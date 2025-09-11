De todas las blusas bonitas, las de Lefties son las más ideales para llevar con vaqueros en tus looks de entretiempo.

No nos escondemos. Cuando llega el otoño, el combo de vaqueros anchos y blusas bonitas se convierte en nuestro favorito. Es un look básico y todoterreno que podemos llevar con cualquier tipo de calzado y con el que podemos ir elegantes, sin pecar de sofisticadas. Blusas vaporosas, con estampados, con detalles en encajes o volantes... Da igual cómo sea el diseño, todas encuentran en los vaqueros anchos a su pareja ideal. Sobre todo, porque la combinación de ambas prendas, clásica y atemporal, no entiende de estéticas o estilos y se adapta a cómo sea nuestra forma particular de vestir. Al igual que hay unos vaqueros para todo tipo de cuerpo, hay una blusa bonita para cada estilo.

Con el cambio de armario todavía por hacer, empezamos a plantearnos cómo combinaremos nuestros jeans favoritos cuando desciendan las temperaturas y queramos dejar de llevar vestidos y faldas. La solución a dicho planteamiento la encontramos en Lefties, porque son las blusas más ideales para llevar con vaqueros en cualquier look de entretiempo.

Blusas bonitas hay muchas y ahora, con las novedades de nuestras firmas favoritas todavía por descubir (han lanzado pinceladas, pero todavía les queda mucho material), parecía complicado dar con diseños por los que sintiésemos un flechazo absoluto. Al ver las blusitas de Lefties lo hemos sentido y ya nos hemos imaginado enfundadas en nuestros vaqueros y subidas a una botas de ante (también con unas deportivas). Lo mejor de todo es que, además, tienen un precio bastante asequible.

Las blusas más en tendencia del otoño para llevar con vaqueros

No es una prenda que destaque en exceso por beber de las tendencias más actuales. Siempre se suele plantear su diseño con un toque atemporal con idea de que podamos usarla con independencia de qué es lo que más se lleva. A pesar de ello, siempre ha novedades en cada temporada, que se ajustan a las tendencias más actuales pero que no hacen de las blusas una prenda que uses hoy y mañana se quede en el fondo del armario. Estas son algunas de las que más veremos este otoño y que quedan ideales con vaqueros.

De estilo boho : A través de estampados, como el paisley, y detalles como los volantes o las lazadas fluidas, las blusas conectan con la estética más boho esta temporada. Se trata de piezas bastante fluidas y con caída que enfatizan este esptírito relajado que tiene la estética boho.

: A través de estampados, como el paisley, y detalles como los volantes o las lazadas fluidas, las blusas conectan con la estética más boho esta temporada. Se trata de piezas bastante fluidas y con caída que enfatizan este esptírito relajado que tiene la estética boho. En tonos tierra : El marrón, y todas sus variantes, es tendencia y no sólo lo veremos en vestidos y cazadoras, también estará presente en blusas. En versión estampada o en tonalidades más fáciles de combinar, como el camel, el caldera o el cobrizo, los tonos tierra serán tus aliados.

: El marrón, y todas sus variantes, es tendencia y no sólo lo veremos en vestidos y cazadoras, también estará presente en blusas. En versión estampada o en tonalidades más fáciles de combinar, como el camel, el caldera o el cobrizo, los tonos tierra serán tus aliados. Todo al burdeos : En esa línea de calidez, el burdeos se presenta como competidor directo del marrón y será uno de los que más veamos en blusas esta temporada.

: En esa línea de calidez, el burdeos se presenta como competidor directo del marrón y será uno de los que más veamos en blusas esta temporada. El regreso del denim: Parece que vuelve a estar muy presente este tipo de prendas en versión vaquera, siendo el punto pfuerte los detalles de cuellos y mangas.

Estampada y con volantes

No tiene un estampado paisley, pero sus pequeñas flores sobre un fondo marrón bien merecen una excepción a las tendencias en blusas. Además del estampado, el detalle de los volantes que recorren la prenda enfatizan ese toque boho que impregna toda la prenda. Nos parece que queda ideal con unos vaqueros oscuros de estilo palazzo.

Blusa con volantes de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, las blusa bonita de Lefties para llevar con vaqueros tiene un precio de 12.99 euros.

Ref: 5914/322/717

Blanca con bordados

Ha sido tendencia durante toda la primavera-verano y no es de extrañar que siega entre las propuestas más buscadas. Sencilla y con un toque romántico, esta blusa con el cuello a la caja y bordados en los laterales queda ideal con unos vaqueros de estilo baggy en azul clarito.

Blusa con encajes de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, las blusa bonita de Lefties para llevar con vaqueros tiene un precio de 17.99 euros.

Ref: 5914/315/251

Burdeos y con volantes

No puede estar más en tendencia. Es burdeos, tiene trasparencias y presenta varios volantes por toda la prenda, todos los ingredientes en tendencia para hacer que sea una de la sblusas más bonitas.

Blusa burdeos con volantes de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, las blusa bonita de Lefties para llevar con vaqueros tiene un precio de 19.99 euros.

Ref: 5914/327/717

Denim y con volantes

Atenta a este tipo de blusa porque lo veremos bastante. En el caso de este diseño, al tejido denim se le unen los volantes de los mangas que ayudan a equilibrar la figura dándole a la parte superior de la espalda mayor tamaño.

Blusa denim de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, las blusa bonita de Lefties para llevar con vaqueros tiene un precio de 17.99 euros.

Ref: 5494/394/405