Ni pantalones anchos ni vestidos de flores, este conjunto en animal print de Mango es el que mejor queda con sandalias planas.

Antes de que comenzara el verano ya teníamos claro cuál sería una de las tendencias que lo dominarían. A pesar de estar siendo un verano bastante ecléctico en cuanto a tendencias potentes, los conjuntos dos piezas siguen estando bastante en auge. Pisaron con mucha fuerza al llegar la época estival, pero, aunque, los conjuntos dos piezas han sido el estilismo revelación de la temporada, la amplitud y variedad de propuestas ha llevado a que esta tendencia conviva con otras en armonía y sin resultar excluyente. Por eso, hemos visto prendas coordinadas compartir protagonismo con los pantalones anchos más cómodos del momento, pero también con los vestidos de flores más veraniegos.

Ahora, en pleno ecuador del verano, volvemos a vivir un resurgir de los conjuntos dos piezas con la última propuesta de Mango. Con un estampado en animal print que nos vuelve locas, este conjunto dos piezas es la alternativa perfecta a pantalones anchos y vestidos de flores, tanto, que es el mejor queda con sandalias planas. Porque, otra tendencia top de este verano, es la de dejar a un lado los taconazos y sustituirlos por las sandalias planas más cómododas y originales.

En el caso del conjunto en animal print de Mango (presenta un estampado de leopardo), nos encontramos con un look coordinado bastante sencillo y minimalista con el que resulta bastante sencillo configurar looks estivales. Sobre todo, si ahora tienes unos días de descanso y no sabes qué echar en la maleta para hacer turismo. Echa un vistazo al conjunto y prepara tus sandalias planas más cómodas.

Cómo combinar un look en animal print sin que sea recargado

El estamdo animal, sobre todo, el de leopardo, es bastante llamativo, por lo que es recomendable combinarlo de forma sutil. Aunque no hay normas a la hora de vestir y cada una es libre de combinar sus looks como más le guste, claro está, pero siempre intentamos buscar la armonía para no terminar pareciendo un muestrario de tendencias y que nuestro estilismo se vea propircionado. Por eso, cuando apostamos por una prenda en animal print, es mejor cederle el protagonismo a la prenda y jugar un poco con la neutralidad para crear un estilismo potente, pero que no sea demasiado recargado.

Elige una única prenda como protagonista : Partir de esta premisa para que el estilismo funcione es clave. En cualquier look hay que convertir a una prenda en protagonista y hacer que el resto de piezas configuren una especie de sistema solar que funciona en armonía y se complementa. En el caso de un conjunto dos piezas, no pasa nada porque ese look funciona como una única prenda.

: Partir de esta premisa para que el estilismo funcione es clave. En cualquier look hay que convertir a una prenda en protagonista y hacer que el resto de piezas configuren una especie de sistema solar que funciona en armonía y se complementa. En el caso de un conjunto dos piezas, no pasa nada porque ese look funciona como una única prenda. Combínala con colores neutros : El animal print se puede combianr con colores flúor y da como resultado un look de lo más rompedor, pero no todo tiene que ser tan arriesgado. Mejor jugar con las tonalidades neutras (nergo, marrón y beige, preferiblemente) para crear una armonía cromática.

: El animal print se puede combianr con colores flúor y da como resultado un look de lo más rompedor, pero no todo tiene que ser tan arriesgado. Mejor jugar con las tonalidades neutras (nergo, marrón y beige, preferiblemente) para crear una armonía cromática. Juega con los cortes sencillos : Como las prendas con este estampado ya son llamativas de por sí, no las hagas más llamativas con cortes arriesgados, escote excesivos, cut outs imposibles o drapeados interminables.

: Como las prendas con este estampado ya son llamativas de por sí, no las hagas más llamativas con cortes arriesgados, escote excesivos, cut outs imposibles o drapeados interminables. Complementos minimalistas: ¿Quén ha dicho que los complementos están prohibidos con estos estampados? Los puedes llevar, obviamente, pero si son sencillos, mejor.

Así es el conjunto de dos piezas en animal print de Mango que mejor queda con sandalias planas

A diferencia de la mayoría de conjuntos dos piezas que son tendencia este verano, este de Mango no se compone por unos pantalones anchos ni tiene bordados. Al contrario, tiene como protagonista una falda midi con estampado de leopardo y un top bastante sencillo que juntos se convierten en el combo perfecto para llevar con sandalias.

Conjunto en animal print de Mango. / Mango

En el caso de la falda, se trata de una pieza con el tiro elevado y corte evasé con unos estratégicos pliegues justo debajo de la cinturilla que ayudan a que la falda resulte bastante más favorecedora. Aunque el corte es evasé, no tiene un vuelo excesivamente generoros, por lo que es bastante fácil de llevar. En el caso del top, se trata de una prenda con el cuello a la caja y las mangas a la sisa un poco cortita, ideal para llevarla con la falda, pero también con unos pantalones anchos de color blanco.

Conjunto en animal print de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda del conjunto en animal print de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 17063326

Falda en animal print de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el top en animal print de Mango tiene un precio de 22,99 euros.

Ref: 17083325