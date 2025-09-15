Mango renueva tu armario de otoño con los vaqueros holgados que más favorecen a los 50 años: Son cómodos, de cintura alta y muy versátiles.

Quien tiene un amigo, tiene un tesoro y la que encuentra los vaqueros que mejor le sientan tiene de por vida (o hasta que se le rompa el amor, de tanto usarlo) una prenda con la que solucionar sus looks y sentirse poderosa. No hay prenda más básica y funcional que unos vaqueros y, a su vez, no hay una pieza con la que más garantías de éxito vayamos a tener en un estilismo. Por eso, con independencia de si tenemos o no nuestros vaqueros favoritos, cada temporada rebuscamos entre las novedades para fichar un nuevo modelo con el que sentirnos poderosas.

Somos conscientes de que los jeans que más se llevan esta temporada son los vaqueros anchos. Al igual que los pantalones holgados, estos jeans tienen el don para resultar comodísimos y, además, bastante favorecedores. Parece imposible que ambas características puedan darse en una sola prenda, porque al ser cómodos y anchos, pueden hacer que se pierdan las formas femeninas dentro de la prenda. Pero nada más lejos de la realidad.

Ideales para combinarlos con las blusas más bonitas del otoño, los vaqueros anchos se han convertido en el uniforme oficial de la mayoría de nosotras, pero entre la smujeres de 50 gozan de un lugar bastante privilegiado. Por eso, estos recién llegados a Mango se convierten en la novedad irresistible con los que darle un nuevo aire al fondo de armario otoñal. Se trata de unos vaqueros holgados, cómodos, con el tiro alto y muy en tendencia. Te contamos cómo son y qué debes tener en cuenta para saber si unos vaqueros te favorecen o no.

Dime cómo es la forma de tu cuerpo y te diré cuáles son los vaqueros que más te favorecen

Por lo general, los vaqueros anchos nos sientan bien a todas, con independencia de cómo sea nuestro físico. Su tiro elevado y sus perneras sueltecitas alargan la figura y la muestran bastante proporcionada, sea tu figura como sea. Pero siempre hay detalles a tener en cuenta que pueden ayudarnos a escoger otro tipo de vaqueros cuando lo que buscamos es dejar a un lado los clásicos wide leg para jugar con otras propuestas. Estas son las claves para acertar al elegir tus vaqueros según la forma de tu cuerpo.

Cuerpo en reloj de arena : Este tipo de anatomía se caracteriza por tener los hombros y las caderas equilibrados con una cintura definida. Suelen favorecerlo los vaqueors skinny porque resaltan las curvas naturales, los bootcut porque equilibran piernas y cadera y los de tiro alto porque marcan la cintura y alarga visualmente las piernas. Se recomienda evitar vaqueros demasiado holgados que oculten la figura.

Cuerpo rectangular : Este tipo de cuerpos se caracterizan por tener hombros, cintura y caderas alineados, con pocas curvas. Los vaqueros que más le favorecen son los wide leg porque crean volumen y dan forma a las piernas, los flare porque generan la sensación de curvas y los pitillo con detalles en bolsillos traseros para añadir dimensión.Se recomienda evitar los pitillos muy lisos sin detalles, que acentúen la falta de curvas.

Cuerpo con forma triangular : Sus caderas son más anchas que los hombros y la cintura está más marcada. Le favorecen los vaqueros bootcut o flare porque equilibran la cadera y la pierna, los de tiro medio a alto porque estiliza la cintura y alargan las piernas y los vaqueros con bolsillos traseros pequeños y centrados que elevan la silueta visualmente. Se recomienda evitar los pitillos de tiro bajo que acentúen la cadera.

Cuerpo con forma de triángulo invertido : Los hombros son más anchos que las caderas. A este tipo de morfología le favorecen los vaqueros rectos o bootcut para aportar equilibrio con la parte superior y los colores claros o desgastados, además del tiro medio, que es cómodo y estiliza. Se recomienda evitar los vaqueros demasiado ajustados que acentúen la diferencia entre el hombro y la cadera.

Cuerpo con forma redonda: Presentan la zona abdominal más pronunciada y las piernas más finas. Los vaqueros que le favorecen son de tiro alto y recto para alargar las piernas. Los vaqueros de corte slim recto o bootcut le ayudan a estilizar sin marcar demasiado la zona media. Los vaquero de tiro bajo o pitillos demasiado ajustados que creen efecto abultado en la cintura.

Así son los vaqueros holgados, cómodos y favorecedores de Mango que más favorecen a las de 50 años

Si ya tienes claro cuáles son los vaqueros que mejor te sientan, ahora ya puedes centrar toda tu atención en los jeans que acaban de llegar a Mango. Se trata de una prenda con la cientura bastante alta, que divide la suelta en dos parte bastante proporcionada. La zona inferior, elevada gracias al tiro alto, parece ser mucho más alargada de lo que en realidad es. Esa verticalidad, además, se potencia gracias a unas rayas que presentan cada pernera.

Vaqueros de Mango. / Mango

Cómodos porque no marcan absolutamente nada, estos vaqueros favorecen, en general, pero en particular lo hacen con las mujeres de 50, que necesitan una prenda con la que realzar su figura y, además, sea bastante funcional. Con estos vaqueros lo consiguen y no necesariamante tienen que apostar por un estilismo informal con ellos.

Vaqueros de Mango. / Mango

Además de ser cómodos, holgados y muy favorecedores, estos jean son un muys en tod aregla porque están disponibles en varios colores. Además de estar disponibles en toda la gama de azules, los encontramos en dos colores muy en tendencia este otoño: el marrón y el burdeos.

Vaqueros de Mango. / Mango

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros holgados, cómodos y favorecedores de Mango tienen un precio de 29.99 euros.

