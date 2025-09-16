7 vestidos estampados de Zara para vestir boho: Son elegantes, rejuvenecen y son tendencia en otoño.

Todavía no hemos estrenado el otoño y parece que llevamos una eternidad conviviendo con algunas de las tendencias que lo marcarán. Todavía con muchas de ellas por definir, parece que el marrón (y todas las variantes de tonos tierra) teñirán la mayoría de prendas, siendo bastante fuerte su presencia en los vestidos. Color que al principio nos costó encajar en nuestros armario, ahora se ha convertido en un imprescindible y apostamos por él en ese vestido plisado con el que salvamos el look de invitada e incluso en los vaqueros anchos más en tendencia. Tanta presencia de marrones en las nuevas colecciones puede llegar a saturarnos un poco, por eso no hay que dejarse abrumar por esta tendencia otoñal y poner la vista en otras propuestas.

El marrón está presente en la mayoría de vestidos, sí, pero también hay una tónica dominante que invita a pensar que la estética boho se radicaliza (en el buen sentido de la expresión) y por eso los diseños estampados también proliferan. Este pequeño punto de inflexión en las tendencias de otoño nos deja propuestas en las que los prints sutiles, abstracto y relajados recorren los vestidos sueltecitos y elegantes de la temporada. Tampoco faltan las flores, bastante más difusas que en otras temporadas.

En contraposición a los marrones, observamos vestidos con estampados delicados que, si bien están presentes en diseños en tonos cálidos, también se dejan ver en otras propuestas en tonos pastel. Reminiscencias retros y cierto aire setentero se observa en las propuestas de muchas de las firmas, siendo estos 7 vestidos de Zara algunos de los más irresistibles para vestir con estilo boho. Son elegantes, rejuvencen y, además, son tendencia. ¿A qué estás esperando para verlos?

Con estampado patchwork

¿Crees que ya has visto este vestido? Es probable que el estampado te suene porque fue un print que triunfó bastante en los 2000. El mix de estampados (lo que conocemos como patchwork) no es algo nuevo, ya se llevó en aquella década y, como todas las tendencias vuelven, no nos extraña encontrárnoslo en un vestido súper actual. De tirantas y con un corte imperio, este vestido sueltecito combina tonalidades bastante apagadas para enfatizar las propuestas boho dosmileras que dominarán el street style.

Vestido patchwork de Zara. / zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 45.95 euros.

Ref: 8797/150/330

Coqueto y con detalles en cut out

¿Tienes boda a la vista? Este vestido es la solución. Ahora que las tendencia en invitada se han relajado bastante, este diseño de flores sutiles se antoja perfecto para una boda en otoño. En tonos rosas y con flores repartidas por toda la prenda, el vestido muestra el lado más coqueto de las tendenias boho. Los frunces del escote resultan muy favorecedores y los detalles en cut out de los laterales le dan un punto un poco más transgresor.

Vestido de flores cut out de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 45.95 euros.

Ref: 8730/111/330

Con flores abstractas

También lo has visto en los 2000, aunque no en vestidos. En aquella década este tipo de estampado en tul semitrasparente proliferó en faldas y camisetas. Ahora regresa para ofrecer un lado un poco más grunge a las tendencias bohemias. Si tienes una boda con unos códigos estéticos más relajados, puede convertirse en una buena opción.

Vestido largo estampado de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 89.95 euros.

Ref: 1377/913/330

Lencero y de flores

Los vestidos lenceros siempre son tendencia pero, a diferencia de otras temporadas en las que los diseños en negro son los que más abundan, este otoño las tendencias boho se adueñan de ellos. De este vestido nos quedamos con todo, con las flores minimalistas que se observan sobre un fondo mostaza y con los detalles bordados justo debajo del escote. Lo puedes llevar con una sbotas cowboy y una cazadora vaquera.

Vestido lencero de flores de Zara. / zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 8696/440/121

Setentero y de flores

Que se lleve lo boho imploca que las reminiscencias setenteras están a la orden del día. En este vestido se dan varias. Por un lado, el corte del vestido, que se aleja de propuestas más ajustadas para volverse holgado y apostar por un estilo túnica. Por otro, el estampado, que es de flores, pero con un estilo retro y unas tonalidades cálidas muy años 70.

Vestido estampado de flores de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 69.95 euros.

Ref: 8506/022/020

De estilo túnica

Uno de nuestros favoritos para vestir con estilo boho. Tipo túnica y con un estampado fluido, este vestido combina los tonos tierra en un diseño de tejido fluido que puedes llevar con unas botas en efecto piel y una cazadora de ante.

Vestido estampado tipo túnica de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 79.95 euros.

Ref: 8187/003/020

Oversize y de flores

La elegancia boho hecha vestido. Puede que no sea apto para tu día a día porque no es demasiado funcional, pero la caida y el corte hacen que esta prenda se convierta en un must para las invitadas más elegantes.

Vestido de flores oversize de Zara. / zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 69.95 euros.

Ref: 8607/043/330