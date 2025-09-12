Ni vaqueros ni de ante, Zara tiene los pantalones anchos, elegantes y en tendencia que suben de nivel tus looks de otoño

Da igual que el veranillo del menbrillo vaya a alargarse hasta casi Navidad, nosotras tenemos ya ganas de dejar los looks más fresquitos y empezar a llevar las propuestas otoñales. Es una necesidad imperiosa, sobre todo, después de ver cómo quedan los vaqueros anchos con una de las tendencias del momento: el tejido de ante.

De inspiración setentera, este combo parece que será uno de los que más triunfen en el entretiempo. Es cómodo, funcional y tiene ese aire boho que siempre triunfa en los estilismos otoñales, por eso parece que no tendrá competidor. Al menos no lo tenía hasta ahora, que Zara ha vuelto a lanzar una de sus prendas más buscadas, deseadas y agotadas.

Con muchas ganas de enfundarnos en unos vaqueros holgados y combinarlos con las blusas más bonitas toca replantearnos las preferencias en tendencias para echarle un vistazo a las novedades de Zara. Hablamos de unos pantalones anchos y elegantes, con los que ya arrasó la pasada primavera-verano y con los que vuelve pisando con fuerza para abrazar las tendencias del momento.

No sólo la anchura de esta prenda es tendencia, lo que la convierte en competencia directa de los vaqueros sueltecitos, el color no puede estar más a la moda. Disponible en tres tonalidades, estos pantalones anchos se tiñen de marrón para ser también la competencia directa de los pantalones de ante. Casi nada. Rocío Osorno ya cayó rendida ante los encantos de esta prenda que, sin duda, se convertirá en tu favorita a la hora de plantear tus estilismos más sofisticados del otoño.

Las combinaciones con pantalones anchos más elegantes del otoño

Combinar unos pantalones anchos siempre es sencillo. Sólo tenemos que partir de la premisa de que hay que cumplir la regla de los dos tercios (que los pantalones ocupen dos tercios te tu figura y la prenda superior sólo uno) y ya tendríamos un estilismo bastante favorecedor. Pero no sólo buscamos un look que nos favorezca, también que resulte elegante y tenga personalidad.

No es lo mismo combinar unos pantalones anchos con una camiseta, que hacerlo con un top lencero, aunque los complementos siempre marcan la diferencia. Estas son algunas propuestas con las que elevar tu look con pantalones anchos este otoño.

Pantalones anchos y blusa satinada : Si quieres el look clásico para ir elegante, este es el combo perfecto. En el caso de unos pantalones en colores tierra, tienes varias opciones. Puedes jugar con la misma gama cromática y apostar por una blusa en marrón chocolate con algún estampado. También puedes recurrir a una blusa básica en blanco o en celeste.

Pantalones anchos con blazer oversize : Si los panatalones son en tonos tierra, como los de Zara, puedes apostar por una blazer de cuadros estructurada para darle un aire muy sofisticado al look. Para equilibrar las formas, combínalo con un top ajustado, un corsé o incluso un top bandeau.

Pantalones anchos con top lencero : Bastante socorrido, este look es perfecto para los últimos días de otoño en los que las temperaturas son agradables. Si refresca, o quieres darle un toque más especial, puedes añadir un kimono estampado al estilismo.

Pantalones anchos con jersey de cuello alto: Para cuando descienda el mercurio, puede seguir llevando este tipo de pantalones con un jersey finito de cuello alto en colores oscuros.

Así son los pantalones anchos, elegantes y en tendencia de Zara que suben de nivel tus looks de otoño

Es probable que estos pantalones anchos te suenen. Zara lanzó un diseño similar a principios de la primavera pasada que fue todo un éxito. Tanto es así, que hacerse con uno de ellos era misión imposible. Agotado en todas las tallas durante semanas, estos pantalones causaron furor por su corte, su color y sus infinitas combinaciones.

Con un tiro elevado y las perneras extremadamente anchas, estos pantalones sientan bien a todo el mundo. En su momento, sólo estaban disponibles en un beige muy clarito, pero ahora, con los tonos cálidos en tendencia máxima, los encontramos en una versión cobriza muy subida de tono.

Pantalones anchos y elegantes de Zara. / Zara

Además de ser extremadamente anchos y tener una caída muy favorecedora (las que conseguimos hacernos con ellos lo sabemos), estos pantalones cuentan con unas pinzas laterales que ayudan a que estilicen mucho más. Su cinturilla ancha, de unos tres centímetros, hace que el pantalón quede perfectamente encajado en la cintura.

Pantalones anchos y elegantes de Zara. / Zara

Además de este detalle, y como ocurría con el diseño primigenio, estos pantalones traen un citurón de hebilla grande y dorada que potencia la zona de la cintura y divide la figura en dos partes bien diferencias y propircionadas.

Pantalones anchos y elegantes de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones anchos y elegantes de Zara tienen un precio de 35.95 euros.

En tonos tierra, los pantalones anchos de Zara más buscados de 2025

A diferencia de la primera vez en la que Zara lanzó estos pantalones, ahora está disponible en más colores, haciendo que las posibilidades de combinación se multipliquen. No encontramos el diseño de color beige, pero a la propuesta en color caramelo se suman otras igual de interesantes.

Pantalones anchos y elegantes de Zara. / Zara

En las versiones lisas, encontramos estos pantalones en el ya citado color caramelo, en dorado y en crudo. Estas tres propuestas van muy en la línea de la gama cromática que se lleva este otoño, donde los tonos tierra son los protagonistas.

Pantalones anchos y elegantes de Zara. / Zara

En el caso de la versión estampada, y por seguir con las tonalidades tierra, Zara presenta estos pantalones en un estampado animal print muy en tendencia.