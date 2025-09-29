Lleva 24 horas en Zara y ya es el vestido boho más bonito del otoño: Tiene encajes, hace tipazo y lo llevarás con botas altas

El otoño ya está aquí y, aunque la novedad se respira en el ambiente, trae de vuelta algunas de las tendencias más importantes de las últimas temporadas. Así, el estilo boho chic continúa pisando fuerte, caracterizado esta vez por un maximalismo elegante que aúna tejidos como la seda y el ante con volúmenes teatrales y detalles de flecos y bordados.

Paseando por los escaparates de populares firmas como Zara o Mango, es posible sentir un auténtico flechazo. Además, la colorimetría tiende a tonalidades marrones que, junto a matices más claros, le concede al outfit un toque desenfadado y bohemio. Todo ello, en compañía de cadenas y accesorios para acentuar la personalidad individual de cada una.

En Zara encontramos uno de los vestidos más bonitos de la temporada. Por ello, no es de extrañar que, si bien acaba de llegar a la tienda, ya esté arrasando entre los más bonitos. Midi y con encajes, no podrá faltar en el armario de las más estilosas.

Estas son las tendencias boho que más se llevan esta temporada

Ahora bien, ¿qué es lo que más destaca del estilo boho chic durante esta temporada? Hablamos de una tendencia capaz de brindar la máxima personalidad. Encajes, volantes, lazadas, mezcla de tejidos... todo ello contribuye a proyectar un estilo único que no pasará desapercibido. A continuación, vemos algunas sugerencia para esta temporada:

Prendas de ante o efecto ante . El ante está en todas partes, de eso no cabe duda. Desde codiciadas chaquetas hasta pantalones, bolsos, mocasines o chalecos. De esta forma, se convierte en una alternativa perfecta para acompañar a los delicados vestidos boho.

. El ante está en todas partes, de eso no cabe duda. Desde codiciadas chaquetas hasta pantalones, bolsos, mocasines o chalecos. De esta forma, se convierte en una alternativa perfecta para acompañar a los delicados vestidos boho. Maximalismo elegante . Como decíamos al principio, la nueva temporada plantea una n ueva fórmula para sacarle el máximo partido al estilo boho chic: el maximalismo elegante. Es decir, un tipo de look complejo en sí mismo, que vive del exceso y la opulencia, pero con un toque intencionado y sofisticado.

. Como decíamos al principio, la nueva temporada plantea una n ueva fórmula para sacarle el máximo partido al estilo boho chic: el maximalismo elegante. Es decir, un tipo de look complejo en sí mismo, que vive del exceso y la opulencia, pero con un toque intencionado y sofisticado. Estilo personal que florece . Además, la idea es preservar el estilo y la comodidad de cada una, para evitar de esa forma que el conjunto resulte artificial y no se vea forzado.

. Además, la idea es preservar el estilo y la comodidad de cada una, para evitar de esa forma que el conjunto resulte artificial y no se vea forzado. Prendas atemporales. La magia del estilo boho chic se encuentra sobre todo en su capacidad par aúnar las prendas atemporales y darles un nuevo movimiento.

Así es el vestido boho más bonito del otoño

Vestido boho de color crudo / Zara

En Zara se encuentra esté maravilloso vestido de cuello subido con frunces y manga larga acabada en puño con botones forrados a tono. Asimismo, como podemos ver en la imagen, sobresalen los detalles de volantes con encaje en la zona delantera. Disponible desde la talla XS hasta la XL, cuenta con cintura elástica y cinturón ancho.

Se trata de una opción perfecta para lucir con unas botas de caña alta en esos días de sol y calor otoñal, que parecen no querer avandonar al domingo. En la misma línea, se adapta a cualquier circunstancia personal, ya sea un día de intenso trabajo o una cena informal con amigas. Sea como sea, es una prenda ligera y completa que más de una querrá tener en su armario cuanto antes.

Vestido boho de color crudo / Zara

Precio: 49,95 EUR

Referencia: 5029/198/715