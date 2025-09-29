Sfera tiene los vaqueros anchos con efecto tipazo que triunfan entre las pijitas y se llevan con cazadora de ante

Las cazadoras de ante vienen pisando fuerte esta temporada, ya sea en estilo bomber, oversize, de corte fluido o rectas. Por ello, es inevitable verlas en todas partes y, en el caso de tener una, pensar en posibles combinaciones para sacarle el máximo partido. Sin duda, se trata de ese básico de armario capaz de armonizar con innumerables alternativas.

Ahora bien, si hay algo que no falla nunca es optar por unos buenos vaqueros anchos, otra de las tendencias estrella de las últimas temporadas. En Sfera encontramos los jeans perfectos que las más estilosas no dudarán en llevar con sus chaquetas de ante. Sobre todo porque, además de cómodos, hacen un increíble efecto tipazo que elevará su presencia en cualquier ocasión.

De estilo relax y con un bonito detalle de costura delantera, estos pantalones son ideales para completar el característico estilo boho chic, con una blusa romántica, botas de cowboy y nuestra cazadora favorita. Siempre le podemos sumar también un cinturón ancho que afine la cintura y atrape la mirada o cadenas que le concedan un toque más personal al outfit. A continuación, vamos a ver algunas posibilidades para convertir un look casual en un verdadero acierto.

¿Cómo completar el look de vaqueros anchos y chaqueta de ante?

La temporada de otoño - invierno 2025 se caracteriza por su eclecticismo; o, dicho de otro modo, la gran variedad de tendencias que cubre los escaparates. Desde el ya mencionado estilo boho chic hasta los imponentes abrigos de pelo, estampados en animal print, el marrón chocolate como tonalidad estrella o los vestidos lenceros con encajes. Todo ello, sin perder de vista la comodidad y la elegancia propia de las mujeres de hoy. Pero, si optamos por nuestros jeans y la cazadora de ante, ¿qué posibilidades tenemos según la ocasión?

Boho chic para el día . Un estilo romántico desde la mañana a la noche, ideal para trabajar o salir a pasear, sería optar por una blusa de encaje o bordado, ligeramente abullonada, en color claro. De esta forma, podría contrastar con la chaqueta en color marrón chocolate. El look se podría completar con unos botines de gamuza, un bolso de flecos y collares en tonalidades oro y bronce.

Estilo minimalista . Si la sencillez es el motor de la jornada, una camiseta blanca de algodón metida por dentro de los jeans puede ser suficiente. Luego, unas zapatillas claras, una riñonera cruzada y pendientes pequeños de aro podrían ser la mejor manera para aterrizar un estilo funcional, en el que los vaqueros y la chaqueta de ante sean los auténticos protagonistas.

Estilo setentero . Dicen que, en la moda, todo vuele; y es cierto. En esta afirmación se incluyen los años setenta, con sus camisas satinadas o de seda. Si hace calor, se pueden lucir también unas sandalias marrones. Para completar este outfit, de tonalidades mostaza, terracota y marrón chocolate, se puede optar por un cinturón ancho y pendientes grandes.

Sofisticación al poder. Para aquellas que deseen elevar un poco la categoría del look, no es mala idea escoger un jersey básico de cuello alto en tonalidad clara y acompañarlo de unos mocasines negros o burdeos.

Así son los vaqueros anchos de Sfera

Jeans relax / Sfera

En Sfera encontramos estos pantalones tan favorecedores, disponibles desde la talla 34 hasta la 42 por un precio de 35,99€. De acuerdo con la descripción de la tienda online, se trata de unos jeans relax wide con detalle de costura y bolsillos delanteros. Sin duda, son perfectos para esas chaquetas de ante que tanto arrasan, en piel o efecto piel; así como también para lucir con cualquiera de las posibilidades que hemos mencionado.

Precio: 35,99€

Referencia: 58615200258