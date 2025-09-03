Adiós al negro, Zara tiene la blazer elegante en el color más en tendencia del otoño 2025 y no es el que esperabas.

Los coloridos estivales están bien, pero ya estamos un poco aburridas de tanta acidez y tonos saturados. Ahora nos apetece un cambio y empezar a jugar con los colores del otoño (aunque en dos meses los terminemos aborreciendo) en nuestros looks. Parece que la neutralidad jugará un papel imporante este nueva temporada, algo que no nos resulta nada nuevo porque lo llevamos viendo desde hace un par de años.

El lujo silencioso se impone y la estética old money, todavía más. En esa línea, resulta complicado encontrar colores en tendencia que sean potentes y nos den un poco de juego. A pesar de ello, hay una tonalidad que parece que arrasará este otoño y la hemos descubierto a través de una americana holgada.

Ideal para llevarla con unos vaqueros anchos y cualquiera de las blusas bonitas que tenemos en el armario, la blazer es la prenda del entretiempo por antonomasia y como tal, siempre la llevamos de la manera más clásica. Cortes estructurados, colores básicos y puños vueltos.

El color negro suele ser nuestro mejor aliado porque hace que la blazer se convierta en esa prenda todoterreno que podemos combinar en infinidad de looks. No sólo con vaqueros, también con pantalones de vestir, faldas e incluso vestidos. Pero, ¿y si te decimos que en ese contexto de elegante funcionalidad y colores que funcionan sale al terreno de juego una nueva tonalidad que rompe todos los esquemas?

En realidad, puede que no los rompa tanto, porque no estamos hablando de una tendencia que haga del amarillo el color rey de la temporada, pero sí que aparca (o invita a aparcar) los negros, camels y grises para descurbir que hay otros colores que resultan igual de elegantes y versátiles.

En el caso de la blazer que ha hecho saltar todas nuestras alarmas en cuanto a tendencias, hablamos de una prenda de Zara, básica y todoterreno y que cumple el mismo patrón que otras piezas del buque insignia de Inditex. Su color es el burdeos y sienta las bases de lo que será la paleta cromática del otoño 2025.

Así es la blazer de Zara en el color más en tedencia del otoño 2025 y así puedes combinarla

A pesar de que la stendencias en blazer parecen ser bastante holgadas, este diseño de Zara no se aleja demasiado de lo que estamos acostumbradas. Es holgadita, sí, pero no demasiado como para convertirse en una pieza XXL. Encajada en los hombros y con un largo por debajo de la cadera, esta americana es ideal para llevarla tanto en contextos formales como más relajados. De hecho, el estilismo de la modelo nos encanta para los primeros días del otoño.

Blazer burdeos de Zara. / Zara

Con un colo botón y las solapas bastante estrechitas, la chaqueta cuenta con un forro de rayas celestes (muy típico de las blazers de Zara) que se dejan ver cuando remangamos las mangas.

Blazer burdeos de Zara. / Zara

En un intenso burdeso, esta blazer es la prueba de que toca decirle adiós al clásico negro para jugar con los colores más en tendencia de otoño. De momento, los ojos están puestos en el burdeos.

Blazer burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazeer burdeos de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 8195/518/606

Otras prendas de Zara que confirman que el burdeos es el color más en tendencia del otoño 2025

El marrón seguirá siendo tendencia este otoño 2025, pero a este color le sale un aliado para hacer frente al negro a la hora de buscar la elegancia. En un afán quizás por reconetctar con la naturaleza, los colores que marcarán el nuevo sendero de las tendencias se mueven en la calidez de los terrosos, por eso, al marrón se une el burdeos y no podemos estar más contentas.

Además de la blazer burdeos, en Zara encontramos otras piezas, como este top, que confirman la tendencia cromática y nos hacen querer apostar por ella desde ya. Además de ser en un favorecedor burdeos, presenta unas mangas al codo y abullonadas que hacen que la prenda sea ideal para subir de nivel tus vaqueros.

Top burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el top burdeos de Zara tiene un precio de 25.95 euros.

Ref: 6427/119/791

La prueba de que no sólo los vestidos negros se convierten en un básico de fondo de armario con el que solucionar los looks más elegante es este diseño burdeos. De mangas largas y con el cuello de barco, presenta en la cintura unos pliegues que hacen que resulte de lo más favorecedor.

Vestido burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido burdeos de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 1165/741/681

La última de nuestras opciones es una blusa que, perfectamente, habríamos comprado en blanca, pero que en burdeos nos resulta mucho más interesante. Ideal para llevarla con vaqueros, también tiene un punto interesante para combinarla con una falda midi.

Blusa burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa burdeos de Zara tiene un precio de 25.95 euros.

Ref: 4387/243/681