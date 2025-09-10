Recién llegado a Zara y todo un éxito: El vestido plisado con efecto tipazo en el color más en tendencia del otoño que llevarás con botas altas.

Encontrar el vestido perfecto para los looks de otoño siempre resulta más sencillo que dar con los vaqueros anchos con los que solucionarás tus outfits de aquí a la eternidad. A pesar de que la segunda prenda es bastante más básica y funcional, los vestidos elegantes proliferan en toda clase de diseño, estilos y estampados, siendo el abanico bastante más amplio y teniendo caracerísticas que los hacen más universales para toda clase de anatomías. Ya sean vestidos camiseros, con diseño boho en el color súper en tendencia del otoño 2025, estos diseños se adaptan a todos los cuerpos, son cómodos y puede cambiar su efecto en función de los complementos con los que los combinemos.

Por eso, el objetivo no es encontrar el vestido perfecto, sino tener las suficientes prendas de este estilo como para poder tener un look diferente cada día. En ese contexto, nos atrevemos a fichar propuestas sencillas y minimalistas para un look de diario, pero también otras más atrevidas, con estampados llamativos o tejidos, a priori, complejos de llevar, y lo hacemos sin miedo alguno porque sabemos que les vamos a dar mucho uso. Sobre todo, este otoño.

Con las tendencias de otoño aún por terminar de descubrir, parece que hay un color que seguirá siendo el protagonista de esta temporada. Apereció a principios de 2025 porque Pantone lo catalogó como el color del año, nos planteó dudas a la hora de llevarlo (y combinarlo) y ahora se ha convertido en la tonalidad protagonista de los vestidos más en tendencia. Como es el diseño que acaba de llegar a Zara y con el que las más estilosas sueñan. Plisado y con efecto tipazo, el vestido de Zara es, como ya te habías imaginado, de un intenso marrón chocolate y tiene el largo perfecto para que lo puedas llevar sin parar con unas botas altas. Te contamos cómo es este vestido y cuáles son las botas altas con las que mejor combina.

El marrón, el color que pisa fuerte este otoño y las botas altas con las que mejor combina (si llevas vestido)

Hay tendencias que sabemos que serán flor de un día (como la del pañuelo a la cadera), pero otras tienen bastante más recorrido. No lo teníamos claro porque cuando irrumpió fue un color demasiado rompedor y no sabíamos muy bien cómo combinarlo, pero ahora sabemos con certeza que el marrón seguirá pisando bastante fuerte, al menos, una temporada más. Sólo hay que dar una vuelta por tiendas para descubrir que estará presente en vestidos, faldas, pantalones, chaquetas y bolsos.

A la hora de llevarlo en un vestido, el calzado que se nos viene a la mente para combinarlo son unas botas altas. Sobre todo, si se trata de un vestido de largo midi (también funcionan bien con los mini), aunque puede que todavía no tengas muy claro cómo combinar ambas piezas. Estas son nuestras propuestas.

Botas negras clásicas : No es que no combine, como muchas pensaban, es que juntas crean un look de lo más sofisticado, sobre todo si se trata de un vestido en marrón chocolate con unas botas de piel o acharoladas.

: No es que no combine, como muchas pensaban, es que juntas crean un look de lo más sofisticado, sobre todo si se trata de un vestido en marrón chocolate con unas botas de piel o acharoladas. Botas en el mismo tono marrón : Si tienes miedo a arriesgar y prefieres y a lo seguro, mada como combinar un vestido marrón y unas botas en la misma tonalodad. Al crear un look con efecto bloque, la figura se verá más estilizada y las piernas más largas. Apuesta por unas botas en el mismo tono o un poquito más oscuras.

: Si tienes miedo a arriesgar y prefieres y a lo seguro, mada como combinar un vestido marrón y unas botas en la misma tonalodad. Al crear un look con efecto bloque, la figura se verá más estilizada y las piernas más largas. Apuesta por unas botas en el mismo tono o un poquito más oscuras. Botas en camel o beige : Sin necesidad de que sean excesivamente más claritas, estas botas ayudan a suavizar la intensidad del loo y le dan un aire boho y relajado. El vestido no tiene por qué ser liso, se pueden jugar con los estampados.

