El conjunto de punto cómodo y favorecedor de las rebajas de Zara que arrasa porque lo puedes llevar cualquier calzado plano (y también con tacón)

Los looks coordinados nos tienen ganado el corazón. Desde que hace unos meses empezaran a aparecer tímidamente en las colecciones de erano de nuestras firmas favoritas, los conjuntos dos piezas se reveleron como las prendas oficiales de la temporada. En su mayoria, los hemos vistos compuestos de unos pantalones anchos y un top o un chaleco, un look súper cómodo y favorecedor con el que no resulta nada complejo enfrentarse al verano y sus elevadas temperaturas. Además, ahora que estamos en plenas rebajas de verano, podemos aprovechar la ocasión para invertir en conjuntos dos piezas un poco más novedosos, compuestos por unos pantalones bombachos y un chaleco, por ejemplo, o con un baralette y una falda boho.

Como hemos visto desde hace meses, en Zara los conjuntos dos piezas son un pilar fundamental de su colección de verano y por eso las rebajas nos ponen bastante sencillo fichar algunos. Es el caso de este conjunto de punto cómodo, favorecedor y muy versátil de las rebajas de Zara que está arrasando porque lo puedes llevar con calzado plano y queda ideal.

A la hora de fichar un conjunto dos piezas, muchas veces reparamos en la posibilidad (o no) de llevarlo siempre con un calzado plano. No poder hacerlo nos invita a rechazar un look coordinado, por muy elegante que sea. En el caso de este conjunto de punto de las rebajas de Zara no nos encontramos con este problema porque, a pesar de estar configurado por unos pantalones con las perneras anchas, este conjunto te permite llevarlo con sandalias planas, cangrejeras o bailarinas siempre que quieras. Echa un vistazo a este conjunto de punto y descubre otras propuestas de rebejas que también puedes fichar.

Así es el conjunto de punto de las rebajas de Zara que arrasa porque lo puedes llevar con calzado plano

Cabía esperar que el conjunto que está arrasando en las rebajas de Zara fuera un look coordinado con piezas bordadas, pero no. En este caso se trata de un conjunto dos piezas de punto en un intenso color verde que sube de nivel cualquier estilismo de verano. Está compuesto de unos pantalones de corte recto con el talle elevadito y un largo que llega a la zona de los tobillos y que invita a llevarlos con culaquier calzado plano. La parte superior se presenta en formato camiseta, con el cuello a la clavícula, un largo que sobrepasa las caderas y las mangas cortas y bastante holgadas.

A la hora de combinarlo, este look nos parece que queda ideal con un colgante largo en tonos márfil que le dé bastante luz al estilismo, pero también con un callar en cascada en tonos marrones para un estilismo de aires étnicos. Unas sandalias planas, con algún detalle joya, pueden rematar este estilismo tan cómodo, versátil y favorecedor que, además, resalta el verano y es de lo más veraniego.

Conjunto de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto cómodo y favorecedor de las rebajas de Zara que también puedes llevar con calzado plano tiene un precio de 17.99 euros, en el caso del top, y de 19.99 euros, en el caso de los pantalones.

Ref top: 5536/069/500

Ref pantalones: 5536/070/500

Otros conjuntos cómodos y favorecedores de las rebajas de Zara que también puedes llevar con calzado plano

Como los conjuntos dos piezas se han convertido en un must este verano, te proponemos otros looks de las rebajas de Zara que pueden solucionarte el estilismo de verano. En la misma línea del conjunto verde, estos looks coordinados los puedes llevar con calzado plano y resultar igual de elegantes, pero también con unas sandalias de tacón.

En la misma línea, pero sin ser de punto, este conjunto dos piezas también es muy propio para los looks de verano. En color caramelo, lo que destaca son los pantalones bombachos de estilo cargo, que sustituyen a otras propuestas. La camiseta, que es bastante holgadita, presenta un escote de pico que hace que la slutea se vea mucho más estilizada.

Conjunto efecto arrugado de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto cómodo y favorecedor de las rebajas de Zara que también puedes llevar con calzado plano tiene un precio de 10.99 euros, en el caso del top, y de 17.99 euros, en el caso de los pantalones.

Ref top: 1165/221/730

Ref pantalones: 1165/222/730

Si lo que quieres es un look de verano que resulte cómodo y, sobre todo, muy elegante, te proponemos este conjunto dos piezas de las rebajas de verano de Zara. Los pantalones cropped, bastante sueltecitos y fluidos, suben de nivel con un chaleco cruzado con botones en dorado. Aunque lo puedes llevar con sandalias planas, que es la idea a la hora de fichar estos conjuntos, si quieres subirlo de nivel, juega con unas sandalias de tacón.

Con azul con botones de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto cómodo y favorecedor de las rebajas de Zara que también puedes llevar con calzado plano tiene un precio de 19.99 euros, en el caso del top, y de 19.99 euros, en el caso de los pantalones.

Ref top: 3603/765/401

Ref pantalones: 3649/765/401