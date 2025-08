De todas las novedades de Lefties, estos son los pantalones sueltecitos y elegantes que compraría para llevar con un top de crochet y sandalias planas.

Cuando una editora de moda se enfrenta a un nuevo tema, hay veces en la que se produce un flechazo, ya sea con un estilismo, con un cambio de look o con un producto beauty. Después de todo el verano hablando de looks con pantalones anchos, cada vez que vemos una nueva pieza con estas caracerísticas no podemos evitar enamorarnos de ella. Lo hemos escrito muchas veces y no nos cansamos de hacerlo, los pantalones anchos son cómodos, es una realidad, pero también resultan de lo más elegantes. Tanto es así, que han destronado por completo a los vestidos de flores más en tendencia del verano.

El caso es que en una de nuestras últimas búsquedas y después de haber pecado con una de las prendas de las que ya hemos hablado, hemos descubierto de entre las novedades de Lefties los pantalones sueltecitos y elegantes compraríamos para llevar con un top de crochet y unas sandalias planas.

Los motivos por los que los compraríamos son más que evidentes. Se trata de un diseño muy cómodo y fácil de llevar, además, presentan una caída que le da un aire muy elegante y nada nos gusta más que que una prenda tenga la capacidad de unir ambas características. De color blanco, estos panatalones sueltecitos y elegantes de Lefties ya tienen un lugar privilegiado en nuestro armario ¿y en el tuyo?

Pantalones anchos y top de crochet, el combo boho del verano que sube de nivel con sandalias planas

Cuando pensamos en la estética boho, siempre se nos vienen a la mente los vestidos. Estampados, con volantes y encajes, en colores tierra... Los vestidos siempre suelen ser los protagonistas de este tipo de indumentaria, aunque hay otras propuestas de estilo que resultan mucho más interesantes y están mucho menos vistas. Hablamos del combo oficial del verano que, si eres fan de la estética relajada más cómoda, ya habrás llevado en más de una ocasión.

Se trata de la combinación de pantalones anchos, a ser posible, blancos, con un top de crochet, a ser posible beige, y unas sandalias planas, a ser posible, mules. No es que esa sea la única combinación existente entre prendas, pero lo cierto es que es una de la que más nos convence porque respira verano, la mires por donde la mires. En el caso de los pantalones, para potenciar la estética boho, mejor apuesta por un diseño que sea muy fluido y esté confeccionado en un tejido de lino. En el caso del top de crochet, los beiges y los arena son los colores que mejor le sientan y si, además, le añades algún detalle en forma de flecos, mejor.

Las sandalias mule, esas que son destalonadas y se presentan cruzadas en la zona del empeine, su estilo desenfadado refuerza esa estética boho que emana del look. Aunque también puedes apostar por unas súper en tendencia sandalias cangrejeras en dorado.

Así son los pantalones sueltecitos y elegantes de Lefties que compraría cualquier editora de moda para llevar con un top de crochet y sandalias planas

Leties siempre se ha caracterizado por ser una firma que abandera la comodidad con más personalidad. Por eso, los pantalones anchos y fluidos siempre han estado entre las prendas propuestas por la hermana pequeña del buque insignia de Inditex. Ahora, aburridas ya de vestidos y faldas, emprendemos la búsqueda de los panatlones sueltecitos y elegantes con los que darle un nuevo aire a nuestros looks y encontramos este diseño que es el que cualquier editora de moda compraría para llevar con un top de crochet y sandalias planas.

Pantalones sueltecitos de Lefties. / lefties

De color blanco y con el tiro elevado, estos pantalones son anchos, pero no excesivamente palazzos. Presentan unas estratégicas pinzas en los laterales que resultan de lo más favorecedoras porque potencian la verticalidad y le dan a la prenda un efecto piernas infinitas que nos encanta. La cintura trae incorporrada una lazada, pero siempre podemos añadirle un cinturón con el que enmarcar todavía más la figura.

Pantalones sueltecitos de Lefties. / lefties

A la hora de combinarlos, como son blancos, nos parece una excelente opción apostar por un top de crochet en color arena. Aunque también puede ser un lookazo, apostar por un top en color teja o incluso mostaza. En cuanto a las sandalias planas, unas destalonadas rematarían el outfit.

Pantalones sueltecitos de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, estos pantalones sueltecitos y elegantes de Lefties tienen un precio de 22,99 euros.

Ref: 5924/312/150