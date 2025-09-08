Anchos y de ante, los pantalones de Lefties de estilo boho alternativos al efecto piel que también son tendencia este otoño.

Todavía no hemos estrenado el otoño y ya hay dos tendencias claras que dominarán esta temporada de 2025. No, no estamos hablando de los pantalones pitillo, que se cuelan entre las novedades, pero no tienen tanta fuerza. Si has estado un poco alerta, a pesar de que las temperaturas no te inventen a pensar mucho en el otoño, te habrás dado cuenta de que esta temporada hay un gusto especial por adentrarnos en la naturalerza y reinventar la estética boho. ¿Cómo se consigue? A través de dos tejidos que sientan las bases de lo que son las tendencias definimtivas de este otoño: el efecto piel y el ante.

Podríamos decir que se trata de la misma tendencia, pero no. Aunque ambas ahondan en esa conexión con la naturaleza, tanto por el tejido como por el color (los tonos tierra), una reinterpreta el estilo boho en clave grunge y la otra aboga por una estética más setentera. La novedad en la primera es que los pantalones en efecto piel cogen bastante peso y no sólo las cazadoras y gabardinas serán en las que prolifere este tejido. La novedad en la segunda, la misma. Si el ante siempre había sido un tejido destinado a ser el protagonista de chaquetas y bolsos (y alguna que otra falda), este otoño lo vemos en los pantalones anchos más en tendencia.

Como alternativa perfecta a los diseños en efecto piel, estos pantalones anchos y de Lefties se convierten en la prenda boho por antonomasia y a través de la que configurar los looks con más personalidad de este otoño. Echa un vistazo, que te contamos el por qué de su éxito y te proponemos otras prendas en el mismo tejido que también son tendencia.

Piezas de ante y tejido efecto piel, dos tendencias de otoño en perfecta convivencia

Este otoño las firmas ahondan en las raíces y buscan prendas con las que plantear una relación directa con la naturaleza. De ahí que las tonalidades que más destaquen sean los tonos tierras, los verdes y los mostazas. Todo muy campestre, todo muy rual, algo que también entronca con los dos tejidos que parece que más se van a llevar este otoño.

Hablamos del efecto piel y del ante que, si bien no son nuevos y siempre se han llevado, esta temporada cobran especial importancia. El efecto piel, bastante más respetuoso con el medio ambiente que la piel, siempre ha estado presente en piezas como chaquetas, gabirdinas y botas. Hace un par de temporadas empezamos a verlo en faldas y ahora se aduñan de la mayoría de los pantalones.

Algo similar ocurre con el ante, que siempre ha sido protagonista de chaquetas, bolsos y botas y que esta temporada da el salto para llenar pantalones, faldas y bermudas de este personalísmo tejido. A diferencia de lo que cabía esperar, ambos tejidos conviven en armonía, incluso pueden combinarse entre sí para dar como resultado looks de inspiración boho de espíritu naturista.

Anchos y de estilo boho, así son los pantalones de ante de Lefties

De estilo boho o con reminiscencias setenteras, así son los pantalones de ante de Lefties que se plantean como alternativa a los recién llegados pantalones en efecto piel. El diseño es en un color camel clásico y cuenta con un talle elevado. La pernera es bastante ancha, por lo que el efecto piernas infinitas está garantizado. A diferencia de otras propuestas, estos pantalones presentan un detalle en la zona superior a la rodilla que le da un toque más campestre.

Pantalones de ante de Lefties. / lefties

A la hora de combinarlos, no juegues con prendas excesivamente llamativas. Una blusa en crudo, con algún detalle en froa de volantes o encajes puede ser una buena opción. Un jersey en beige de estilo polera también puede ayudar a enfatizar el estilo setentero que tiene esta prenda.

Pantalones de ante de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de antes de Lefties tienen un precio de 22.95 euros.

Ref: 5934/303/700

Otras piezas de ante que también puedes fichar en Lefties

Todavía queda mucho otoño por delante, por lo que no es de extrañar que las prendas de ante vayan aumentando su presencia en nuestras firmas favoritas. Por el momento, el ante no sólo está presente en los súper en tendencia pantalones, también lo vemos en chaquetas, botas e incluso faldas.

De hecho, estos pantalones de Lefties cuentan con una chaqueta tipo blazer a juego con la que puedes completar el look. Aunque nosotras preferimos partir de la premisa de menos es más y llevar ambas prendas por separado. La chaqueta nos gusta con unos vaqueros en un intenso azul índigo.

Chaqueta de ante de Lefties. / lefties

Disponible desde la XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Lefties tiene un precio de 35.99 euros.

Ref: 5854/315/700

¿Recuerdas haber llevado una igual en los 2000? Como todo vuelve, no tengas apuro en fichar una falda midi en evasé como esta y combinarla con un top con volantes y unas botas altas. Puedes añadir elementos ocmo collares en dorado e incluso un chaleco bordado.

Falda de ante de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de ante de Lefties tiene un precio de 19.99 euros.

Ref: 5974/310/700