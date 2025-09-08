Mango tiene los pantalones efecto piel definitivos: Son elegantes, no marcan nada y sustituyen a los vaqueros este otoño 2025.

La conexión con la naturaleza parece ser la que dicte las tendencias que arrasarán este otoño 2025. Además de ser clave para abordar la paltea cromática que teñirá las prendas este otoño, la naturaleza también juega un papel importante en la elección de cortes, patrones e incluso tejidos. Dentro de las tendencias que más fuertes parece que pisarán este otoño encontramos las prendas en efecto piel, sobre todo, los pantalones anchos, que serán los que más veamos en este tejido.

Perfectos para llevarlos con camisetas básicas o blusas bonitas (también con sudaderas, por qué no), los pantalones en efecto piel no es la primera vez que salen a la palestra y se convierten en pieza fundamental de los mejores looks. Ya los hemos visto en anteriores temporadas, pero eran de color negro y nada tenían que ver con los que sientan las bases de las tendencias este otoño.

En esa búsqueda de las raíces y la naturaleza, los pantalones en efecto piel se tiñen de colores como el marrón esta temporada, convirtiéndose en una pieza que hace match al instante con una gabardina clásica. De hecho, la facilidad para combinar con toda clase de prendas de estos pantalones hace que se conviertan en los perfectos sustitutos de los vaqueros. Cumplen la misma función, son igual de versátiles y están mucho más a la moda que unos clásicos jeans y en Mango hemos encontrado los pantalones efecto piel definitivos. Son elegantes, no marcan nada, su color es el marrón y sustituyen a los vaqueros este otoño 2025

Efecto piel, la tendencia que regresa este otoño 2025

Sofisticada, elegante, ética y con un punto grunge que saca a relucir la esencia más noventera, la tendencia efecto piel regresa esta temporada para invitarnos a estar en comunión con la naturaleza. La hemos visto en propuestas de Chanel o Valentino, donde destacan las gabardinas en este material en incluso outfits completos. El negro está presente, sí, pero el marrón coge especial relevancia en esta nueva reinterpretación de las tendencias. Cazadoras, faldas (atenta a los diseños mini), vestidos y, por su puesto, pantalones, son las prendas que se dejan envolver por esta tendencia que destaca por su versatilidad. Si vas a apostar por ella, ten en cuenta estos detalles.

Equilibrio de volúmenes : Si eliges una pieza oversize para la parte superior, combínala con prendas ajustadas abajo para mantener proporciones y al contrario.

Texturas en armonía : El efecto piel ya tiene suficiente protagonismo, no lo combines con tejidos con demasiada fuerza. Mézclalo con tejidos suaves, como jerséis de punto, camisetas de algodón o blusas fluidas o de seda para añadir contraste.

Looks monocromáticos o a congtraste : Un total look en una misma tonalidad (sobre todo, si es oscura) alarga visualmente la silueta porque genera sensación de bloque. Para darle dinamismo al look, puedes combinar las prendas con piezas en tonos neutros

: Un total look en una misma tonalidad (sobre todo, si es oscura) alarga visualmente la silueta porque genera sensación de bloque. Para darle dinamismo al look, puedes combinar las prendas con piezas en tonos neutros Complementos clave: Unas botas altas, botines o mocasines complementan el efecto piel con una estética muy actual. Añade cadenitas de oro, un cinturón a juego y un bolso de ante para darle otro efecto al look.

En marrón chocolate y wide leg, los pantalones efecto piel de Mango que arrasarán en otoño

La primera en llevarlos ha sido Tamara Falcó, que apostó por ellos en su primera aparición en la nueva temporada de El Hormiguero y ya nos hizo saltar todas las alarmas. Si la marquesa de Griñón apostaba por ellos, sólo podía significar una cosa: los pantalones en efecto piel van a ser la tendencia viral del otño 2025. Y no cualquiern pantalón en efecto piel, sino unos como los que lucía la celeb que son estos de Mango y que no nos pueden gustar más.

Pantalones en efecto piel de Mango. / Mango

Se trata de unos pantalones en efecto piel de color marrón que se presentan con el tiro medio. Con las perneras bastante anchitas, estos pantalones cuentaan con unas pinzas laterales que ayudan a que la prenda no se ajuste y no marque abssolutamente nada.

Pantalones efecto piel Mango. / Mango

Bastante cómodos y favorecedores, estos pantalones se convierten en la alternativa perfecta a los vaqueros que tienes en el fondo del armario porque los puedes combinar con jerséis, con camisestas, con blusas e incluso son sudaderas. Sólo tienes que pensar el contexto al que vas a acudir con ellos y elegir los complementos adecuados.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones efecto piel de Mango tienen un precio de 39.99 euros.

Ref: 17085976

Otros diseños en efecto piel con los que sustituir a tus vaqueros

Los vaqueros van a seguir siendo tendencia porque son una prenda funcional y versátil que llegó para quedarse para siempre, pero los pantalones en efecto piel regresan esta temporada para que puedas darle un poco de tregua a tus jeans favoritos. En Mango encontramos varios diseños, desde los más acampanados y fluidos, a los más elegantes y sofisticados, pero todos en marrón chocolate.

Acampanados y de estilo vintage

La primera de las propuestas son unos pantalones en efecto piel de color marrón con un corte flare que recuerdan a las tendencias más setenteras. Lo puedes llevar con un jersey en tonos marrones y de mangas cortas.

Pantalones en efecto piel de Mango. / Mango

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones efecto piel de Mango tienen un precio de 39.99 euros.

Ref: 17045975

En marrón chocolate

En un intenso marrón chocolate, estos pantalones efecto piel son similares a la primera propuesta, pero tienen un aire mucho más informal. De hecho, nos encantan para llevarlos con una sudadera y unas deportivas vintage.

Pantalones en efecto piel de Mango. / Mango

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones efecto piel de Mango tienen un precio de 39.99 euros.

Ref: 17006735

De piel, también marrones

Todas las propuestas iban a ser en efecto piel, pero estos pantalones de piel no s parecen bastante llamativos. Con una textura de calidad, este diseño se antoja perfecto para llevarlo con la prenda que quieres, tienen empaque por sí solos.

Pantalones en efecto piel de Mango. / Mango

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones efecto piel de Mango tienen un precio de 299.99 euros.

Ref: 17046345