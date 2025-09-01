Ni Zara ni Mango: así son las blusas boho de Lefties, que hacen tipazo y llevarás sin parar con pantalones campana en septiembre

Nada como una buena blusa boho chic para volver a la rutina en septiembre. Cómodas, holgadas y atemporales, estas prendas irradian ese frescor propio del verano, mientras nos alejamos poco a poco de la temporada estival y abrimos el camino hacia un nuevo cambio de estación. El otoño está a la vuelta de la esquina y, con él, los quehaceres diarios se amontonan; algo que, inevitablemente, acaba reflejándose en nuestros looks de diario.

En cuanto a las tendencias que nos aguardan esta temporada, lo cierto es que el estilo boho chic continúa siendo una de ellas. Eso sí, con aires renovados. Y es que no podía ser de otra forma: septiembre es un mes de cambios y, sobre todo, de nuevos comienzos. Ahora, el tradicional enfoque bohemio se fusiona con detalles contemporáneos, para conseguir así un toque más sofisticado y moderno.

La comodidad y la elegancia van de la mano, con sutiles transparencias, volantes y tenues bordados que le dan a cada prenda una dimensión estilizada y romántica, sin ser en exceso. Asimiso, más allá de Zara o Mango, encontramos en Lefties algunas blusas que las más estilosas no dudarán en lucir con sus vaqueros anchos o campana este otoño.

Cómo se llevarán las blusas boho chic en septiembre

El estilo boho chic se caracteriza por abrir el camino a la imaginación. Y no podía ser de otra forma, ya que abarca desde diseños fluidos y recargados hasta las icónicas mangas abullonadas, los volantes y los encajes. Además, serán un punto fuerte los estampados florales de inspiración vintage en tonos sobrios, los bordados elaborados y el empleo de tejidos vaporosos como la gasa. No obstante, esta tendencia también se cuela en los diseños más sencillos, de telas lisas y con un inevitable aire romántico. Pero ¿cómo podemos lucirlas para convertir nuestro look en una apuesta segura?

Con vaqueros anchos o acampanados . No cabe duda: el estilo setentero está en auge y nosotras lo vamos a aprovechar. Por ello, una apuesta segura es optar por unos buenos vaqueros con acabado en campana o unos anchos de estilo fluido y cómodo. De esta forma, crearemos un outfit desenfadado y estiloso.

. No cabe duda: el estilo setentero está en auge y nosotras lo vamos a aprovechar. Por ello, una apuesta segura es optar por unos buenos vaqueros con acabado en campana o unos anchos de estilo fluido y cómodo. De esta forma, crearemos un outfit desenfadado y estiloso. Con botas camperas o sandalias . Por supuesto, si el tiempo nos lo permite, las sandalias seguirán siendo una gran alternativa para aprovechar los últimos vestigios del verano, aún luciendo las primeras prendas de entretiempo. Ahora bien, completar el look con unas botas camperas podría elevarlo a lo más alto.

. Por supuesto, si el tiempo nos lo permite, las sandalias seguirán siendo una gran alternativa para aprovechar los últimos vestigios del verano, aún luciendo las primeras prendas de entretiempo. Ahora bien, completar el look con unas botas camperas podría elevarlo a lo más alto. Complementos, imprescindibles . El estilo boho chic se completa inevitablemente con llamativos complementos de estilo étnico o romántico, que van desde unos bonitos collares largos llenos de avalorios hasta unos pendientes que le den un punto más llamativo.

. El estilo boho chic se completa inevitablemente con llamativos complementos de estilo étnico o romántico, que van desde unos bonitos collares largos llenos de avalorios hasta unos pendientes que le den un punto más llamativo. Chalecos. En la temporada de otoño - invierno 2025, los chalecos vuelven pisando fuerte con un estilo que se asemeja al boho chic en muchos casos. Flecos, bordados y acabados de ante o efecto ante acompañan a las camisas y vestidos más románticos de las nuevas colecciones.

Así son las estilosas blusas boho de Lefties

Y ahora sí: vamos a hablar de las blusas de Lefties que nos enamoran a primera vista. No es solo por su precio (15,99€), sino también por ese toque elegante y carismático ideal para romper con unos jeans, ya sean de tonalidad vaquera, negra o marrón chocolate (otra de las grandes tendencias de la temporada). Además, son perfectas para lucir con cinturones XXL de estilo cowboy.

Camisa de bordados semitransparente en color chocolate / Lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL y en tres tonalidades distintas (chocolate, negro y blanco roto), esta camisa es una apuesta segura para triunfar con esos estilismos de entretiempo, que bien podemos lucir para ir a trabajar o disfrutar de una tarde entre amigas.

Blusa de bordados semitransparente en color blanco roto / Lefties

Confeccionada en un tejido fluido, ligeramente transparente, es de corte recto y destaca por su bonito cuello de volantes, sus suaves bordados y una cinta central que sirve para ajustarla a medida. Dentro del estilo boho, es de los diseños más sencillos, por lo que no puede faltar como fondo de armario atemporal.

Blusa de bordados semitransparente en color negro / Lefties

Referencias: 5914/314/800 (color negro); 5914/314/251 (color blanco roto); 5914/314/717 (color chocolate)