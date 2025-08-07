El vestido que más estiliza es de Lefties: Tiene truco, es elegante y lo ficharás para tus looks de oficina.

El invierno, como cantaba Rocío Jurado, llega, aunque no quieras y, si esa estación es capaz de llegar aunque quede bastante tiempo, también lo hará la vuelta a la oficina. A pesar de que muchas todavías no nos hayamos ido de vacaciones, a estas alturas es conveniente empezar a pensar en el look de oficina con el que volveremos al trabajo al llegar septiembre. Además de ayudarnos estar prevenidas de cara a la vuelta al trabajo, también puede resultar divertido plantear estilismos y así huir de los manidos pantalones anchos y vestidos de flores.

Como nos estamos pasando todo el verano haciendo de los pantalones anchos los protagonistas de nuestros looks, de cara a los looks de oficina es preferible pensar en otras alternativas. Una falda satinada, unas bermudas sueltecitas o, lo que es mejor todavía, un vestido elegante y con truco que quieras llevar siempre a la oficina.

Recién llegado a Lefties, este vestido con un don para estilizar es el que se convertirá, sin duda, en el que querrás llevar a tu vuelta a la oficina. Es básico, sí, pero tiene unos detalles que lo hacen muy especial y presenta un color bastante original y diferente a lo que acostumbran los looks de oficina. Échale un vistazo y decide qué día de la semana lo llevarás a la oficina.

Los básicos para un look de oficina que nunca fallan

A la ofinica no hay que ir vestida como a una boda, tampoco tenemos que convertirnos en abanderadas del chandalismo. Hay un punto intermedio y en encontrar ese equilibrio está la clave. Se puede apostar por un estilismo sencillo, minimalista y relajado, pero sin renunciar a la elegancia más personal, pero también se puede jugar con prendas sofisticadas y lujosas sin necesidad de decirle adiós a nuestra adorada comodidad. Atenta, que estas son las prendas que debes tener en el punto de mira.

Unos pantalones anchos : Anchos y de vestir, así deben ser los pantalones con los que configurar tus mejores estilismos de oficina. Los puedes llevar con con blusas elegantes, con camisetas básicas, con una blazer o con una sobrecamisa.

: Anchos y de vestir, así deben ser los pantalones con los que configurar tus mejores estilismos de oficina. Los puedes llevar con con blusas elegantes, con camisetas básicas, con una blazer o con una sobrecamisa. Una blusa neutra : No necesariamente tiene que ser blanca, sólo que no sea estridente ni tenga un estampado o color que la conviertan en demasiado llamativa para que puedas configurar con ella un sinfín de estilismos.

: No necesariamente tiene que ser blanca, sólo que no sea estridente ni tenga un estampado o color que la conviertan en demasiado llamativa para que puedas configurar con ella un sinfín de estilismos. Una blazer : Siempre socorrida, la blazer te servirá para llevarla con unos vaqueros, unos pantalones de vestir, una falda... Te salvará la vida y el look siempre que necesites añadir un punto elegante y no tengas ganas de complicarte en exceso.

: Siempre socorrida, la blazer te servirá para llevarla con unos vaqueros, unos pantalones de vestir, una falda... Te salvará la vida y el look siempre que necesites añadir un punto elegante y no tengas ganas de complicarte en exceso. Un vestido midi : A ser posible, en un tono neurtro y con el corte evasé. Suelen ser muy favorecedores y, al ser neutros, podrás combinarlos de muchas formas y tener con él infinitos looks.

: A ser posible, en un tono neurtro y con el corte evasé. Suelen ser muy favorecedores y, al ser neutros, podrás combinarlos de muchas formas y tener con él infinitos looks. Unos vaqueros : Palazzo, wide leg o rectos, unos vaqueros son un must en cualquier look de oficina y, además, los puedes llevar con prendas informales, elegantes y básicas.

: Palazzo, wide leg o rectos, unos vaqueros son un must en cualquier look de oficina y, además, los puedes llevar con prendas informales, elegantes y básicas. Una falda con vuelo: Ideal para cuando tengas gnas de prescindir de vestidos y quieres un estilismo elegante, funcional y con estilo que ofrezca una imagen profesional de ti.

Así es el vestido con truco, que estiliza de Lefties con el que tener looks de oficina sobresaliente

El vestido de Lefties es uno de esos diseños que te saltan a la vista nada más verlos. De hecho, estábamos buscando vestidos veraniegos para meter en la maleta de las vacaciones de verano cuando nos dimos de bruces con este lookazo total. Con un corte bastante sencillo, el vestido tienen algunos detalles que lo convierten en todo un must para tus looks de oficina. También nos vale para un evento un poco más formal, pero preferimos apostar por él en nuestra vuelta a la rutina.

Vestido joya de Lefties. / lefties

En un favorecedor verde oliva, este vestido presenta un escote a la caja y las mangas a la sisa. Es de corte recto, pero cuenta con un favorecedor frunce en la zona de la cintura que lo ajusta y evita el temido efecto saco. Aunque lo mejor del diseño es el detalle en joya que recorre los pliegues de la zona frontal del vestido. Una apertura en uno de los laterales le añade un punto muy femenino (y funcional).

Vestido joya de Lefties. / lefties

A pesar de que lo puedes llevar con una sandalias planas, este vestido pide a gritos que le añadas unas sandalias de tacón que lo eleven un poco, en el sentido metafórico y en el literal.

Vestido joya de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido con truco que estiliza de Lefties y con el que tendrás looks de oficina sobresaliente tiene un precio de 22.99 euros.

Ref: 5954/309/502