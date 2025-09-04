5 vestidos camiseros de Zara elegantes y cómodos que las estilosas compran sin parar para sus looks de oficina.

Aunque no nos guste, la mayor parte de nuestro tiempo (al menos de lunes a viernes) lo pasamos en la oficina. Eso implica que uno de los looks más importantes a los que nos enfrentamos es aquel por el que vayamos a apostar para ir a trabajar.

Recién incorporadas a la oficina, estos días puede que se nos haga un poco de bola pensar en el look de oficina perfecto. Todavía hace calor y no nos vemos apostando por la blazer más en tendencia del otoño y no queremos explotar en exceso el estilismo básico de pantalones anchos y todoterreno combinados con blusas bonitas.

¿Cuál es la solución? Dejarnos seducir por los socorridos vestidos camiseros. Son elegantes, atemporales, fáciles de combinar y con ellos nos garantizamos tener el mejor look de oficina sin mucho esfuerzo. Herencia del uniforme que llevaban las enfermeras en la I Guerra Mundial, el vestido camisero destaca por su funcionalidad.

Está pensado para ser resolutivo, para dejar libertad de movimiento y no dejar por un segundo de resultar elegante. Estas características lo convierten en una pieza imprescindible para nuestro fondo de armario con la que, sin duda, podemos plantear un sinfín de estilismos de oficina.

Acostumbradas a que los vestidos camiseros destaquen por su fluidez y sus característcos cuellos con solapa y en pico, este otoño su diseño original se revisa un poco. Ocurre todas las tempordas, si no, los vestidos camiseros no habrían evolucionado desde sus orígenes, pero la base y la esencia son los mismos.

Con las maguitas largas, ideales para las mañanas de otoño en las que ya refresca, faldas con vuelo y cinturas ajustadas, estos son los 5 vestidos camiseros elegantes y cómodos de Zara que cumplen con todas esas características y las más estilosas compran sin parar para sus looks de oficina. No te quedes sin el tuyo.

De estilo casaca

En verde militar, este vestido tiene algunas diferencias con respecto al clásico diseño camisero. No presenta los clásicos cuellos, sino que el escote cuenta con una botonadura que llega hasta la zona del cuello y te permite jugar con ella. Con falda en evasé, el vestido trae incorporado un cinturón a juego que enmarca la cintura y hace que la silueta se vea mucho má favorecida.

Vestido camisero de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido camisero de Zara que las más estilosas compran sin parar para sus looks de oficina tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 2183/249/505

Con cuadros y mangas abullonadas

No es un secreto, los cuadros se llevan esta temporada, y bastante. Lo hemos visto en pantalones y ahora le llega el turno a los diseños camiseros como este que, en lugar de presentar el clásico cuello, viene con una botonadura completa. La falda es bastante evasé y la parte superior muy holgada. Eso, unido a las mangas abullonadas, hacen que sea necesario incluir un cinturón que defina la figura y mantenga las propirciones.

Vestido camisero de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido camisero de Zara que las más estilosas compran sin parar para sus looks de oficina tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 8700/094/080

Blanco y denim

Parece que este otoño los vestidos camiseros se reinventan y de nuevo volvemos a ver un diseño sin sus clásicos cuellos de pico. En su lugar, un generoso escote en pico que combina a la perfección con unas mangas abullonadas y con pliegues desde el hombro. Lo que más nos gusta de este vestido es que huye de los tejidos clásicos para apostar por el denim y la figura es ajustada en lugar de evasé.

Vestido camisero de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido camisero de Zara que las más estilosas compran sin parar para sus looks de oficina tiene un precio de 35.95 euros.

Ref: 8688/622/712

Marrón con ribetes

Las tendencias de temporadas pasadas siguen estando muy presentes este otoño y si el marrón nos ha acompañado durante todo 2025, ¿por qué no lo iba a hacer ahora? Eso sé, a la hora de llevarlo a un vestido camisero, en Zara juegan con una fórmula que les funciona bastante bien, la de añadir ribetes a contraste para que la pieza resulte más elegante.

Vestido camisero de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido camisero de Zara que las más estilosas compran sin parar para sus looks de oficina tiene un precio de 45.95 euros.

Ref: 4387/225/700

Azul con lazada

El más elegante de todos y no por su favorecedor azul noche. El cuello estructurado y la generosa falda en evase, acompañada de una lazada en la cintura, hacen que esta pieza sea una de las opciones más sofisticada para plantear un look de oficina.

Vestido camisero de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido camisero de Zara que las más estilosas compran sin parar para sus looks de oficina tiene un precio de 59.95 euros.

Ref: 8622/654/401