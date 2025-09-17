Mango lanza el vestido de estilo boho en el color tendencia 2025 que las que más saben de moda van a agotar en menos de 48 horas.

Cuando las que más saben de estilo y controlan de moda encuentran una prenda que les hace saltar las alarmas sabemos lo que va a pasar, que se agotará en menos de 48. No solo ocurre cuando las influencers o celebs apuestan por una determinada prenda y la comparten en redes, también cuando las expertas descubren una pieza que saben que será tendencia y la fichan como locas.

A las puertas del otoño y con una predilección especial por las reminiscencias boho, los vestidos estampados se convierten en un auténtico must para las que más saben de moda. Da igual si se trata de un diseño plisado o de un vestido de flores, ellas lo ven en algunas de nuestras firmas favoritas, su radar se activa y se hacen con él. Luego se corre la voz y el resto de expertan en moda y estilo también se hace con ese vestido en concreto, agotándolo en un pestañeo.

Parece que eso es lo que ha ocurrido con este vestido boho de Mango y tenemos claro que no sólo es su estética la que ha llevado que queden sin stock en tienda. Ávidas de tendencias, las que más saben de moda controlan cuáles son los colores que más se llevan en todas las temporadas y esta, en concreto, más, por eso, al ver el color de este vestido de Mango entendemos por qué las que más saben de moda han acabado con él.

Estas son las prendas en las que más veremos el color en tendencia del otoño

Nunca una temporada había estado tan dominada por dos tonalidades con tanta personalidad. Por un lado, el marrón, que desde que Pantone catalogara al Mocha Mousse como el color de 2025 se ha colado en todas las colecciones. Por otro, el recién rescatado del fondo del armario: el burdeos. Ambos colores son bastante potentes y se mueven entre los tonos cálidos que marcan las tendencias de este otoño. Para darle un respiro al marrón, en todas sus variantes, el burdeos se convierte en la opción elegante con la que configurar el armario cápsula de otoño. Estas son algunas de las prendas donde más lo veremos y las que puedes fichar desde ya.

Abrigos de lana y capas estructuradas : El burdeos se convierte en la alternativa más chic al omnipresente camel. Una capa envolvente o un abrigo oversize en este tono basta para transformar un look sencillo en un estilismo con con mucha personalidad.

: El burdeos se convierte en la alternativa más chic al omnipresente camel. Una capa envolvente o un abrigo oversize en este tono basta para transformar un look sencillo en un estilismo con con mucha personalidad. Trajes sastre : Si el traje dos piezas sigue siendo tendencia, este otoño lo hará teñido de burdeos. Una americana fluida con unos pantalones rectos en burdeos es una opción elegante y muy sobria para apostar por esta tendencia.

: Si el traje dos piezas sigue siendo tendencia, este otoño lo hará teñido de burdeos. Una americana fluida con unos pantalones rectos en burdeos es una opción elegante y muy sobria para apostar por esta tendencia. Vestidos midi : El burdeos encuentra en los vestidos su mejor aliado. Lo veremos en siluetas de punto entalladas, en versiones satinadas, en diseños plisados y con vuelo y, por supuesto, en las propuestas más boho.

: El burdeos encuentra en los vestidos su mejor aliado. Lo veremos en siluetas de punto entalladas, en versiones satinadas, en diseños plisados y con vuelo y, por supuesto, en las propuestas más boho. Complementos en efecto piel : Es otra de las tendencias de la temporada, por eso no nos extraña que veamos muchos complementos que combinen el efecto piel y el color burdeos. Bolsos, cinturones e incluso botas altas, el burdeos se convierte en el detalle indispensable con el que darle un toque de distinción a estilismos monocromáticos.

: Es otra de las tendencias de la temporada, por eso no nos extraña que veamos muchos complementos que combinen el efecto piel y el color burdeos. Bolsos, cinturones e incluso botas altas, el burdeos se convierte en el detalle indispensable con el que darle un toque de distinción a estilismos monocromáticos. Pantalones anchos y faldas en efecto piel: Este color se adapta a la perfección a prendas que están en tendencia. Unos pantalones de sastre burdeos o una falda lápiz en efecto piel logran un resultado actual, elegante y en tendencia.

En el color en tendencia del otoño, así es el vestido de Mango que agotarán las que más saben de moda

En un intenso burdeos, el vestido de Mango cumple con todas las características que un diseño boho debe tener. Es cierto que no presenta estampado alguno, pero sólo con el intenso burdeos ya es suficiente para transportarnos a las raíces más boho. Con un largo midi que sobrepasa bastante las rodillas, este vestido se presenta en un tejido bastante sueltecito y vaporoso con un acabado en volante en el bajo de la falda. Aunque no es el único volante que tiene el vestido.

Vestido boho burdeos de Mango. / Mango

Con un favorecedor escote de barco, este diseño cuenta con un amplio y generos volante que nace del propio escote y cubre toda la zona del pecho, la espalda y los hombros. Este detalle nos parece bastante interesante porque los volantes suelen darse en escotes de pico y con este detalle se marca la diferencia. Para enfatizar la estética boho, el diseño cuenta, además, con unas mangas ablusonadas con mucha caída que terminan en un puño elástico que puedes ajustar para dar más o menos volumen a las mangas.

Vestido boho burdeos de Mango. / Mango

A la hora de combinarlo en un look boho, apostamos por llevarlo con unas botas en efecto ante. Al ser el escote tan voluminoso, consideramos que es mejor dejar a un lado la chaqueta de flecos y jugar con una cazadora en efecto ante que pase más desapercibida.

Vestido boho burdeos de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Mango tiene un precio de 69.99 euros.

Ref: 17035813