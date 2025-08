Stradivarius recupera la falda satinada y elegante que arrasó en los 90 para que la lleves con camiseta y sandalias planas.

Que en moda está todo inventado es una de las afirmaciones más manidas que se recuerdan. Sí, puede que ya haya pocos horizontes que explorar, pero saber que siempre habrá tendencias y reminiscencias de otras décadas que se reinterpretarán en la actualidad por esa falta de horizontes nos encanta. Sobre todo, cuando hay décadas muy potentes, como es la de los 90, que regresan completamente renovada para hacer felices a las más nostálgicas. Con un punto grunge y un minimalisto aparentemente poco estudiado, la estética de los 90 regresa con fuerza y la vemos a través de los conjuntos dos piezas y los diseños satinados, que nos invitan a huir de vestidos estampados y hacer de otras prendas las protagonistas de nuestros looks.

En ese sentido, los vestidos lenceros y las faldas midi confeccionadas en un tejido satinado se convierten en las protagonistas absolutas de esta temporada. Quizás los vestidos lenceros ya estén un poco manidos y ahora toca ahondar en las faldas satinadas, que poco o nada tienen que ver con los diseños en evasé a los que estamos acostumbradas. Las faldas satinadas que arrasaron en los 90 no sólo triunfaron por su acabado, sino también por su corte. Con un tiro no tan elevado, estás faldas se presnetan con un corte más recto, aunando en un único diseño elegancia y relax.

En los 90, las influencers de la década dorada (top models y actrices de Hollywood) solían llevarlas con camisetas y blusas oversize, dejando claro que la estética glam y la informal iban juntas de la mano. Ahora que esta estética regresa, no nos extraña que Stradivarius recupere la icónica falda satinada que arrasó en los 90 y que, al igual que en aquel momento, la vayas a llevar con camieta y sandalias planas (en lugar de deportivas o botas de estilo punk). Echa un vistazo a la prenda y prepárate para volver a los 90.

La estética noventera regresa con fuerza y así puedes recrear sus looks más icónicos

La estética de los 90 está asociada a un concepto: e grunge. Desenfadado, rebelede y con cierto aire desaliñado, este estilo dominó gran parte de la estética noventera, en la que el minimalismo también estuvo muy presente. La estética deportiva, ahora denominada athleisure, también fue determinante en los 90 y ahora todas estás característica parecen regresar a la moda actual. Aunque no se dan todas a la vez ni se llevan de la misma manera. Para poder apostar por un look de inspiración noventera en la actualidad, estas son algunas de las claves con las que recrear los looks más icónicos.

Vaqueros baggy y tops : Estos vaqueros son anchos, pero, a diferencia de los wide leg, su pernera se estrecha ligeramente hacia la zona de los tobillos. Marcaron la estética grunge de los 90 y ahora los puedes llevar con top cortitos (también muy de los 90) para equilibrar las proporciones.

: Estos vaqueros son anchos, pero, a diferencia de los wide leg, su pernera se estrecha ligeramente hacia la zona de los tobillos. Marcaron la estética grunge de los 90 y ahora los puedes llevar con top cortitos (también muy de los 90) para equilibrar las proporciones. Vestidos con sobrecamisas : Para que el look ttrinfe tiene que haber contraste. Por ejemplo, un vestido lencero y satinado, que es elegante de por sí, con una sobrecamisa anchita y de cuadros, muy en la línea de la estética grunge.

: Para que el look ttrinfe tiene que haber contraste. Por ejemplo, un vestido lencero y satinado, que es elegante de por sí, con una sobrecamisa anchita y de cuadros, muy en la línea de la estética grunge. Pantalones de vestir y tank tops : Era el look funcional de la época y nos parece ideal para llevarlo a nuestros estilismos de oficina, por ejemplo.

: Era el look funcional de la época y nos parece ideal para llevarlo a nuestros estilismos de oficina, por ejemplo. Americana oversize y bermudas: También muy de los 90, este look, que se complementaba con una camiseta básica, es perfecto para los estilismos más sobrios. Juega con los colores neutros.

Así es la falda satinada de Stradivarius que arrasó en los 90 y llevarás con sandalias planas y camiseta

Está disponible en varios colores, pero a nosotras nos ha llamado la atención la versión azul marino, que es la que más nos puede ayudar a recrear los estilismos noventeros. Con un tirno no demasiado elevado, el diseño se presenta con un acabado satinado y de corte recto, siendo el final de la falda ligeramente acampanado para garantizar y facilitar el movimiento.

Falda satinada de Stradivarius. / stradivarius

A pesar de que es una prenda arregladita, a nosotras nos parece muy interesante la idea de hacer como en los 90 y combinarla con una camiseta básica. Eso sí, en la actualidad apostaríamos por una camiseta sencilla y de un color neutro con el cuello a la caja y las mangas con hombreras para ayudarnos a elevar nuestra figura y hacerla más proporcionada y armoniosa.

Falda satinada de Stradivarius. / stradivarius

Unas sandalias de estilo mule o unas de tiras y un poquito de tacón nos pueden ayudar a recrear la estética noventera. También puedes enfatizar la idea de un look informal y jugar con unas deportivas de estilo vintage.

Falda satinada de Stradivarius. / stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda satinada de Stradivarius que arrasó en los 90 y llevarás con camiseta y sandalias planas tiene un precio de 22.99 euros.

Ref: 1334/371/001