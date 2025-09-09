Llevan 24 horas en Zara y están arrasando: Los vaqueros anchos y con efecto tipazo que sustituyen a los pantalones de vestir.

Cuando supimos que los pantalones pitillo regresaban de los 2000 para colarse entre las tendencias de este otoño 2025 entramos en pánico. Después de haber hecho de los pantalones anchos nuestro uniforme particular, sentir que nuestra comodidad se iba a ver sacrificada en favor de una tendencia que en su día nos encantó, pero con la que no nos sentimos cómodas, nos dio un ataque. La comididad ha sentado las bases de los looks actuales y, a pesar de que otros cortes también sean tendencia, nos negamos a renunciar a los pantalones anchos. Sobre todo, si se trata de unos vaqueros.

Los jeans son el uniforme oficial de la mayoría de nuestros looks cuando no sabemos qué ponernos. Combinan con todo y ya nos hemos acostumbrado a llevarlos lo más anchos posibles. En nuestro armario, por mucho que digan las tendencias, no hay espacio para los vaqueros ajustados, ni si quiera para los pantalones de vestir, por muy anchos que sean estos. Es cierto que los pantalones de vestir también son lo suficientemente holgados como para convertirse en la prenda comodín, pero seguimos prefiriendo la cómoda funcionalidad que nos regalan los vaqueros.

Por eso, no nos extraña en absoluto que estos vaqueros anchos estén arrasando en Zara en menos de 24 horas. Las que amamos los jeans holgados tenemos una fijación con este tipo de prendas y vivimos con miedo a que se dejen de llevar. Por eso, cuando vemos un diseño ancho, cómodo y, además, con efecto tipazo nos volvemos un poco locas. Si eres de las que no renuncia a los vaqueros anchos por unos pantalones de vestir y, mucho menos, por unos pitillo, estos jeans con efecto tipazo de Zara te van a conquistar.

Con gabardina, bómbers y sudaderas, así se llevan los vaqueros anchos este otoño

Los bueno de los vaqueros anchos es que son mucho más fáciles de combinar que un diseño ajustado o unos pantalones e vestir. Los jeans en versión skinny necesitan que prestes mucha más atención a las proporciones para garantizar que la silueta se vea armoniosa y proporcionada.

Los pantalones de vestir están más condicionados por el color o el tejido. Los vaqueros anchos no plantean tantas problemáticas. Sólo tienes que buscar prendas que sean más cortitas en la parte superior para que las piernas se sigan viendo estilizadas y jugar con los complementos en función a lo formal o relajado que quieres que sea el look. Estas son algunas de las combinaciones que más nos gustan para llevar este otoño 2025.

Look con vaqueros anchos. / pinterest

Vaqueros anchos con blusa blanca y bómber de ante: El combo vaqueros y camisa blanca es todo lo que está bien en un look. Es el mix perfecto para cuando no sabes qué ponerte. Auqnue puedes aprovechar las tendencias y jugar con los estampados boho o los detalles como los volantes en piezas de color burdeos y rematar con otra prenda muy en tendencia esta temporada: la bómber de ante.

En el equilibrio está el gusto. Por eso, la informalidad de una camiseta básica y unos jeans holgaditos pasa a elegancia desenfadada si rematas el look con una blazer. Este otoño se llevan las piezas anchas y estructuradas, así que intenta que la camiseta sea más ajustadita para no pecar en exceso de fluidez.

: En el equilibrio está el gusto. Por eso, la informalidad de una camiseta básica y unos jeans holgaditos pasa a elegancia desenfadada si rematas el look con una blazer. Este otoño se llevan las piezas anchas y estructuradas, así que intenta que la camiseta sea más ajustadita para no pecar en exceso de fluidez. Vaqueros anchos con jersey finito y gabardina: Un look de entretiempo que nos encanta y que puedes combinar con jerséis de todos los colores. Para que el look tenga un efectoo estilizador, apuesta por un jersey de pico que alargue visualmente tu figura. Puedes dejar a un lado la clásica gabardina camel y apostar por una en efecto piel y de color burdeos.

Look con vaqueros anchos. / pinterest

En cuanto a calzado y complementos. Las bailarinas son ideales para un estilismo más coqueto, mientras que las botas, sobre todo, si son de ante, quedan ideales en un look de estilo boho. Las zapatillas deportivas serán tus aliadas en un estilismo informal y los tacones de estilo salón para cuando quieras un look sobrio.

Look con vaqueros anchos. / pinterest

El tiro alto, la clave para que los vaqueros de Zara hagan tipazo

La clave del éxito de los vaqueros anchos no está sólo en su comodidad. Que tengan el tiro elevado y las perneras XXL ayuda a alargar visualmente la figura y que nos veamos mucho más estilizadas. En el caso de los vaqueros recién llegados a Zara, es evidente que estas premisas son las que invitan a que los fichemos como locas. Ahora que el tiro medio parece hacerle la competencia a estos vaqueros, encontrar un diseño con el tiro elevado, que defina y enmarque nuestra figura, es como toparse con el Santo Grial de los jeans.

Vaqueros wide leg de Zara. / Zara

Además, estos vaqueros se presentan en un favorecedor azul índigo, un clásico en el universo denim que combina con toda la gama cromática.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros de Zara con efecto tipazo tienen un precio de 35.95 euros.

Ref: 1889/068/427

Estos vaqueros anchos de Zara también son tendencia este otoño

En Zara son conscientes de que, a pesar de las nuevas tendecnias, las antiguas son las más demandadas. Por eso, entre sus novedades se cuelan diseños de antaño que nos hacen la vida más fácil a las que no terminamos de comulgar con los nuevos cortes en vaqueros.

Similares a los anteriores, estos vaqueros también tienen el tiro elevado y las perneras anchas, aunque el final es ligeramente más acampanado. El color es un poco más oscuro, pero igual de sencillo de combinar que el anterior.

Vaqueros wide leg de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros anchos con efecto tipazo de Zara tienen un precio de 35.95 euros.

Ref: 6147/073/428

La modelo los lleva algo caídos, pero que su pose no te engañe, estos vaqueros también tienen el tiro elevado para que puedas enmarcar tu cintura y veas tu silueta mucho más definida y estilizada.

Vaqueros wide leg de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros anchos con efecto tipazo de Zara tienen un precio de 35.95 euros.

Ref: 6688/227/405