: Sin necesidad de que sean excesivamente más claritas, estas botas ayudan a suavizar la intensidad del loo y le dan un aire boho y relajado. El vestido no tiene por qué ser liso, se pueden jugar con los estampados. Botas burdeos : Es la otra tonalidad en tendencia de este otoño 2025 y, si la mezclas con el marrón, puede darte como resultado un toque sofisticado y algo distinto. Juega con los marrones más claritos y los tonos cálidos.

: Es la otra tonalidad en tendencia de este otoño 2025 y, si la mezclas con el marrón, puede darte como resultado un toque sofisticado y algo distinto. Juega con los marrones más claritos y los tonos cálidos. Botas blancas o crudo: El mix arriesgado para las que se atreven. Al ser tan claras y combinarlas con una tonalidad tan oscura, como es el marrón, aportan luminosidad y un toque muy urbano.

Plisado, ajustado a la cintura y para llevar con botas altas, así es el vestido de Zara en el color en tendencia del otoño

Las opciones de vestidos marrones en Zara son bastantes. En Zara, y en cualquier otra firma del estilo, resulta sencillo encontrar vestidos en esta tonalidad, pero es en el buque insignia de Inditex donde hemos encontrado el que, por el momento, es nuestro favorito. Con el largo midi, el vestido se presenta con un efecto plisado, que hace que la pieza sea bastante elegante y vaporosa. El efecto plisado parece que también pisará fuerte en los vestidos y, a la hora de llevarlos con botas altas, es el mejor aliado porque ayuda a que la prenda no se pegue al calzado.

Vestido plisado y marrón de Zara. / Zara

El diseño presenta un corte a la cintura, que ajusta la prenda a esa zona dibujando una silueta de lo más armoniosa y proporcionada. Además, trae incorporado un cinturón que enfatiza todavía más este efecto. Eso, unido a la verticalidad de los pliegues, garantiza el efecto tipazo ipso facto.

Vestido plisado y marrón de Zara. / Zara

Aunque los detalles que más nos gustan del vestido es su escote en una pequeña lágrima, que se cierra en la clavícula con dos cintas que se anudan, y sus mangas abullonadas, que se pueden ajustar porque el puño es elástico.

Vestido plisado y marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido plisado y marrón de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 4387/231/913

Marrones y con efecto tipazo, otros vestidos de Zara que también puedes llevar con botas altas

Las opciones de vestidos marrones son tan amplias como las botas altas con las que los puedes combinar. Más oscuros, más apagados, en versión camisera o sueltecitos, estos son los diseños que más nos han llamado la atención de entre las novedaes de Zara.

En un intenso marrón chocolate y con las mangas a la sisa, este vestido nos vale tanto para un look de invitada, como para un outfit de oficina. Su corte a la cintura hace que resulte muy favorecedor y la apertura lateral de la falda le da un punto bastante sexxy. El drapeado del abdomen es ideal para disimular tripa.

Vestido marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido marrón de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 3897/065/700

Camisero, pero con las mangas a la sisa, este vestido marrón y sueltecito es ideal para llevarlo con unas botas altas en efecto ante. El cinturón ajusta la prenda a la figura y ayuda a que la figura se vea mucho más definida y estilizada.

Vestido marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido marrón de Zara tiene un precio de 45.95 euros.

Ref: 5029/168/700

No es el escote más fácil de llevar (porque no favorece a todas por igual) pero nos parece una versión bastante diferente a lo que estamos acostumbradas. Es ajustadito, pero tiene el vuelo suficiente en la falda como para resultar favorecedor (y cómodo).

Vestido marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido marrón de Zara tiene un precio de 25.95 euros.

Ref: 3641/711/717