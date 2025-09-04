Son novedad en Mango y arrasan: Las blusas con mangas bonitas que quedan ideales con pantalones de vestir y suben de nivel tus vaqueros.

Cuando nos planteamos los estilismos que protagonizarán nuestro otoño 2025 tenemos claro que el tándem blusas bonitas y vaqueros anchos será el que marque el sendero. Los vaqueros se han convertido en una prenda todoterreno que, según la combines, puede solucionarte un estilismo más informal o más elegante. Son la piedra angular de los looks otoñales y nada como unas blusas bonitas para subirlos de nivel.

Aunque no sólo los vaqueros funcionan bien con este tipo de prendas. Las blusas, que dejana a un lado las mangas a la sisa y las manguitas de farol para volver a las estilizadas mangas largas, tienen mucho más poder en un estilismo que cualquier otra prenda. Su elección no es aleatoria porque, a través de ellas, estaremos sentando las bases de lo que queremos comunicar con nuestros estilismos.

Después de una temporada en la que los diseños blancos y perforados han marcado las tendencias en blusas, este otoño las propuestas dan un giro radical y pasan de las propuestas lisas a las estampadas. Atrás quedaron los diseño en tonos neutros y pastel en los que el detalle más destacado era un bordado en la zona del escote porque este otoño 2025 los estampado vienen pisando fuerte. Aunque no sólo los estampados van a protagonizar los diseños más en tendencias de blusas y camisas este otoño.

A los estampados, que serán bastante boho, con el paisley como predominante, se une un detalle baste bohemio: los volantes. En lugar de verlos como un detalle coqueto, esta temporada, los volantes inundan las blusas para darles un aire cíngaro muy interesante. En una temporada en la que la estética old money y las reminiscencias dosmileras parecen sentar las bases de las tendencias, encontrar en las blusas un parentesis que remarca la influencia atemporal y eterna de la estética boho nos parece un acierto. Para muestra, un botón, como las blusas con mangas bonitas de Mango que quedan ideales con pantalones de vestir y suben de nivel tus vaqueros. Son novedad, pero no te garantizamos que no vayan a agotarse antes de que llegue el otoño.

Las blusas más en tendencia este otoño 2025

Atrás quedaron los diseños coquetos y románticos de la primavera pasada en la que las grandes lazadas, los tejidos calados y los bordados se adueñaron de blusas en colores neutros, sobre todo, blanco. Este otoño la línea de estilo va por otro sendero y estos son los detalles que más veremos en las blusas de la temporada.

Estampados paisley : Es el clásico estampado que parece una ameba y que resulta de lo más elegante. Lo veremos en diseños que huyen de los colores pastel y se tiñen de tonos tierra para destacar, en la mayoría de las veces, sobre un fondo negro.

: Es el clásico estampado que parece una ameba y que resulta de lo más elegante. Lo veremos en diseños que huyen de los colores pastel y se tiñen de tonos tierra para destacar, en la mayoría de las veces, sobre un fondo negro. Detalles en volantes : Y muchas chorreras. La veremos en escotes y mangas, pero también en cascada sobre los hombros. Para que este detalle funcione, las blusas se volverán mucho más fluidas y vaporosas.

: Y muchas chorreras. La veremos en escotes y mangas, pero también en cascada sobre los hombros. Para que este detalle funcione, las blusas se volverán mucho más fluidas y vaporosas. El foulard sustituye al lazo : Si en primavera las grandes lazadas al cuello y los cuellos baberos dominaron las tendencias en blusas, esta temporda el lazo se diluye para convertirse en un foulard al cuello. Lo puedes llevar suelto para darle movimiento a la prenda o en una pequeña lazada lateral.

: Si en primavera las grandes lazadas al cuello y los cuellos baberos dominaron las tendencias en blusas, esta temporda el lazo se diluye para convertirse en un foulard al cuello. Lo puedes llevar suelto para darle movimiento a la prenda o en una pequeña lazada lateral. Transparencias: Las tendencias anteriores son propias de prendas muy fluidas y con mucha caída, por lo que los tejidos de las blusas se vuelven mucho más livianos. En este contexto aparecen las transparencias, que le darán a las blusas un toque muy elegante y sofisticado.

En verde y con foulard

La primera de las blusas ya cumple con dos de las tendencias mencionadas No es un estampado paisley, pero si un estampado que recuerda a ese print. El cuello subido (más alto que un perkins) se remata con un detalle en foulard que invitamos a llevar suelto.

Blusa verde. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de mangas bonitas de Mango tiene un precio de 29.99 euros.

Ref: 17055829

Estampada y setentera

No lo hemos mencionado, pero los grandes puños y los cuellos en grandes picos, al má puro estilo años 70, también son tendencia esta temporada. En el caso de esta camisa, que tiene bastante caída, el estampado es lo que nos conquista por completo.

Blusa estampada de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de mangas bonitas de Mango tiene un precio de 25.99 euros.

Ref: 17085813

Con estampado paisley y foulard

Es la definición perfecta de lo que es una blusa en tendencia este otoño 2025. En tonos tierra y con un estampado paisley, el detalle del foulard hace que sea una pieza de lo más interesante. Es la típica blusa que puedes llevar con unos vaqueros y unas botas cowboy, pero también con unos palazzo negro y unos salón a juego.

Blusa con estampado paisley de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de mangas bonitas de Mango tiene un precio de 39.99 euros.

Ref: 17075825

Burdeos y con transparencias

Además de tener transparencias, la blusa se presenta en uno de los colores más en tendencia de este otoño, el burdeos. Tiene una caída bastante favorecedora y te ayudará a darle a tus looks un toque de lo más elegante. Los puños ajustados te premiten jugar con el largo de las mangas.

Blusa semitransparente de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de mangas bonitas de Mango tiene un precio de 49.99 euros.

Ref: 17035817

Con estampado paisely y volantes

Esta blusa lo tiene todo para convertirse en una de nuestras favoritas. Los volantes y el estampado paisley, en una piza en tonos cálidos, la convierten en la mejor compañera de unos vaqueros flare de inspiración setentera.

Blusa con volantes de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de mangas bonitas de Mango tiene un precio de 39.99 euros.

Ref: 17054448