Adiós gabardinas, Zara lanza las chaquetas de ante en tendencia que llevarás con vaqueros en tus looks de entretiempo.

Estábamos deseando que llegase el otoño. No tanto porque deje de hacer calro en exceso, sino por poder plantear nuestros estilismos favoritos. A pesar de no ser tan vitalistas como los looks estivales, los de entretiempo nos parecen mucho más interesantes porque nos permiten jugar con las capas, crear texturas y experimentar con las diferentes prendas. A pesar de que los clásicos atemporales siempre funcionan, conocer las tendencias de la temporada es clave para abordar nuestros estilismos, sobre todo, los que configuramos alrededor de unos vaqueros anchos.

De entre las novedades, hay una tendencia clara que destaca por encima de cualquiera. Al menos, de momento. Hablamos del tejido de ante, que está presente en bolsos, botas, pantalones y faldas y que se convierte, junto con el efecto piel, en el oficial de este otoño. Aunque sus nuevas incorporaciones, como son los pantalones de ante en versión anchita, nos parecen interesantísimas, en el día a día preferimos apostar por piezas más clásicas, como puede ser una cazadora. Competencia directa de otro clasico atemporal del entretiempo, como es la gabardina beige, la chaqueta de ante se convierte en la prenda preferida de las que más saben de estilo para combinar sus vaqueros.

En Zara proponen varias chaquetas de antes, bastante boho y perfectas para sustituir a las gabardinas en looks mucho más actuales. Puede que las gabardinas sean las aliadas para salvar un estilismo de última hora, pero su efecto es bastante más clásico y atemporal. Las chaquetas de ante, las de Zara y cualesquiera, tienen un punto actual con reminiscencias sententeras que nos encanta. Echa un vistazo a la selección de chaquetas de ante que hemos hecho y toma nota sobre cómo puedes combinarlas.

Las claves para combinar una chaqueta de ante con vaqueros en un look muy actual

Los looks con prendas de ante tienen cierto aire setentero que nos parece muy interesante. Todas las décadas tienen algo y de todas bebemos a la hora de plantear nuestros estilismos, ya sea por decisión propia o porque se hayan vuelto a convertir en tendencia.

A la hora de combinar una chaqueta de ante, podemos seguir jugando con esas reminiscencias setenteras o también podemos ampliar horizontes y plantear otras opciones. Sea como sea, estas son algunas de las claves que tienes que tener en cuenta a la hora de combinar una chaqueta de antes, sobre todo, si vas a hacerlo con unos vaqueros.

Presta atención al corte de los vaqueros : Los diseños más anchitos o de corte recto, siempre de tiro alto, son los que mejor combinan con estas cazadoras, que suelen ser ligeramente holgdas y algunas tienen un largo hasta la cintura. Si vas a optar por unos vaqueros pitillo, deberás ganar altura con el calzado para que el efecto oversize de la cazadora y su tonalidad oscura no te empequeñezca.

: Los diseños más anchitos o de corte recto, siempre de tiro alto, son los que mejor combinan con estas cazadoras, que suelen ser ligeramente holgdas y algunas tienen un largo hasta la cintura. Si vas a optar por unos vaqueros pitillo, deberás ganar altura con el calzado para que el efecto oversize de la cazadora y su tonalidad oscura no te empequeñezca. Juega con las tonalidades de vaquero : El color sí importa, sobre todo, si lo que buscas es lanzar un mensaje con tu estilismo. Siquieres un look elegante, pero casual, apuesta por unos vaqueros oscuros; si quieres un estilismo más relajado y urbano, mejor unos claritos, y para un combo de noche bastante sofisticado, todo al gris o al negro.

: El color sí importa, sobre todo, si lo que buscas es lanzar un mensaje con tu estilismo. Siquieres un look elegante, pero casual, apuesta por unos vaqueros oscuros; si quieres un estilismo más relajado y urbano, mejor unos claritos, y para un combo de noche bastante sofisticado, todo al gris o al negro. La prenda superior con la que marcar la diferencia : Independientemente del corte con el que ayudaremos a realzar la figura, también podemos elegir la prenda superior para configurar diversos looks. Si quieres un estilismo más pulido, nada como una blusa básica; si buscas darle un aire parisino, combina tus jeans con un jersey de cuello alto en negro, para un aire más urbano, tira de camisetas básicas.

: Independientemente del corte con el que ayudaremos a realzar la figura, también podemos elegir la prenda superior para configurar diversos looks. Si quieres un estilismo más pulido, nada como una blusa básica; si buscas darle un aire parisino, combina tus jeans con un jersey de cuello alto en negro, para un aire más urbano, tira de camisetas básicas. La elección del calzado : Al igual que ocurre con la prenda superior, el calzado con el que combines tus vaqueros y la chaqueta de ante tiene un papel decisivo. Unas botas altas y unos botines siempre serán buena elección, pero también puedes apostar por una zapatillas deportivas de estilo retro, atreverte con unas sneakers o incluso con unos mocasines de estilo chunky.

: Al igual que ocurre con la prenda superior, el calzado con el que combines tus vaqueros y la chaqueta de ante tiene un papel decisivo. Unas botas altas y unos botines siempre serán buena elección, pero también puedes apostar por una zapatillas deportivas de estilo retro, atreverte con unas sneakers o incluso con unos mocasines de estilo chunky. No sin accesorios: Tienen el don de cambiar por completo un estilismo y, en el caso de un look con vaqueros y chaqueta de ante, son esenciales. No olvides enmarcar tu cintura con un cinturón a contraste y apuesta por un bolso en efecto piel estructurado.

Como consejo adicional, recomendado jugar con complementos más modernos y actuales si la chaqueta es demasiado clásica y, si la cazadora es en colores potentes, como el burdeos o el verde, apostar por uno vaqueros claros.

Con la cintura ajustada y el cuello subido

De estilo casaca, esta chaqueta en verde militar huye de los clásicos cortes y renuncia a los flecos más boho para presentarse con un largo a la cadera y una cintura ajustable. Con el cuello subidito, además, presenta una capucha que le da un aire muy fresco y juvenil.

Chaqueta de ante de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Zara tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 8372/284/506

En burdeos y entallada

Eta chaqueta de ante rompe todos los esquemas de lo que tenemos en mente cuando pensamos en este tipo de prendas. En primer lugar, su corte no es oversize, sino que se ajusta hasta dejar la cintura completamente enmarcad, para terminar en un talle en peplúm que enfatiza la zona de las caderas y proporciona la figura. En segundo lugar, se tiñe de uno de los colores más en tendencia del otoño: el burdeos.

Chaqueta de ante de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Zara tiene un precio de 35.95 euros.

Ref: 3046/280/681

De estilo bómber

Es nuestra favorita y no nos escondemos. En un marrón menos intenso que el chocolate, esta chaqueta es algo más cortita y está ligeramente abombada. A diferencia de los diseños de estilo bómber, esta chaqueta presenta un cuello de camisa, que estiliza y realza la figura.

Chaqueta de ante de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Zara tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 4344/655/716

Cruzada y en versión larga

Además de ser ccruzada y tener múltiples cremalleras, esta chaqueta de estilo bíker la encontramos en un beige clarito, ideal para que la puedas llevar con tus vaqueros más oscuros.

Chaqueta de ante de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Zara tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 3046/284/704