Acaban de llegar a Zara los vestidos de invitada elegantes y con efecto tipazo que te salvan la boda de otoño por menos de 50 euros.

Aunque la temporada de bodas se extiende durante todo el año, siempre hay épocas en las que abudan más. El otoño es una de ellas. Sobre todo, los primeros meses, cuando las temperaturas siguen siendo agradables y los novios pueden darse el sí, quiero sin temor a morir de hipotermia. Por eso, no es de extrañar que en las próximas semanas tu agenda se vea copada por unas cuantas de bodas y te toque plantear el look de invitada perfecto (y económico). A pesar de que las tendencias en invitada se han relajado bastante, no terminamos de ver a los vestidos camiseros, por muy elegantes que sean, como protagonistas del look. En su lugar, apostar por un conjunto dos piezas, con complementos potentes, puede ser una idea top.

Aunque, como las temperaturas todavia siguen acompañando (y parece que lo harán durante bastante tiempo), la idea de apostar por un vestido que estilice y resulte sencillo es la que más nos convence. No hay necesidad de llevar prendas de abrigo que los complementen y todavía podemos presumir de escotazos y de brazos bonitos, así que sí, para las bodas de otoño nada como fichar algunos de los vestidos más en tendencia del momento.

Como ocurre en otras ocasiones, es Zara la firma en la que encontramos los vestidos de invitada elegantes con los que sulocionar el look de nuestras bodas de otoño. Lo mejor de todo es que tienen efecto tipazo y te salvan la boda (o las bodas) por menos de 50 euros. Si tienes boda próximamente y todavía no has planteado tu look, echa un vistazo a nuestras propuestas de Zara.

Los vestidos con los que acertarás en tus bodas de otoño

En primer lugar, hay que distinguir entre dos tipos de otoños. La primera parte de la estación, comprendida entre los meses de septiembre y octubre, suele ser una especie de verano alargado, con temperaturas cálidas durante el día y no demasiado frescas durante la noche. La segunda parte de la estación, comprendida entre los meses de noviembre y diciembre, sí destaca por un descenso más acusado de las temperaturas. En base a esto, hay que plantear dos tipos de looks de invitada. Por el momento, los que proponemos son los estilismos de invitada para esa primera parte del otoño en la que los looks pueden ser similares a los del verano y sólo cambiar en las tonalidades o los tejidos.

Vestidos plisados : Bien en la falda, bien en la zona del escote, los detalles plisados le dan a cualquier vestido un toque muy elegante y especial. Sobre todo, si se trata de un efecto plisado que se fusiona con un tejido ligeramente arrugado para dar sensación de relajación.

Vestidos en tonos tierra : Los tonos cálidos en todas sus versiones son los ideales para una boda de otoño, sobre todo, si se trata de colores que van desde el caldera o el mostaza hasta el súper en tendencia marrón chocolate. Las opciones en burdeos también son ideales para este tipo de looks.

Vestidos estampados : Olvída los estampado excesivamente llamativos y apuesta por prints mucho más abstractos y minimalistas en tus vestidos de invitada de otoño.

Vestidos con asimetrías: Bien en el bajo del vestido, bien en el escote o en las mangas, las asimetrías harán que marques la diferencia con tu vestido de invitada.

Plisado y con el corte a la cintura

No nos puede gustar más este vestido. Además tener una flada plisa, presenta un corte a la cintura que divide la silueta en dos y la presenta bastante proporcionada y armoniosa, a pesar de que la parte de arriba también sea plisa. En un rojo apagado, este vestido lo puedes combinar con complementos en dorado.

Vestido plisado de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara con el que conseguir el look de invitada perfecta tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 3897/172/630

Estampado y asimétrico

Los colores no pueden ser más otoñales. Esl verde oleoso del fondo del vestido hace que el estampado paisley, en un favorecedor marrón, destaque mucho más. El diseño, además, combina la asimetría del escote con la de la falda, dando como resultado un estilismo de lo más elegante.

Vestido estampado y asimétrico de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara con el que conseguir el look de invitada perfecta tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 8238/516/330

Todo al marrón

El marrón sigue siendo tendencia una temporada más y se convierte en la alternativa elegante al lclásico negro. En el caso de este vestido, el diseño sencillo y minimalista encaja a la perfección con las tendencias en invitada que han marcado (y marcan) las última stemporadas).

Vestido marrón chocolate de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara con el que conseguir el look de invitada perfecta tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 5029/187/700

Plisado y de corte griego

En un celeste grisáceo, este vestido combina el efecto plisado de la falda con un favorecedor escote de corte griego. Puede que la tonalidad sea demasiado clara, pero es el contrapunto perfecto a las tendencias en tonos tierra que determinan la cromatía de este otoño.

Vestido plisado con cinturón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara con el que conseguir el look de invitada perfecta tiene un precio de 45.95 euros.

Ref: 2298/171/431

En marrón chocolate

También en marrón, pero bastante diferente a la opción anterior, este vestido con un amplio escote con caída y detalle en dorado en uno de los laterales del cuello, se antoja perfecto para llevarlo con unas sandalias de tacón doradas.

Vestido marrón chocolate y asimétrico de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara con el que conseguir el look de invitada perfecta tiene un precio de 35.95 euros.

Ref: 8094/851/700