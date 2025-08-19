Colas en Zara por sus nuevos pantalones anchos: son elegantes, estilizan la figura y su color satinado te encantará

Los colores satinados continúan marcando tendencia y así lo podemos ver en las nuevas colecciones. Más aún, si hablamos de pantalones anchos y fluidos, esa prenda capaz de aunar la comodidad y el estilo sin demasiado esfuerzo. En esta ocasión, seleccionamos en Zara un modelo que, desde que ha llegado a su catálogo, está arrasando como pocos. Viene en tres colores diferentes y uno de ellos ya está agotado; aunque, según indica la firma de Inditex, ¡vuelve pronto!

Lo mejor de los pantalones de estilo fluido es esa sensación de ligereza que ofrecen; algo cada vez más necesario en un mundo marcado por su ritmo frenético y las prisas constantes. Por ello, concederle al outfit un punto desenfadado se convierte en un soplo de aire fresco que abanica el fondo de armario. Sin embargo, por si acaso se vuelven demasiado relajados, los colores satinados elevan cualquier look haciendo que brille con luz propia, tanto en las ocasiones más cotidianas como en los grandes eventos.

Colores cobre, dorados, caramelo... son tonalidades cálidas que reflejan el espíritu soñador y llegan para romper un poco con la monotonía. Además, en el caso de los pantalones anchos, combinan perfectamente con blusas sueltas de color negro, jerséis de punto que anuncian la cercanía del otoño o unas bonitas sandalias planas para aprovechar las últimas semanas del verano.

Los pantalones satinados llegan con fuerza esta temporada

Detalle de los pantalones satinados de Zara / Zara

Desde el mundo de la moda hasta el diseño de interiores, los tonos satinados se mantienen con fuerza entre las últimas tendencias para este otoño - invierno 2025. Ahora bien, no es la primera vez que ocurre, ya que la moda es cíclica y todo vuelve. Por lo tanto, el satén ya ha triunfado en varias ocasiones y, si lo pensamos detenidamente, nunca se ha llegado a ir del todo. Desde vestidos lenceros hasta un estilo street style o pantalones amplios con caída fluída, su éxito está más que asegurado.

Por ese motivo, numerosas firmas como Mango, Zara, H&M o Massimo Dutti han decidido incluirlo de nuevo en sus colecciones, apostando fuerte por el "descendiente" de las faldas satinadas que llegaron hace dos años: los pantalones de estilo satén. Además, aunque las tiendas ya están enfocadas en la moda de otoño, lo cierto es que no hace falta esperar para poder lucirlos.

Así son los pantalones satinados que arrasan en Zara

Pantalones anchos satinados con cinturón / Zara

En Zara encontramos los pantalones satinados más bonitos de la temporada y lo cierto es que ya han robado muchos corazones. Tanto es así que cada vez quedan menos unidades: están arrasando. Por si esto fuera poco, vienen acompañados de un fino chaleco ideal para crear un conjunto de dos piezas total look, con el que arrasar será inevitable.

En tonalidad dorada, está disponible desde la talla XS hasta la XL, aunque en el momento de escribir este artículo quedan pocas unidades de la S y la M. Su precio es de 35,95€ y es una opción perfecta para lucir con sandalias e ir a trabajar durante las últimas semanas del verano.

Pantalones satinados en color ocre / Zara

Este mismo pantalón lo podemos encontrar también en color caramelo, un tono que podremos combinar fácilmente con blusas de color negro semitransparentes y complementos de color cobrizo o dorado. En este caso, está disponible desde la XS hasta la L.

Pantalones satinados de Zara en tonalidad tostada / Zara

Finalmente, hay una tercera versión en color tostado, que está agotada; aunque, según podemos leer en la página web de Zara, parece que volverá pronto. Asimismo, merece especial mención el cinturón que acompaña este pantalón, un bonito accesorio que ajusta en la cintura, favorece y resalta el conjunto. Y no es para menos: los cinturones XXL son también una de las tendencias que se mantienen fuertes esta temporada.

Los pantalones satinados de Zara vienen con un cinturón para completar el look / Zara

Referencia: 7965/556/303 (dorado); 7965/556/732 (caramelo); 7965/556/704 (tostado)