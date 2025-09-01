Acaban de llegar a Zara y son los pantalones anchos más cómodos y elegantes para llevar con blusita en tus looks de septiembre.

No lo vamos a negar, a pesar de que el estado natural del ser humano son las vacaciones de verano, teníamos un poco de ganas de volver a la rutina. Más que por volver a la oficina, por dejar un poco a un lado los estilismos estivales y plantear looks un poco más sobrios y con tintes otoñales. Seguirá haciendo calor, sí, pero ya va pegando alternar vestidos coloridos por unas blusas boho que podremos llevar con pantalones anchitos en un desenfadado -pero con rollazo- look de oficina.

Toca volver a la oficina y renunciar a los planes diarios para reservarlos, casi en exclusividad, para los fines de semana. Este nuevo panorama nos hace replantearnos nuestros estilismos, aunque las temperaturas vayan a mantenerse cálidas hasta bien avanzado el otoño. Esta situación meterológica no nos impide plantear estilismos de temporada en los que los protagonistas sean unos buenos pantalones anchos. En primer lugar, porque siguen siendo tendencia máxima. En segundo lugar, porqe resultan comodísmos. Por último, porque se antojan perfectos para replicar el estilo old money, que parece imponerse con fuerza este otoño.

Para poder llevar a término esta estética tan atemporal, discreta y evocadora del lujo silencioso, los panatalones anchos que acaban de llegar a Zara se antojan perfectos. Son anchos, a pesar de que los diseños ajustados empiecen a proliferar, resultan comodísimos y, lo mejor de todo, los puedes llevar con blusitas hasta que el mercurio termine de descender de forma estrepitosa. Te contamos en qué consisten estos pantalones anchos de Zara y cómo combinarlos con blusitas este septiembre.

Pantalones anchos y blusa, la clave de un look old money para volver a la oficina

La estética old money se caracteriza por ser atemporal, sencilla y elegante. Destacan las piezas de calidad, los colores neutros, las prendas clásicas y los looks minimalistas. En ese contexto, los pantalones anchos, con todas las posibilidades de combinación que plantean, se presentan como una pieza clave para replicar esta estética. La clave está en hacer del menos es más la piedra angular del look y jugar con las tonalidades neutras. Estas son algunas de las opciones de looks que puedes plantearte con unos pantalones anchos y una blusita. Eso sí, olvídate de los estampados con esta estética (las rayas sencillas son la excepción).

Pantalones beige y blusa blanca de algodón : Beiges o blancos, los pantalones sen convierten en los protagonistas de este estilismo al que sólo tienes que añadire una blusa que tena bastante caída y enmarque bien la zona de tus hombros para relzar tu figura. Un cinturón finito en tonos camel (puede ser de aires vintage) y alguna cadenita minimalista pueden ser los complementos ideales. En cuanto al calzado, mejor unas bailarinas que no rompan con la monocormía.

: Beiges o blancos, los pantalones sen convierten en los protagonistas de este estilismo al que sólo tienes que añadire una blusa que tena bastante caída y enmarque bien la zona de tus hombros para relzar tu figura. Un cinturón finito en tonos camel (puede ser de aires vintage) y alguna cadenita minimalista pueden ser los complementos ideales. En cuanto al calzado, mejor unas bailarinas que no rompan con la monocormía. Pantalones grises y blusa con lazada : El look perfecto apra ir a la oficina. Puedes optar por unos panatalones de lana que le den cuerpo al estilismo y añadirele una blusita en un tono celeste muy clarito. La lazada es mejor que tenga caída a que resulte voluminosa. Recuera que la clave de esta estética es la relajación del look y la ausencia de artificio. Puedes apostar por unos zaàtos con tacón sensato en tonos neutros.

: El look perfecto apra ir a la oficina. Puedes optar por unos panatalones de lana que le den cuerpo al estilismo y añadirele una blusita en un tono celeste muy clarito. La lazada es mejor que tenga caída a que resulte voluminosa. Recuera que la clave de esta estética es la relajación del look y la ausencia de artificio. Puedes apostar por unos zaàtos con tacón sensato en tonos neutros. Pantalones claro y blusa en tonos pastel: La opción más atrevida porque incluye los colores (dentro que esta estética no es demasiado arriesgada). Juega con una blusa con caía en tono rosa, lavanda o verde menta, pero siempr eevitando caer en un estilismo demasiado llamativo.

Así son los panatalones anchos, cómodos y elegantes de Zara que llevarás con blusita en septiembre

En un tono gris con matices marrones, estos pantalones anchos de Zara se antojan perfectos para llevarlos con blusitas en septiembre. Sobre todo, si lo que buscas es un look sencillo y minimalista con el que sentirse poderosa. Presentan una pernera bastante ancha, la clave de un estilismo cómodo y elegante, y cuenta con unas pinzas laterales que los hacen bastante favorecedores. Eso sí, para replicar el estilo old money deberás llevarlos perfectamente planchados porque esta estética no deja lugar a las imperfecciones.

Pantalones anchos de Zara. / Zara

A diferencia de otros panatalones anchos de anteriores temporadas, este diseño de Zara presenta el talle un poco más bajo. Una forma de enraízar con las tendencias que vienen pisando fuerte este otoño 2025 y que parecen tomar prestadas algunas claes dosmileras. A pesar de ello, resultan bastante favorecedores.

Pantalones anchos de Zara. / Zara

A la hora de combinarlos con una blusita, evidentemente, la primera opción es un diseño de color blanco. Es la mejor elección si lo que quieres es un look old money en el que no te tengas que comer mucho la cabeza. Aunque una blusa de color celeste, incluso con un estampado de rayas muy sutil, también puede ser una excelente opción.

Pantalones anchos de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones anchos y cómodos de Zara que llevarás con blusita en septiembre tienen un precio de 39,95 euros.

Ref: 8490/666/719