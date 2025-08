Zara vende el vestido con truco elegante y favorecedor con el que te olvidarás de los pantalones anchos para volver a la oficina.

El tiempo pasa demasiado deprisa y mucho más cuando estás de vacaciones. Hace dos días empezabas tu merecido descanso y en menos de lo que piensas te verás planteando tu vuelta a la oficina. A pesar de que muchas acaban de empezar sus vacaciones y de que otras todavía ni las han estrenado, este punto del verano nos indica que la cuenta atrás para volver a la rutina ha comenzado. Para que esa vuelta a la realidad no nos pille desprevenidas, ahora que disponemos de mucho más tiempo libre es el momento de empezar a plantear los estilismos con los que volver al trabajo.

Un vestido estampado puede convertirse en la opción perfecta para ese primer día en la oficina si lo que queremos es enfrentarnos a la vuelta con un buen chute de energía. Los pantalones sueltecitos que nos han acompañado durante todo el verano también se antojan perfectos para esa vuelta, incluso el conjunto en animal print que nos recuerda las tendencias estivales. Pero nada se puede comparar al descubrimiento que hemos hecho en Zara.

Se trata de un vestido (vamos a olvidarnos durante un breve periodo de tiempo de los pantalones anchos) que tiene un pequeño truco que lo hace muy especial. De rayas marineras, este vestido de Zara, además de ser muy elegante, tiene la personalidad suficiente como para convertirse en el lookazo de oficina que hará que tus compañeras se vuelvan al verte pasar y te conviertan en su nueva musa de estilo. Te contamos en qué consiste este vestido con truco de Zara, cuáles son las claves para acertar con un look de oficina y por qué este diseño es tan especial.

Las claves para acertar con un look de oficina

El contexto laboral nos invita a plantear estilismos en los que la sobriedad, la elegancia y la funcionalidad sean los pilares básicos. Con este tipo de looks, además, queremos transmitir seguiridad, responsabilidad y responsabilidad, por eso, a la hora de plantearlo hay detalles no pueden quedar al azar. Aunque eso no implique que con un estilismo de oficina no nos podamos divertir. Estas son algunas de las claves para acertar.

Menos es más, siempre : No hace falta ir con traje de chaqueta todos los días para parecer profesional. Un buen vaquero recto, una camisa blanca impecable y unas bailarinas bonitas hacen más por tu imagen que un conjunto rígido que no te representa. La clave está en combinar piezas sencillas, pero bien elegidas.

: No hace falta ir con traje de chaqueta todos los días para parecer profesional. Un buen vaquero recto, una camisa blanca impecable y unas bailarinas bonitas hacen más por tu imagen que un conjunto rígido que no te representa. La clave está en combinar piezas sencillas, pero bien elegidas. Una blazer, tu mejor aliada : No hay prenda que eleve más un look que uns blazer. ¿Tienes una camiseta básica y un pantalón negro? Añade una americana y listo, ya tienes el look sobrio y funcial con un aire relajado. Recuerda que con una blazer siempre tendrás la prenda comodín que suba de nivel el más relajado de tus outfits.

: No hay prenda que eleve más un look que uns blazer. ¿Tienes una camiseta básica y un pantalón negro? Añade una americana y listo, ya tienes el look sobrio y funcial con un aire relajado. Recuerda que con una blazer siempre tendrás la prenda comodín que suba de nivel el más relajado de tus outfits. Juega con los colores neutros : Blanco, beige, negro, gris, azul marino, son los tonos que no fallan. Funcionan entre ellos, son elegantes y no saturan el look. Pero no dejes que tanta neutralidad te lleve a tener un look anodino, añade una nota de color a través de los complementos,

: Blanco, beige, negro, gris, azul marino, son los tonos que no fallan. Funcionan entre ellos, son elegantes y no saturan el look. Pero no dejes que tanta neutralidad te lleve a tener un look anodino, añade una nota de color a través de los complementos, Zapatos cómodos, pero con personalidad: No hace falta subirse a unos taconazos para tener un estilismo de oficina sobresaliente, recuerda que la comodidad también cuenta. Unos mocasines minimalistas, unas bailarinas o incluso unas deportivas vintage pueden funcionar (sí, incluso en oficinas más clásicas) pueden ser una opción. Si vas a llevar tacones. mejor que sean con una alterua sensata.

Así es el vestido con truco de Zara con el que tener el look perfecto para volver a la oficina

Cuando hemos visto este vestido en la web de Zara lo primero que hemos pensado es que se trataba de un conjunto dos piezas. Como están tan en tendencia, el diseño parecía combinar una falda blanca con un top de rayas. La sorpresa ha sido menuda al contemplar que el diseño no es un conjunto dos piezas, sino que se trata de un vestido con truco.

Vestido de Zara. / Zara

Por la parte frontal, el vestido parece lo que ya hemos avanzado, una falda blanca evasé, combinada con un top de rayas, pero ambas prendas se encuentran unidas en la parte trasera convirtiendo al diseño en una única prenda. Este truco no nos puede gustar más porque así la prenda combina lo mejor de un vestido y de un conjunto dos piezas.

Vestido de Zara. / Zara

Además del truco, lo que nos encanta del vestido es la reinterpretación que hace del estilo marinero, apostando por unas rayas verticales en el top, en lugar de horizontales, algo que hace que la prenda resulte mucho más favorecedora y se convierta en la opción ideal para un look con el que volver a la oficina.

Vestido de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido con truco de Zara perfecto para volver a la oficina tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 8539/393/251