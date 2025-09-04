Lefties tiene la gabardina básica y todoterreno que necesitas para subir de nivel tus vaqueros favoritos
Es la prenda estrella del otoño y tiene un don para hacer que el look más minimalista tenga rollazo
No estamos preparadas (o sí), pero de pronto, un día bajan las temperaturas y ya no podemos salir a la calle solamente con una de nuestras blusas bonitas favoritas. Ahora necesitamos añadirle una prenda de abrigo al look con la que no pasar frío y, además, resultar de lo más estilosas.
Una blazer en el color más en tendencia del otoño puede ser una buena opción, pero quizás sea una prenda que nos limite un poco el look, sobre todo, si lo configuramos en torno a unos vaqueros anchos. La opción perfecta para este objetivo es una buena gabardina.
De corte clásico y pensada para una función todoterreno, la gabardina es esa pieza de abrigo que antaño llevábamos los días de lluvia y que ahora se ha convertido en un must del entretiempo. La clásica, en tonos beige, ha protagonizado algunos de los looks más memorables, pero también la podemos encontrar en otros colores, como en negra o en celeste. Además, tejidos como el efecto piel también se cuelan entre las tendencias más rompedoras que rodean a esta prenda.
Bastante sencilla, la gabardina que acaba de llegar a Lefties no presenta un tejido rompedor, aunque sí huye del clásico beige, y quizás por eso sea la mejor opción para subir de nivel tus looks con vaqueros este otoño. Tiene un corte muy favorecedor, es minimalista y su precio es bastante asequible, por lo que se convierte en una gabardina esencial para los mejores fondos de armario.
Los mejores looks con gabardina y vaqueros para este otoño
Plantear un estilismo con una gabardina resulta bastante sencillo. Al ser una prenda clásica (y básica) la versatilidad está asegurada y ahora que son tendencia los looks de inspiración old money todo resulta mucho más sencillo. Estas son algunas de las propuestas de looks para llevar una gabardina con vaqueros este otoño.
- De sestilo parisino: Apuesta por una gabardina clásica de color beige y combínala con unos vaqueros rectos, pueden ser azul oscuro o en versiñon clarita. Añade una camiseta blanca básica, unas bailarinas y un bolso de estilo baguette.
- De estilo old money: Esta estética es tendencia y con una gabardina resulta bastante fácil replicarla. Apuesta por una gabardina en tonos camel o de estilo navy un poco más estructurada, añade unos vaqueros wide leg oscuritos y remata el look con una blusa blanca, unos zapatos de tacón sensato y un cinturón finito.
- De estilo urbano: Apuesta por una gabardina más oversize en un color oscuro, como el negro, y combínala con unos vaqueros de estilo baggy. Añade una sudadera básica, unas deportivas de estilo sneakers y remata con una tote bag.
- Para la noche: Las gabardinas también son para estilismos más formales, sólo tienes que dar con la adecuada. Apuesta por una gabardina negra en efecto piel, añade unos vaqueros ajustado (aprovecha que los pitillo vuelven a estar de moda), un top ajustado y unas botas altas y listo.
- De estilo british: A las británicas (y también a las francesas, obviamente) les debemos este amor por las gabardinas, así que nada mejor que replicar su estética para hacerles un guiño. Apuesta por una gabardina clásica en tonos beiges, añade unos vaqueros oscuros con dobladillo y un jersey de cuello alto y remata con unos botines Chelsea.
Así es la gabardina de Lefties básica y todoterreno que sube de nivel tus vaqueros favoritos
Acaba de llegar a Lefties y no nos puede gustar más. Con un corte clásico, esta gabardina se presenta con unas amplias solapas y cuádruple botonadura (aunque sólo se abrochen los botones de fuera). Trae incorporado un cinturón, que bien puedes llevar cruzado sobre la cintura o anudado tras la espalda. Su largo sobrepasa las rodillas y, aunque nos gusta más con unos vaqueros, hace posible y favorecedor que la puedas llevar con vestido.
Además de su diseño clásico, lo que más nos gusta de esta prenda es que no la verás en el clásico beige o camel, sino que la encontramos en gris muy clarito y en marrón. Para gustos, los colores, pero nosotras nos quedamos con la opción en gris clarito.
A la hora de combinarla, nos gusta con unos vaqueros rectos (también con unos baggy o con unos ballon), una blusa blanca con caída y unos mocasines. El look perfecto para los días de otoño en los que bajan las temperaturas, pero todavía no hace frío.
Disponible desde la talla XS hasta la XL, la gabardina de Lefties básica y todoterreno tiene un precio de 35.95 euros.
