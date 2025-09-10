Acaban de llegar a Mango y arrasan: Los vaqueros anchos con efecto piernas infinitas que las pijitas llevan con deportivas y blusas bonitas.

Cuando encuentras unos vaqueros que te sientan bien, que te combinan con todo y con los que te miras en el espejo y te sientas la reina absoluta, poco o nada pueden hacer las tendencias denim para que dejes de usarlos. Cuando esos vaqueros anchos, que se convierten en tus favoritos y sólo te los quitas para ir a una boda, empiezan a desgastarse y llega el día en el que te tienes que deshacer de ellos, lloras. No sabes si vas a encontrar unos pantalones holagaditos y con efecto tipazo como esos y, sin muchas expectativas, emprendes una búsqueda que se antoja infinita. Nosotras andamos en esas porque ya ha llegado el momento de sacar del armario las blusas más bonitas y llevarlas con esos vaqueros que hacen tipazo y unas zapatillas deportivas, como hacen las pijitas. El problema es que no sabemos si los vamos a encontrar. O sí.

Sólo hay que tener un poco de paciencia y buscar sin muchas expectativas para toparnos con los vaqueros anchos irresitibles con los que sustituir a nuestros favoritos y convertirlos en nuestros nuevos indispensables. Eso nos ha pasado a nosotras, que no teníamos en mente encontrar esos jeans que ajusten nuestra cintura, que nos hagan tipazo y que tengan efecto piernas infinitas (sí, a unos vaqueros se lo pedimos todo y no es exceso de exigencia), pero los hemos encontrado.

Perdidas entre tendencias de otoño y looks de invitada, nos hemos dado de bruces en Mango con los vaqueros anchos con efecto piernas infinitas que las pijitas (y nosotras) llevan con blusas bonitas y deportivas. Porque sí, la comodidad bien entendidad puede dar como resultado los looks funcionales con más personalidad y las pijitas lo consiguen y nosotras lo haremos cuando nos enfundemos en estos jeans que alargan las piernas y con los que tendremos que volver a preocuparnos por nuestros desaparecidos en combate vaqueros favoritos.

Las claves que hacen que unos vaqueros anchos sean favorecedores y no te resten centímetros

Larga vida a los vaqueros anchos, en todas sus variantes. Son cómodos (los más cómodos), favorecen a todas las siluetas y nos permiten crear con ellos looks con mucha personalidad. No están tan limitados a la hora de combinarlos y eso nos facilita las cosas en el día a día. Una camiseta básica, una blusa, un jersey, unos botines, unas deportivas, unas bailarinas... Cualquiera de estas piezas combinan de maravilla con unos jeans porque, en el caso de los anchos, van con todo y son muy favorecedores. Pero hay que tener cuidado de no caer en ciertos errores que pueden llevarnos a conseguir justo el efecto contrario, el de acortar nuestra figura. Estas son las claves para acertar con tu elección.

El tiro adecuado : Los de tiro alto son los más favorecedores porque alargan la pierna y marcan la cintura. Evita los de tiro bajo si quieres estilizar, ya que acortan visualmente el torso, aunque parece que esta temporada habrá bastantes diseños con estas características (habrá que luchar contra los elementos).

: Los de tiro alto son los más favorecedores porque alargan la pierna y marcan la cintura. Evita los de tiro bajo si quieres estilizar, ya que acortan visualmente el torso, aunque parece que esta temporada habrá bastantes diseños con estas características (habrá que luchar contra los elementos). El largo importa : Lo ideal es que lleguen rozando el suelo (sin arrastrar) o tapando ligeramente el zapato. Los cropped (al tobillo) solo funcionan si se llevan con botines o con un tacón que continúe ese efecto de alargar las piernas

: Lo ideal es que lleguen rozando el suelo (sin arrastrar) o tapando ligeramente el zapato. Los cropped (al tobillo) solo funcionan si se llevan con botines o con un tacón que continúe ese efecto de alargar las piernas Ajustados a la cintura o la cadera : Con idea de compensar el volumen, es preferile si se ajustan en la zona de la cintura y la cadera. Los diseños que caen rectos sin marcar nada pueden dar un efecto de bloque que te reste centímetros y te añadan volumen

: Con idea de compensar el volumen, es preferile si se ajustan en la zona de la cintura y la cadera. Los diseños que caen rectos sin marcar nada pueden dar un efecto de bloque que te reste centímetros y te añadan volumen La parte de arriba, la clave : Para equilibrar las formas y volúmenes, es preferible que combines tus jeans con tops ajustados, camisas entalladas o jerséis metidos por dentro. Si prefieres prenda oversize arriba, como puede ser una blusa sueltecita, compensa metiendo la prenda por dentro de los pantalones para enmarcar la cintura.

