revolución y por eso las más estilosas hacen cola para conseguirlos. Como ocurre con todos los pantalones anchos, estos de Zara prometen agotarse en menos de lo que canta un gallo. Los puedes llevar con blusitas y camisetas y se antojan perfectos para convertirlos en tus favoritos.

Las claves para pasar de un look con pantalones anchos sencillo a sobresaliente

Un look con unos pantalones anchos es bastante fácil de configurar, pero hay que tener cuidado de no caer en el exceso de holgura. Cuando apostamos por este tipo de pantalones puede que nos sintamos tentadas de mantener esa estética sueltecita y fluida, pero ese exceso de fluidez puede llevarnos a un look con efecto saco. Atenta a las claves para que este tipo de estilismos funcione.

Prendas proporcionadas : Debes tener cuidado con los volúmenes. Si los pantalones son excesivamente holgados, evita aporstar por una prenda superior muy ancha. No signifiaca que tentas que renunciar a las prendas sueltecitas, sólo es preferible que tengan caída y que la cintura esté bien enmarcada.

: Debes tener cuidado con los volúmenes. Si los pantalones son excesivamente holgados, evita aporstar por una prenda superior muy ancha. No signifiaca que tentas que renunciar a las prendas sueltecitas, sólo es preferible que tengan caída y que la cintura esté bien enmarcada. Evita los cortes : Para que la figura se vea armoniosa, sólo tienes que dibujar una silueta en bloque. Los pantalones son anchos y tienen el corte en la cintura, evita superponer encima otra prenda con el corte por debajo de la cadera, mantén el corte que ya exixte, el de la cintura.

: Para que la figura se vea armoniosa, sólo tienes que dibujar una silueta en bloque. Los pantalones son anchos y tienen el corte en la cintura, evita superponer encima otra prenda con el corte por debajo de la cadera, mantén el corte que ya exixte, el de la cintura. Convierte en protagonista a una única prenda : Si los pantalones anchos son de un color neutro, haz que la prenda superior tenga todo el protagonismo, ya sea por el estampado, la textura o el color.

: Si los pantalones anchos son de un color neutro, haz que la prenda superior tenga todo el protagonismo, ya sea por el estampado, la textura o el color. El calzado sí importa: Hay que mantener esa verticalidad, así que mejor que no rompan con la estética o la monocromía. Son aptas las deportivas, siempre y cuando cumplan esas características.

Así son los pantalones anchos de Zara por los que las estilosas hacen cola

Estos pantalones anchos de Zara tienen todos los ingredientes para convertirse en nuestros favoritos y así lo hemos senetido nada más verlos. Tienen la pernera superancha y llegan hasta el suelo, fomentando el efecto piernas infitas de lo más favorecedor. El tiro es bastante elevado, como el de la mayoría de los diseños de este tipo, pero, a diferencia de otros pantalones, la cinturilla sustitye el botón por un elastiquillo. Cómodos, estilosos y muy favorecedores, por ende.

Pantalones anchos con cintura elástica de Zara. / Zara

Además de todas estas características funcionales, el color arena que los tiñe los convierte en una prenda perfecta con la que apostar por el lujo silencioso sin mucho esfuerzo. Hemos dicho que nos encantan con blusitas y camisetas y es la realidad. Para un estilismo más fauncional, lo llevaríamos con una blusa estampada en tonos tierra y con mucha caída.

Pantalones anchos con cintura elástica de Zara. / Zara

A la hora de combinarlos con una camiseta, nada mejor que tirar de básicos y hacer de un diseño en blanco y como hombreras el protagonista. Sólo tendrás que añadir un collar de babero y tendrás el lookazo informal, pero con rollo, que necesitas.

Pantalones anchos con cintura elástica de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones anchos de Zara por los que las más estilosas hacen cola y llevarás con blusitas y camisetas tienen un precio de 29.95 euros.

Ref: 7484/251/711