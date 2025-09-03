Acaban de llegar a Sfera las blusas boho más bonitas que desearás llevar con vaqueros de campana y botas cowboy este otoño.

La estética boho no sólo es tameporal, sino que también se adapta a cada estación. Para las que adoramos esa estética relajada y con reminiscencias bohemias, esgto supone una ventaja a la hora de configurar nuestros looks. Si en otras estaciones más cálidas podemos apostar por la estética boho con vestidos y faldas con mucha caída, ahora es el momento de apostar por uno de nuestros combos favoritos, el que fusiona las blusas boho con los vaqueros anchos.

No necesariamente tienen que ser unos vaqueros holgados en versión XXL, de hecho, es preferible que sean con un corte más acampanado para que el estilismo sea de lo más boho. En cualquier caso, para este tipo de jeans y este tipo de estética, las blusas boho se convierten en las mejores aliadas.

Bien con estampado, bien con detalles como bordados o volantes, las blusas boho son una prenda con la que resulta extremadamente sencillo plantear un estilismo boho. Al tener detalles como los ya mencionados estampados o bordados, tienen la capacidad de convertirse en las protagonistas absolutas del look y por eso necesitaremos muy poco para rematar el estilismo. Sí, los vaqueros acampanados son sus mejores amigos, pero también lo son las botas cowboy, que regresan del fondo del armario para desterrar a las sandalias más hippies.

Además de los vaqueros y las botas cowboy, detalles como los flecos y el ante también se convierten en elementos clave a la hora de configurar un estiliso boho. Una chaqueta de ante (que vuelve a pisar bastante fierte este otoño 2025), cazadoras con felcos, chalecos bordados, son elementos que funcionan bastante bien en un estilismo boho y que refuerzan la estética.

Con las firmas presentando su arsenal de propuestas para la temporada de otoño-invierno 2025, las novedades no se hacen esperar y, aunque todavía apostemos por estilismos más veraniegos, pronto tocará hacer el cambio de armario y, todavía más pronto, empezaremos a apostar por otro tipo de estilismos boho. En ese contexto, acaban de llegar a Sfera las blusas boho más bonitas del otoño 2025 y se convierten en las compañeras perfectas de vaqueros de campana y botas cowboy. Te proponemos un adelanto.

Fluida y con un estampado en tonos tierra

El estampado de esta blusa nos tiene completamente enamordas. Se trata de una fusión de tonalidades tierra sobre un fondo negro en una pieza con bastante caída que hace que la blusa se convierta en la opción perfecta cuando queremos un look boho con vaqueros, pero un poquito más elegante.

A la hora de combinarlo, nos parece buena opción apostar por unos vaqueros de color nergo con el tiro elevado, unas botas cowboy de ante y, si las temperaturas bajan, una chaqueta de ante con flecos en tonos camel.

Blusa estampada de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa boho de Sfera que desearás llevar con vaqueros de campana y botas cowboy tiene un precio de 29.99 euros.

Ref: 56220207155

Blanca y en nido de abeja

Nada como una blusa blanca para plantear infinitos estilismos. A pesar de no tener bordados ni volantes, el corte y las mangas de esta blusa la convierten en una opción perfecta para los estilismos más boho. El cuerpo lo tiene en nido de abeja, para que la prenda se ajuste por completo a la figura, mientars que las mangas son bastante abullonadas.

A la hora de combinarla, nos gusta la opción de unos vaqueros claritos, con unas botas en color camel y un bolso con fecos en bandolera. Si quieres rematar el outfir, puedes añadir un chaleco bordado.

Blusa blanca de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa boho de Sfera que desearás llevar con vaqueros de campana y botas cowboy tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 56220207122

Recta y con bordados

De esta blusa nos ha conquistado el bordado que presenta en la zona de los botones y el pecho. En un potente dorado, el fondo negro de la pieza ayuda a que estos bordados resalten todavía más y al estilismo no le haga falta mucho más para ser de lo más boho. Además, esta blusa también la encontramos en celeste y en blanca, por lo que podrás elegir la que más te guste.

A la hora de combinarlo, la primera opción que se nos viene a al acabeza es con unos vaqueros negros en versión palazzo y unas botas cowboy, también de color negro. Aunque también pueden quedar ideales con unos jeans en un clásico índigo y unas botas cowboy en tonos camel.

Blusa con bordados de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa boho de Sfera que desearás llevar con vaqueros de campana y botas cowboy tiene un precio de 19,99 euros.

Ref: 58320208265