: Para equilibrar las formas y volúmenes, es preferible que combines tus jeans con tops ajustados, camisas entalladas o jerséis metidos por dentro. Si prefieres prenda oversize arriba, como puede ser una blusa sueltecita, compensa metiendo la prenda por dentro de los pantalones para enmarcar la cintura. Atenta a los detalles: Busca detalles con los que ayudes a potenciar la verticalidad, como pliegues suaves y costuras o incluso algún dibujo. Evita bolsillos muy grandes en los laterales, añaden volumen innecesario.

Anchos y con el tiro alto, así son los vaqueros anchos de Mango que las pijitas llevan con deportivas y blusas bonitas

Es un diseño bastante clásico, tanto en las formas como en el color. Presentan un talle muy elevado, que sube el punto visual y hace que parezca que las piernas nacen más arriba, y unas perneras en formato XXL que ayudan a potenciar la verticalidad y hacen que las piernas se vean mucho más largas. A diferencia de otras propuestas, estos jeans no son en el clásico azul índigo, sino que su tono es bastante más claro, ideal para los estilismos más pijitos.

Vaqueros anchos de Mango. / Mango

Para evitar el indeseado efecto saco, la prenda es holgada, pero se ajusta en la zona de la cadera. Así se compensa el volumen y tenemos una silueta más definida, proporcionada y armoniosa.

Vaqueros anchos de Mango. / Mango

Aunque la modelo lleve un largo que sobrepasa el calzado, recomendamos que quede a ras de suelo para evitar pluegues indeseados en la prenda que acorten la figura. Mientras más limpia sea la caída, más larga se verá la pierna.

Vaqueros anchos de Mango. / Mango

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros anchos de Mango que las pijitas llevan con deportivas y blusas bonitas tienen un precio de 39.99 euros.

Ref: 17091272

Con blusas y deportivas, así combinan las pijitas sus vaqueros anchos

No es un look exclusivo de las pijitas, pero sólo hay que echar un vistazo por Instagram para ver que el como vaqueros anchos, blusa y deportivas es su favorito para el entretiempo. Luego le añadirán una parka o un jersey más gordito y podrán seguir llevándolo cuando bajen las temperaturas. Para completar el look, te proponemos varias opciones de piezas que quedan ideales con unos jeans de estas características.

Deportivas de estilo retro

La estética vintage es tendencia en lo que a calzado se refiere. Zapatillas sin mucha suela y diseños en colores nuetros proliferan por doquier y se convierten en las favoritas de las más pijitas. Este diseño de Mango encaja a la perfección con las tendencias del momento y ayudan a que tus vaqueros anchos estilicen.

Zapatillas deportivas de Mango. / Mango

Disponibles desde la talla 35 hasta la 42, las zapatillas deportivas de Mango tienen un precio de 35.99 euros.

Ref: 17013308

En denim y con lazada

Las pijitas adoran las lazada, pero este otoño dejarán a un lado los diseños en blanco para experimentar con los tejidos y colores. Esta blusa en clave denim es ideal para un look completamente vaquero y en el que las deportivas se convierten en la protagonistas.

Blusa vaquera de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa bonita de Mango tiene un precio de 35.99 euros.

Ref: 17054113

Burdeos y con volantes

No sólo el marrón es tendencia este otoño, el burdeos le anda a la zaga y nos parece una competición de tonalidades de lo más interesante. Pero, a la hora de apostar por un blusa, preferimos un diseño en color tinto, como éste que, además, tiene unos detalles boho en clave de volantes.

Blusa burdeos de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa bonita de Mango tiene un precio de 39.99 euros.

Ref: 17085826

Blusa blanca de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa bonita de Mango tiene un precio de 19.99 euros.

Ref: 17064078