Las 5 blusas elegantes y sueltecitas que sólo llevarás con pantalones anchos en tus looks de oficina (y cuando salgas de ella).

Pensar en un look de oficina es hacerlo en base a la comodidad y la elegancia. Pasamos muchas horas en la oficina, por lo que el estilismo escogido debe resultarnos cómodo, dejarnos lubertad de movimiento y no ser ajustado en exceso (por aquello de que pasamos muchas horas sentadas). Al tratarse de un contexto formal, la elegancia también juega un papel fundamental, sobre todo, a la hora de transmitir ese mensaje de profesionalidad que muchas veces nuestro puesto de trabajo requiere. Para conseguirlo, los pantalones anchos, en su mayoría, de vestir, se han convertido en el Santo Grial de los looks de oficina. Combinados con una americana estructurada suelen dar muy buenos resultados, pero, no nos engañemos, las temperaturas todavía no invitan a apostar por ella. En su lugar, las blusas boho y las camisas holgaditas se han convertido en las perfectas compañeras de nuestros pantalones anchos para recrear los mejores looks de oficina.

Como no todo en la vida puede ser trabajar (y porque nos negamos a renunciar a los planes de ocio nada más llegar de las vacaciones), muchas veces salimos de la oficina y nos vamos a una cena o tomarnos algo en buena compañía. A veces, hemos ido con un look tan elaborado a trabajar, que luego nos sentimos fuera de contexto en esa reunión con amigas. Nada que no solucione la combinación perfecta, que no es otra que unos pantalones anchos con algunas de las blusitas elegantes y sueltecitas. Muchas son las firmas que presentan piezas ideales, pero en Zara hemos encontrado las 5 blusas elegantes y sueltecitas que sólo llevarás con pantalones anchos en tus looks de oficina. Y fuera de ella, porque con los complementos adecuados no te sentirás fuera de lugar en tu reución con amigas.

Las claves para que un look de oficina también funione en la calle

Para que un look de oficina también funcione en la calle debe ser atemporal y versátil, que no nos encasille demasiado. Es cierto que hay veces en las que nuestro puesto de trabajo no nos permite tomarnos licencias y nos vemos obligadas a llevar americana y taconazos durante toda la semana, pero siempre hay pequeñas pinceladas con las que marcar el cambio. Estas son algunas de las claves.

Versatilidad : Piensa que mientras más versátil sea un estilismo, más posibilidades tienes de apostar por él en múltiples contextos. Para conseguirlo, huye de las tendencias formazada y busca prendas clásicas y de calidad que te ayuden a plantear un look cómodo, con un punto de elegancia y que puedas llevar a todas partes.

: Piensa que mientras más versátil sea un estilismo, más posibilidades tienes de apostar por él en múltiples contextos. Para conseguirlo, huye de las tendencias formazada y busca prendas clásicas y de calidad que te ayuden a plantear un look cómodo, con un punto de elegancia y que puedas llevar a todas partes. Comodidad : Ir a trabajar require que apostemos por looks cómodos, que nos faciliten el día a día. Tomarnos algo después de la jornada laboral, también. Por eso, apuesta por prendas ligeras, fluidas y sueltecitas con las que te sientas cómoda en la silla de oficina, pero también en la del bar en el que te vas a reunir con tus amigas.

: Ir a trabajar require que apostemos por looks cómodos, que nos faciliten el día a día. Tomarnos algo después de la jornada laboral, también. Por eso, apuesta por prendas ligeras, fluidas y sueltecitas con las que te sientas cómoda en la silla de oficina, pero también en la del bar en el que te vas a reunir con tus amigas. Una blusa neutra como lienzo : Mientras más básicas sean las prendas, más fácil te resultará combinarlas. Juega con la neutralidad, tanto en blusas como en pantalones, para evitar que el look sea excesivamente llamativo.

: Mientras más básicas sean las prendas, más fácil te resultará combinarlas. Juega con la neutralidad, tanto en blusas como en pantalones, para evitar que el look sea excesivamente llamativo. El calzado, tu mejor baza : Ahora que las deportivas se han colado de pleno en los estilismos más elegantes, siempre puedes convertirlas en protagonistas de tus looks de oficina y afterwork. Las bailarinas también son una buena opción si lo que buscas es comodidad y elegancia.

: Ahora que las deportivas se han colado de pleno en los estilismos más elegantes, siempre puedes convertirlas en protagonistas de tus looks de oficina y afterwork. Las bailarinas también son una buena opción si lo que buscas es comodidad y elegancia. La clave está en los complemetos: Pulseras, collares, pendientes e incluso un pañuelo marcan la diferencia en cualquier look. Si te ves obligada a apostar por un estilismo más elaborado para ir a trabajar, pero luego te vas por ahí con tu pareja o tus amigas, puedes llevar un pañuelo estampado en el bolso con el que rebajar un poco la sobriedad. También valen unas cadenitas minimalistas o unos súper en tendencia brzaletes.

Holgada, satinada y en crudo

¿Has visto el look que lleva la modelo? Nos parece perfecto para ir a trabajar y luego darte una vuelta con amigas antes de irte a casa. Es atemporal, cómoda, elegante y tiene múltiples posibilidades porque, además de con jeans, la puedes llevar con cualquiera de los pantalones anchos que ya tienes en el armario.

Blusa holgada de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa elegante y sueltecita de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 5029/182/712

Gris y con el cuello a la caja

Bastante más sobria que la anterior, esta blusa la puedes combinar con unos pantalones anchos en el mismo tono o con unos vaqueros negros. La clave para que el look funcione en la oficina y fuera de ella es que rebajes la sobriedad con unas deportivas.

Blusa fluida de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa elegante y sueltecita de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 8901/532/802

De color mostaza y con volantes

Esta blusa nos encanta y no sólo por su color. El detalle de los volantes en escote y hombros le da un toque muy romántico a una prenda que puedes combinar con unos pantalones anchos de color beige y unas bailarinas.

Blusa mostaza de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa elegante y sueltecita de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 3897/177/305

Blanca y con encajes

Un clásico que siempre funciona y que se ha convertido en la tendencia romántica de las últimas temporadas. Puedes llevarla con unos pantalones anchos de color gris o azul marino, si tu trabajo te requiere apostar por lo sorbrio, pero el detalle de los encajes le da un aire más informal.

Blusa con encajes de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa elegante y sueltecita de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 8372/243/250

En burdeos

Es un color que dio que hablar la temporada pasada y este otoño 2025 parece que vueleve a pisar bastante fuerte. Con ciertos aires boho, nos parece ideal para que la combines con unos panatalones anchos en tonos beige o con unos vaqueros holgados como los que lleva la modelo.

Blusa burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa elegante y sueltecita de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 4387/243/681