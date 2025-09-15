De todos los vestidos de flores que he visto, Zara tiene el más bonito, elegante y favorecedor del otoño y podrás llevarlo de invitada

Los vestidos lisos siempre son mucho más fáciles de combinar. Al presentarse sin ningún estampado, siempre podemos arriesgar con los complementos sin miedo a resultar excesivas con nuestros looks. Pero, a pesar de lo fácil que resulta combinarlos y lo versátiles que son, siempre preferimos un vestido estampado con el que subir de nivel nuestros looks otoñales.

Al igual que ocurre con las blusas bonitas, los vestido de flores tienen el poder de hacer que un look pase de ser anodino a ser irresistible. En el caso de las blusas bonitas, sólo con combinarlas con unos pantalones anchos y añadirles algún detalle extra ya tendríamos un resultado rompedor. En el caso de los vestidos de flores, no hay que añadirles nada más. Da igual si se trata de un diseño plisado o es ligeramente ajustado, las flores ya le dan a la pieza toda la relevancia que necesita.

Por eso, cuando planteamos el armario de otoño buscamos en nuestras firmas favoritas algunos vestidos de flores que ayadir a nuestra colección y así poder seguir presumiendo de estilazo. Ahora, después de habernos estudiado todos los vestidos de flores de la temporada, podemos afirmar que hemos encontrado en Zara el más bonito, elegante y favorecedor de todo el otoño. Además, podrás incluso llevarlo en tus looks de invitada.

De flores, plisados y marrones, así son los vestidos que más se llevan este otoño 2025

Además de los vestidos estampados, hay otros diseños que también son tendencia esta temporada. En otro tipo de prendas quizás sean más evidentes las novedades, pero en los vestidos, al ser piezas más atemporales, las nuevas tendencias se hacen palpables en pinceladas más pequeñas. Esto resulta bastante positivo, ya que los vestidos que fichemos ahora podremos seguir llevándolos durante muchas (muchísimas) temporadas.

Vestidos plisados : El efecto plisado lo veremos, sobre todo, en las faldas midi y evasé de los vestidos más elegantes, pero también estarán presentes en los cuerpos para darles un toque muy elegante y favorecedor.

: El efecto plisado lo veremos, sobre todo, en las faldas midi y evasé de los vestidos más elegantes, pero también estarán presentes en los cuerpos para darles un toque muy elegante y favorecedor. Vestidos marrones : Quien dice marrones, dice en todos cálidos. Este color vuelve a ser tendencia absoluta y lo veremos en todas sus variantes, sobre todo, en marrón chocolate. El marrón estará presente en diseños de toda clase, desde los más informales a los más elegantes.

: Quien dice marrones, dice en todos cálidos. Este color vuelve a ser tendencia absoluta y lo veremos en todas sus variantes, sobre todo, en marrón chocolate. El marrón estará presente en diseños de toda clase, desde los más informales a los más elegantes. Vestidos estampados : Mayoritariamente, de flores, pero también veremos algunos vestidos con prints más abstractos. En el caso de las flores, serán en colores apagados y en tamaños más pequeños.

: Mayoritariamente, de flores, pero también veremos algunos vestidos con prints más abstractos. En el caso de las flores, serán en colores apagados y en tamaños más pequeños. Vestidos de punto : El tejido de punto se afinaza en los vestidos más cómodos y favorecedores de la temporada. Los veremos en diseños de color beige o negro, pero también en toda la gama de colores tierra.

: El tejido de punto se afinaza en los vestidos más cómodos y favorecedores de la temporada. Los veremos en diseños de color beige o negro, pero también en toda la gama de colores tierra. Vestidos con detalles: Estarán muy presentes las asimetrías en la faldas y los detalles como lazadas o volantes, además de los drapeados en la zona del abdomen o del pecho.

De flores y con lazada, así es el vestido de Zara más bonito del otoño que puedes llevar en un look de invitada

Nada más verlo hemos experimentado un vuelco en el corazoncito. Con cierto aire vintage, este vestido es todo lo que necesitamos para subir de nivel nuestros looks de otoño. Por un lado, se trata de una pieza con flores pequeñas y abstractas que discurren sobre una renda de color negro. Las flores, al ser muy pequeñas y de colores muy vivos, hacen que el vestido, a pesar de ser oscuro, sea muy luminoso.

Vestido de flores con lazada de Zara. / Zara

Con el corte a cintura, este vestido presenta una falda ligeramente acampanada, pero no en exceso para no aportar demasiado volumen, pero sí movimiento. Uno de los detalles que más nos gustan del vestido es que remata su cuello subidito con una lazada que puedes anudar en el frontal, en la parte trasera o en uno de los laterales.

Vestido de flores con lazada de Zara. / Zara

Con un corte bastante romántico, a este vestido le rematan las mangas abullonadas, que cuenta con un puño bastante amplio, que puedes colocar a medio brazo para que las mangas se vean todavía más abullonadas.

Vestido de flores con lazada de Zara. / Zara

Puedes llevarlo con unas botas altas y una biker en efecto piel para un look clásico de otoño, pero también puedes combinarlo con unas sandalias de tacón en negro y unos pendientes pegaditos, pero XXL, con los que marcarte el lookazo de invitada de otoño.

Vestido de flores con lazada de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores más bonito de Zara tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 8857/085/330