Acaba de llegar a Stradivarius y se agotará en 48 horas: Así es la americana oversize que SÍ llevarás con pantalones pitillo.

Cuando el río suena, agua lleva. El traqueteo de las aguas ha sido más que evidente este verano y ahora que estamos en septiembre ya es una realidad innegable. Los pantalones pitillo vueleven a llevarse y lo hacen por todo lo alto. Pero, tranquila, eso no significa que los pantalones anchos vayan a dejar de llevarse. Más bien, ambas tendencias en pantalones convivirán en perfecta armonía para que podamos sacarles el mejor partido a cada una. En el caso de los pantalones anchos, las blusas boho y las camisas holgaditas seguirán siendo su match perfecto. En el de los pantalones pitillo, el regreso de un look icónico de los 90 nos hace suspirar y reconciliarnos con esta tendencia que juraríamos que jamás volveríamos a llevar.

Se trata del combo pantalones pitillo y americana oversize, un look icónico de los 90 que encombró a las más estilosas (con Lady Di como principal abanderada) y que demuestra que las proporciones, bien entendidas, tienen el superpoder de favorecernos a todas. En los 90 vimos mucho este estilismo con americanas de cuadros, bastante anchas y con hombreras (últimos rescoldos de la estética más ochentera) y ahora vueleven a llevarse tanto con este estampado como en su versión lisa.

Parece que una pieza no puede existir sin la otra, por eso, no nos extraña que, ahora que vuelven a estar de moda los pantalones pitillo, las americanas XXL regresen a las tendencias para convertirse en un must. Prueba de ello es esta americana oversize de Stradivarius, que acaba de llegar y se agotará en 48 horas porque las más estilosas ya han pensado en ella como complemento perfecto a sus recién adquiridos pantalones pitillo.

Pantalones pitillo y americana oversize, el look que revoluciona el otoño 2025

Los pantalones pitillo regresan este 2025, pero en una versión bastante más refinada que en anteriores temporadas. Ya no son tan extremadamente ajustados y se colocan a caballo entre los mom fit y los skinny. Por su parte, las americanas oversize, bastante estructuradas, vueleven a coger peso y se convierten en las aliadas de este tipo de pantalones. ¿La razón? Además de que ya funcionó en los 90 (aunque no todo lo que funciona en otras décadas tiene por qué funcionar en el presente), esta combinación es perfecta para equilibrar las formas.

Look con americana oversize y vaqueros. / pinterest

Siempre hemos partido de la base de que para que un look sea armonioso debe mantener las propirciones. Esto quiere decir que si los pantalones son holgados, la parte superior debe ser más ajustada y al contrario. Llevamos varias temporadas haciendo de los pantalones holgados y la parte supeior ajustada esl santo y seña de nuestros looks, pero ha llegado el momento de darle la vuelta a ala tortilla.

Como los pantalones ajustados pueden acortar la figura, nada mejor que alargarla con una prenda en pico, como es el caso de una amaericana. Al tratarse de una chaqueta muy ancha, debes tener en cuenta que el largo de los pantalones no debe sobrepasar el tobillo y que el tiro de los pantalones también debe ser elevado. Hay que conseguir que las piernas parezan más largas sin que el tronco se vea disminuido (eso ya lo consigue la propia chaqueta, que llega hasta casi las rodillas).

Así es la americana oversize de Stradivarius que sí llevarás con pantalones pitillo

Un amor a primera vista, así es la americana oversize de Stradivarius. Acostumbradas a piezas más entalladas, esta prenda llega para romper con todos nuestros esquemas. Con un largo que sobrepasa las caderas, la americana se presenta con los hombros más anchos que en un diseño habitual, quedando ligeramente caídos.

Americana oversize de Stradivarius. / stradivarius

Las solapas son bastante estrechitas, dejando un generoso escote que tiene el don de alargar la figura ipso facto. Ademásm, cuenta con dos botones que le añaden un toque de elegancia a la prenda.

Americana oversize de Stradivarius. / stradivarius

Aunque las más estilosas la van a fichar para llevarla con sus pantalones pitillo, también nos pareze que esta aamericana queda perfecta con una falda en versión mini.

Americana oversize de Stradivarius. / stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la americana oversize que llevarás con pantalones pitillo de Stradivarius tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 5910/767/250