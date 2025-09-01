Ni pitillos ni con el talle alto, Stradivarius confirma que los vaqueros que se llevan este otoño son anchos y con el tiro bajo

Cuando llega septiembre muchas sentimos que en ese momento es cuando realmente empieza el año. No tenemos que esperar a enero, o al menos así lo sentimos, porque el noveno mes de año supone un antes y un después en nuestras vidas. La vuelta al cole, el regreso a la oficina, los propósitos que se quedan en simples propósitos y una lista de interesnates novedades hacen de septiembre un mes en el que todo está por hacer, en el que todo está por descubrir. En ese contexto, las tendencias de otoño juegan un papel muy imporatnte porque llegan como un elemento disruptivo con respeto a todo lo que hemos visto en verano. Entre esas nuevas tendencias, todo parecía indecar -para horror de muchas- que los pantalones pitillo volverían a estar en la cresta de la ola, relegado a los pantalones anchos al fondo del armario.

Lo cierto es que cuando el río suena, agua lleva, pero siempre hay matices. Sí, los pantalones pitillos vuelven, pero no tendrán la capacidad de hacer sombra a los diseños más anchos, ni siquiera para combinarlos con blusas boho. Sobre todo, si se trata de unos vaqueros anchos, la opción cómoda, favorecedora e incluso elegante, a la que no están dispuestas a renunciar las más estilosas. Eso sí, olvídate del diseño al que estás acostumbrada.

Si durante cinco temporadas hemos disfrutado del reinado de los vaqueros anchos de talle alto, este otoño 2025 toca despedirse de este diseño clásico para abrazar otras propuestas con reminiscencias dosmileras. Obviamente, no hablamos de los pitillo, sino de los vaqueros anchos (bastante anchos) y con el tiro bajo. La prueba de ello son estos vaqueros de Stradivarius, que recuerdan mucho a los que se llevaban en los 2000 y con los que este tipo de diseños hacen frente a los panatalones pitillo.

Pitillos VS anchos, ¿cuáles son los vaqueros que más se van a llevar este otoño?

Que nadie entre en pánico. Los vaqueros pitillo se llevan, pero no son los únicos. A diferencia de otras temporadas en las que un único diseño se convierte en protagonista, este otoño 2025 hay espacio para todas las propuestas. Como dejaron claro las pasarelas, se empieza a observar en las diferentes firmas y ya se ve en el street style, los pantalones más ajustados regresan de los dos mil para convertirse en la competencia directa de los diseños anchos. Pero este tipo de diseño no tiene pretensión alguna y no busca convertirse en el rey del otoño.

De hecho, regresan para convertirse en la pieza clave de uno de los estilismos más icónicos de finales de los 90, el que llevó a gala la propia Lady Di y con el que las celebs se sentían cómodas en su día a día. Se trata de un look en el que los vaqueros ajustados son el eje vertebrador y se combinan con unas botas altas y una blazer bastante oversize. La clave para que estos pantalones triunfen está en combinarlos con prendas superiores bastante anchas y estructuradas que le den al look un aire sofisticado.

En la otra cara de la moneda encontramos a los vaqueros anchos, que siguen pisando fuerte, pero en versión renovada y también con un aire dosmilero. Este otoño veremos diseños anchos en su versión más extrema y los veremos con el tiro ligeramente más bajo. Es cierto que el talle no desciende hasta zonas tan bajas como en los dos mil, pero este otoño puede que nos cueste encontrar unos vaqueros que tengan el botón en la zona del ombligo.

Así son los vaqueros anchos de tiro bajo de Stradivarius que son tendencia este otoño

Antes de que hagas scroll y te lleves la sorpresa, te diremos que este diseño ya lo has visto anteriormente. Corría el año 2005, cuando los cinturones con tachuelas lo inundaban todo, y Stradivarius lanzaba un diseño denim con las preneras anchas, el talle bajo y el tejido con efecto desgastados. Teníamos 20 años menos y estábamos aburridas de los diseños ajustados. Ahora, más expertas en moda y teniendo claro que la comodidad es la piedra angular de nuestros looks, seguimos queriendo apostar por estos vaqueros. Aunque ahora quizás no los combinemos como antes.

Vaqueros anchos de Stradivarius. / stradivarius

Con el talle a la cadera, estos vaqueros se presentan en tres tonalidades distintas y todas presentan el efecto desteñido en la zona superior de la prenda, hasta llegar a las rodillsas. El diseño es bastante ancho, con lo que el efecto piernas infinitas no se pierde, pero, eso sí, tendrás que acostumbrarte a llevar una prenda a una altura a la que hace años que no llevas nada.

Vaqueros anchos de Stradivarius. / stradivarius

Como otras tendencias pasadas, estos vaqueros anchos los hemos empezado a ver combinados con zapatos de punta, otra clara referencia a la estética que más triunfó en los dos mil. Y tú, ¿con qué te los pondrías?

Vaqueros anchos de Stradivarius. / stradivarius

Disponibles desde la talla 34 hasta la 44, los vaqueros anchos de tiro bajo de Stradivarius tienen un precio de 29,99 euros.

Ref: 4866/845/704