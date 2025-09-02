Ni en Zara ni en Mango: Así son los pantalones anchos y todoterreno de Lefties que las pijitas fichan para sus looks de septiembre.

Las pijitas han desarrollado un estilo con el paso de los años que ha terminado por conquistar a todas (salvo algunas excepciones). Suelen llevar a gala el estilo old money y lo hacen a través de prendas clásicas y atemporales con las que configuran sus estilismos más versátiles e icónicos. A veces se dejan seducir por los estampados, sobre todo, rayas y cuadros, pero, la mayoría de las veces, los tonos neutros son sus favoritos.

Los vemos en las blusas sueltecitas que protagonizan sus looks de entretiempo y que combinan con los pantalones anchos básicos con los que llevan solucionando sus estilismos desde hace ya bastantes temporadas. Fueron las primeras en darse cuenta de que los pantalones anchos merecían un lugar privilegiado en sus armarios y no dudaron en convertirlos en los protagonistas de sus looks. Luego nosotras, inspiradas por ellas, hicimos lo mismo con estas prendas.

Ahora, en plena guerra de tendencias ajustadas y holgadas (por si no te has percatado, los pitillo parece que regresarán con fuerza), ellas siguen haciendo de los pantalones anchos su verdadero must, sobre todo, en sus looks de septiembre, cuando la comodidad sigue prevaleciendo por encima de todo.

Las pijitas son fans de los pantalones anchos, casi tanto o más que nosotras, y tenemos claro que siempre los buscan en firmas como Zara y Mango, donde el abanico de prendas es bastante amplio. Aunque, ahora que las firmas están presentando sus nuevas colecciones y empiezan a dar pinceledas de lo que se verá en otoño 2025, tenemos claro que los panatalones anchos que serán protagonistas en los armarios de las más pijitas no están en Zara ni en Mango, sino en Lefties. Son cómodos, elegantes, todoterreno y, además, tienen un precio tan asequible, que querrás ficharlos en todos sus colores (los hay en beige, granate, marrón y negros).

Así llevan las pijitas los pantalones anchos en sus looks de septiembre

Ya han dejado atrás sus bambitos sueltos de lino y sus vestidos de crochet para abrazar las tendencias otoñales, aunque para el descenso térmico todavía queda un poco. Como no pueden tirar de jerséis y gabardinas (quizás en el norte de España sí, en el sur, seguro que no), apuestan por combinar sus pantalones anchos de otras formas un poco más fresquitas, pero igual de elegantes. Estas son algunas de las propuestas de looks con pantalones anchos para llevar en septiembre que nos han inspirado las más pijitas.

Con camiseta, deportivas y jersey al hombro : Es un estilismo básico que siempre funciona y con el que no se equivocan (ni tú tampoco). Por lo general, apuestan por unos pantalones neutros, sobre todo, en color camel, pero también juegan con los azules y los grises. Las camisetas básicas de algodón, con el cuello a la caja y de mangas cortas, son la prinada con la que los combinan, aunque también juegan con los estampados de rayas. El punto atrevido lo meten co las zapatillas deportivas, sobre todo, este otoño, que se llevan en animal print. El toque pijito lo pone el jersey cruzado sobre los hombros.

Con blusa básica, sandalias de dedo y parka : Las temperaturas todavía invitarán durante un tiempo a llevar calzado descubierto y las pijitas aprovecharán la coyuntura para seguir llevando sus sandalias faoritas, las de dedo. Combinan ideal con unos pantalones fluiditos y una blusa básica. No necesariamente tienen por qué ser blanca, pero la neutralidad prevalece por encima de todo.

: Las temperaturas todavía invitarán durante un tiempo a llevar calzado descubierto y las pijitas aprovecharán la coyuntura para seguir llevando sus sandalias faoritas, las de dedo. Combinan ideal con unos pantalones fluiditos y una blusa básica. No necesariamente tienen por qué ser blanca, pero la neutralidad prevalece por encima de todo. Con sudadera y bailarinas: A las pijitas les encanta mezclar conceptos y en sus looks suele convivir la formalidad y el desenfado a a partes iguales, por eso, este look les funciona tan bien. Les encanta combinar unos pantalones de vestir, sobre todo, si tienen mucha caída, con una sudadera anchita y darle el toque romántico con unas bailarinas. La sudadera suele ser de colores neutros y pueden presentar detalles étnicos, como un bolsillo, pero a veces arriesgan y juegan con los diseños con motivos estampados.

Así son los pantalones anchos y todoterreno de Lefties que las pijitas llevan en sus looks de septiembre

Son tan básicos, que por eso triunfan. Están disponibles en varios colores (beige, granate, marrón y negro), pero la opción beige es la que nos ha conquistado (y también a las pijitas). Presentan unas perneras bastante anchas y con mucha caída, potenciendo el efecto piernas infinitas que tanto nos gusta. Al tener el talle elevado, además, este efecto se potencia mucho más y el detalle de las pinzas en los laterales hace que resulten todavía más favorecedores.

En un primer momento, habríamos pensado en combinarlos como los lleva la modelo para hacer gala del lujo silencioso, pero podemos darle una vuelta al concepto old money y combinarlos con una blusa de rayas celestes y unos mocasines ahora que las temperaturas todavía acompañan.

Otra opción de combo para un look pijito pasa por apostar por un jersey muy finito y con el escote de pico y añadirle un pañuelo que potencie la verticalidad. A las pijitas les encanta ese combo.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL los pantalones anchos y todoterreno de Lefties que las pijitas llevan en sus looks de septiembre tienen un precio de 19,99 euros.

Ref: 5924/320/711